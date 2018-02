Fuente: Information Center of Afrin Resistance

Los desarrollos de la última semana en Afrin

Con la derrota del EI en Siria y especialmente después de la liberación de Raqqa en octubre de 2017, el estado turco intensificó sus amenazas y ataques contra la Federación Democrática del Norte de Siria. En este contexto, la guerra de invasión turca contra Afrin comenzó el 20 de enero de 2018 violando el derecho internacional y la soberanía de su país vecino. El ejército turco ha lanzado esta guerra en cooperación con grupos yihadistas de las filas de la FSA. Muchos de ellos son ex miembros de Al-Qaeda o EI. [1]

Guerra y Situación Humanitaria

Desde el comienzo de la guerra, quien más sufrió fue la población civil de Afrin: kurdos, árabes, turcomanos, armenios, ezidis, alauitas, cristianos y musulmanes. Según el personal del hospital Avrin, entre el 20 de enero de 2018 y el 12 de febrero de 2018 debido a los ataques del ejército Turco y sus grupos yihadistas asociados del FSA contra el pueblo de Afrin, más de 160 civiles murieron y 480 resultaron heridos, incluidos niños, mujeres y las personas de edad avanzada. [2] [3] [4]

Del 5 al 7 de febrero, las fuerzas aéreas turcas no llevaron a cabo ataques aéreos, aunque se intensificaron los bombardeos por artillería. Muchas escuelas, centros de autogestión democrática como las Consejos de Educación, Comercio y Agricultura, así como el Centro de Salud de Heyva Sor, mezquitas, cementerios y cientos de casas civiles se han convertido en objetivos de la artillería turca.

El 8 de febrero, los bombardeos de las fuerzas aéreas turcas comenzaron de nuevo de una manera aún más tensa y cruel, especialmente contra civiles y la infraestructura. Junto con los ataques directos contra asentamientos civiles, la planta de purificación de agua en el pueblo de Metina (distrito de Shera), la estación central de agua del distrito de Jinderese, una de las dos panaderías principales y los principales mercados en el distrito Rajo y una fábrica de aceitunas la producción de petróleo fueron blanco de ataques aéreos y bombardeos del ejército turco y sus aliados. El patrimonio histórico como el antiguo Palacio de Betal Aga en Jeleme (distrito de Jinderese) también ha sufrido graves daños. El número total de escuelas dañadas o destruidas llegó a 27 para el final de la semana. En solo dos días en el distrito de Jindirese, más de 200 casas fueron devastadas por bombardeos y bombardeos del ejército turco los días 9 y 10 de febrero.

Debido a esta situación, muchas personas tuvieron que abandonar sus hogares o quedaron sin hogar. Muchas familias encontraron refugio en viejas cuevas o sótanos. Pero la mayoría de la población desplazada se está refugiando en el centro de la ciudad de Afrin. Durante los últimos días, el centro de la ciudad de Afrin, que es exclusivamente un área civil,también se ha convertido en un objetivo principal de las agresiones turcas. Casi todos los días, el centro y sus alrededores están siendo atacados por artillería turca o ataques aéreos. El 9 de febrero en el distrito de Bilbile otra vez dos familias enteras fueron asesinadas y enterradas bajo las ruinas de sus casas bombardeadas. El 13 de febrero, los ataques de artillería impactaron cerca del hospital de Afrin. Se notifican bajas civiles a diario, desplazamientos y lucha por sobrevivir sin electricidad o agua. En aldeas de la región fronteriza que fueron invadidas, locales y refugiados fueron secuestrados, golpeados, robados y amenazados por el ejército turco y sus grupos yihadistas asociados.

Entre las áreas que han estado bajo ataques permanentes se encuentran los aldeas Ezidi Baflune, Arab Weran y Omera en el distrito de Shera. Continuaron los enfrentamientos en los distritos de Rajo, Bilbile, Shera, Shiye y Jinderese, acompañados por ataques aéreos turcos y artillería pesada. Las peleas en los alrededores de las aldeas en las líneas de frente continuaban día y noche.

Según las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF , por sus iniciales en inglés) desde que comenzaron los ataques contra Afrin, hasta el momento 98 de sus combatientes perdieron sus vidas en la defensa de Efrin. La muerte de 862 soldados turcos y miembros yihadistas de la FSA fue confirmada por el SDF. Se informó de 668 bombardeos de aviones de guerra turcos y 16 ataques con helicópteros. 2645 veces la región Afrin fue alcanzada por tanques y bombardeos de artillería pesada. 517 confrontaciones directas ocurrieron entre el SDF y el ejército turco junto con sus cómplices yihadistas. Además, dos helicópteros turcos y dos UAV (drones) fueron derribados. 51 vehículos blindados del ejército turco fueron destruidos y 15 más dañados por fuerzas de SDF. [5][6]

Resistencia de las personas en Afrin

A pesar de la difícil situación en la que vive la gente de Afrin, no se dan por vencidos. La solidaridad y la ayuda mutua se han convertido en las mayores armas contra la guerra de Turquía, una guerra que se desarrolla especialmente contra civiles. La gente en el centro de la ciudad ha abierto sus hogares para albergar a otras familias, que fueron desplazadas debido a la guerra. Muchas personas han donado sangre para cubrir las necesidades de los heridos. La Heyva Sor Kurda ha distribuido leche para los niños y otras ayudas a las víctimas de la guerra.

Después de las movilizaciones de miles de personas que habían venido a Afrin desde otras regiones del Norte de Siria mostrando su solidaridad el 7 de febrero, el pueblo de Afrin continuó haciendo llamamientos a la comunidad internacional para que se tomen medidas que detengan la guerra de ocupación Turca. El 8 de febrero, el movimiento de mujeres Kongra Star celebró una declaración pública en la ciudad de Afrin en la que pedía una campaña de solidaridad mundial: “Mujeres Alzaos Por Afrin”. [7] El 13 de febrero, miles de mujeres protestaron en las calles de la ciudad de Afrin contra la invasión del estado Turco, mientras que cerca de ellas el ejército turco seguía bombardeando la ciudad.

El 15 de febrero, miles de personas del cantón de Afrin fueron a Jinderese, que ha estado bajo intensos ataques del ejército Turco y de grupos yihadistas asociados durante 27 días para protestaro contra la guerra de Turquía contra Afrin y el secuestro de Abdullah Ocalan el 15 de febrero de 1999.

Solidaridad con Afrin

En todo el mundo, la gente ha protestado contra la guerra del estado turco y sus grupos yihadistas asociados. En todas las ciudades de la Federación Democrática del Norte de Siria han continuado las protestas masivas diarias contra la invasión Turca.

El 10 de febrero, una delegación de diputados y miembros del Gobierno Regional Kurdo (KRG, por sus iniciales en inglés) en Kurdistán del Sur/Irak vino a Afrin para hacerse una idea de la situación y exigir medidas políticas por parte de gobiernos y organismos internacionales. Volviendo de Afrin, el jefe de la delegación y Primer Ministro Eli Halo (PDK) hizo un llamamiento al KRG, a la ONU y a las organizaciones de ayuda internacional para que apoyem al pueblo de Afrin. Llamando a la unidad kurda Eli Halo declaró: “Estoy convencido de el pueblo de Afrin tendrá éxito, porque muestra una voluntad y resistencia muy fuertes”. [8]

Las diferentes ONG y la Heyva Sor Kurda han organizado campañas de ayuda humanitaria para las personas de Afrin. Algunos suministros médicos ya llegaron a la Heyva Sor Kurda en Afrin. Las campañas continúan en diferentes países dado que existe una necesidad imperiosa, especialmente de equipos médicos, medicamentos, nutrición infantil y leche. [9]

En toda Europa, Australia, en diferentes países asiáticos, América Latina y América del Norte, las acciones y reuniones de solidaridad para detener la guerra en Afrin continuaron. Se organizaron largas marchas en diferentes países europeos: desde el 8 de febrero, 200 internacionalistas marchan desde Luxemburgo a Estrasburgo. [10] Otras marchas largas tuvieron lugar en Suecia y Suiza con cientos de participantes. Desde el 12 de febrero, una larga marcha desde Lausana se dirige hacia la representación de la ONU en Ginebra.

Siguiendo el llamado de las mujeres de Afrin “Las mujeres se alzan para Afrin”, mujeres en muchos países de Europa y América Latina organizaron protestas locales y enviaron mensajes de solidaridad a las mujeres que resistían en Afrin. [11]

En la prisión de Shakran en Turquía, los presos políticos continúan su huelga de hambre por turnos que comenzó el 5 de febrero en apoyo de la resistencia de Afrin. En muchos países, los diputados, consejos locales y regionales y ONG pidieron a la ONU, a los gobiernos nacionales o al senador estadounidense John McCain que adoptaran medidas urgentes para detener la guerra de Turquía contra Afrin, reconocer los derechos del pueblo kurdo y garantizar una solución política a la crisis en Siria.

Algunos partidos políticos también han criticado la participación de sus propios gobiernos en esta guerra (por ejemplo, el suministro de armas a Turquía) y exigieron sanciones contra Turquía.[12]

Declaraciones y análisis

Si bien el gobierno turco no pudo alcanzar “una victoria militar rápida” tal como habían anunciado, el gobierno ha estado escalando día a día sus políticas de guerra y represión internas y externas al país, acompañadas de enfoques y retórica abiertamente fascistas y nacionalistas. Ante cualquier voz en contra de la guerra (por ejemplo, en las redes sociales) dentro de Turquía se responde con la detención, con la censura y la opresión del estado Turco. Los derechos democráticos fundamentales como la libertad de expresión y opinión han sido abolidos. Nuevamente, durante la última semana, cientos de ciudadanos turcos fueron encarcelados por oponerse a la guerra en Afrin. [13] Los planes de expansión nacionalista de instalar “un segundo Imperio Otomano” ya no están ocultos, como se hizo evidente por la retórica y las expresiones de Erdogan, como dar una “bofetada otomana” a los EE. UU. Lo que el presidente de Turquía Erdogan está tratando de lograr en Afrin son los planes abiertos de “limpieza ética”.

Por un lado, Turquía está chantajeando a la UE con nuevas oleadas de refugiados hacia Europa y con pronósticos de ataques de EI en las metrópolis europeas, si no conquistara Afrin. Por otro lado, el estado Turco amenaza a los EUA. para que se retiren de la línea Minbij.

En este contexto, ni el gobierno de los EUA. ni la UE ni la ONU han tomado medidas claras para detener la guerra de Turquía contra Afrin, que está violando el derecho internacional y humanitario. EUA solo señaló que la guerra Turca contra Afrin ralentizaría la operación militar contra el EI en Derazore, ya que las SDF dejarían de concentrarse en un solo frente de guerra.

Además, ha habido varias discusiones y sesiones especiales en diferentes parlamentos durante la última semana, por ejemplo en el Parlamento Europeo. Desafortunadamente, los resultados de estas discusiones se quedaron en un nivel simbólico, llamando a una disminución del conflicto y expresando simpatía con la gente en Afrin. Hasta ahora, faltan medidas concretas para detener la guerra y el genocidio en Afrin. Mientras tanto el doble juego de las actuales políticas estatales vuelve a ser obvio también con el nuevo acuerdo de coalición del gobierno alemán, declarando su “especial interés en las buenas relaciones con Turquía”. Las voces de la opinión pública alemana que exigían el fin de las exportaciones de armas a Turquía fueron ignoradas. El comercio de armas -como los nuevos acuerdos entre la empresa alemana Rheinmetall (fabricante de tanques y armas) y su su compañía asociada turca BMC- han sido aprovados por el gobierno alemán. De este modo, el tanque alemán Leopard 2 puede ser actualizado y utilizado por el ejército turco atacando a civiles en Afrin. [14]

Mientras los intereses económicos y hegemónicos dominen las decisiones y acciones políticas, una solución política para Afrin de acuerdo con las leyes internacionales de derechos humanos y la ética humana parece ser difícil.

Fuentes y más información

[1] Dossier: “Radical Factions and ISIS members participating in Afrin invasion“ https://icafrinresist.files.wordpress.com/2018/02/radical-factions-and-isis-members-participating-in-afrin-invasion.pdf

[2] Dr. Ciwan Mihemed, Avrîn Hospital

[3] Dossier: “Massacres of the Turkish airstrikes on Afrin and its surrounding” https://icafrinresist.files.wordpress.com/2018/02/massacres.pdf

[4] Dossier: “Children Killed in Afrin Region” https://icafrinresist.files.wordpress.com/2018/02/children_killed_in_efrin_region1.pdf

[5] Balance SDF: http://sdf-press.com/en/2018/02/the-statistics-of-the-military-operations-in-afrin-since-the-beginning-of-the-turkish-invasion-on-february202018/

[6] Daily Maps of the Military Occurencies in Afrin: https://icafrinresist.wordpress.com/category/maps/

[7] Dossier: “The Attacks On Afrin Target Women’s Liberatioon and Democratic Alternatives”

https://icafrinresist.files.wordpress.com/2018/02/ks-infofile-afrin-and-women.pdf

[8] http://www.rudaw.net/english/kurdistan/150220182

[9] http://www.heyvasor.com/en/ji-bo-efrine-besdari-kampanyaya-mezin-a-neteweyi-bibin/

[10] http://www.chronicle.lu/category/international/long-march-of-the-kurds-departs-from-luxembourg-on-thursday

[11] http://kongra-star.org/archives/794

[12] Solidarity Statements: https://icafrinresist.wordpress.com/solidarity-and-declaration/

[13] http://ihd.org.tr/en/index.php/2018/02/06/the-observatorys-urgent-appeal-regarding-ihd-w/

[14] https://www.defensenews.com/industry/techwatch/2018/02/06/bmc-charged-with-developing-turkish-tank-engine-but-it-plans-to-surpass-expectations/

Anuncios