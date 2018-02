15 años después de la invasión de Iraq comienzan a presumir del botín.

15 AÑOS DESPUÉS DE LA INVASIÓN DE IRAQ, Y AHORA FUERA DEL FOCO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LAS EMPRESAS PETROLERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS Y DEL REINO UNIDO COMIENZAN A PRESUMIR DEL BOTIN DE LA CONQUISTA IMPERIAL.

Fuente: Amity Underground

Autoría: Rory

Fecha: 10/1/2018

Traducción: Rojava Azadi

Después de 15 años de repudio a las afirmaciones de que la invasión de Iraq solo se inició para apoderarse de los recursos iraquíes, grandes corporaciones petroleras lideradas por antiguos arquitectos de la guerra que se fueron al sector privado anuncian flagrantemente sus contratos de exploración y producción de yacimientos petrolíferos iraquíes a potenciales inversores.

La compañía británica de petróleo y gas BP se adjudicó el contrato para operar el campo petrolífero Rumaila en 2009, y ahora se jacta de sus nuevas capacidades de perforación en Twitter. Rumaila es simplemente enorme; en algunas medidas es la tercera mayor reserva de petróleo crudo en el planeta, y actualmente extrae 100 millones de dólares de petróleo por día, lo suficiente para cubrir el presupuesto anual de salud de Iraq durante la ocupación de la coalición estadounidense cada cinco días.

Uno de los miembros de la junta directiva de BP en este momento es Sir John Sawers, ex jefe del MI6 de 2009 a 2014, que actuó como representante especial del Reino Unido en Iraq durante la ocupación. Cobró algunos favores y se unió a BP como Director no ejecutivo independiente en 2015, un año después de abandonar el MI6 y dos años después de que BP obtuviera una licencia para explotar uno de los depósitos de oro líquido más valiosos del planeta. No hubo aparentemente ninguna supervisión reguladora sobre esta oligarquía británica.

En marzo de 2003, justo antes de que Gran Bretaña fuera a la guerra, BP denunció que los informes que señalaban que había mantenido conversaciones con Downing Street sobre el petróleo iraquí eran “muy imprecisos”, y negó tener ningún “interés estratégico” en Irak. Mientras, Tony Blair describió “la teoría de la conspiración del petróleo” como “la más absurda”.

Sin embargo, los memorandos divulgados por The Independent en 2011 cuentan una historia muy diferente. En una serie de reuniones en 2003, BP reveló que se había acercado a Lady Symons, del partido laborista, para presionar al gobierno de Blair para que exigiera una parte del botín de la Guerra de Iraq a cambio del apoyo militar del Reino Unido.

El acta de una reunión entre BP, Shell y BG (anteriormente British Gas), del 31 de octubre de 2002 decía: “La baronesa Symons estuvo de acuerdo en que sería difícil justificar que las compañías británicas salieran perdiendo de esa forma en Iraq si el Reino Unido hubiera sido un partidario notable del gobierno de los Estados Unidos durante toda la crisis”.

La ministra luego prometió “informar a las compañías antes de Navidad” sobre sus esfuerzos en la presión ejercida.

El Ministerio de Asuntos Exteriores también invitó a BP el 6 de noviembre de 2002 para hablar sobre las oportunidades en Iraq “después del cambio de régimen”. Sus actas dicen: “Irak es la gran perspectiva petrolera. BP está desesperada por entrar allí y ansiosa de que los acuerdos políticos no les nieguen esta oportunidad “.

No es la primera vez en su historia (ver el golpe de Estado iraní de 1953) que BP logra convencer al gobierno del Reino Unido para que se apodere de los recursos de una nación extranjera soberana para reforzar los precios de las acciones de grandes corporaciones como ellos.

Corruptos que sin cesar dan vueltas en torno a las puertas giratorias entre puestos militares/gubernamentales como Sir John Sawers, sin duda hicieron buenas sumas en dividendos y salarios obscenos; de hecho, Sawers ahora es un personaje habitual en las conferencias del Club Bilderberg, codeándose con Hillary Clinton y George Bush. Imagino que se llevarán de maravilla.

El único coste fueron 100,000 vidas civiles iraquíes.

Al menos ahora podemos decir de manera concluyente que sí, la guerra de Iraq fue sobre el petróleo.

