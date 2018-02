[Entrevista] La introducción de la “sharia” no obtendría aquí la mayoría absoluta

Fuente original: Frankfurter Allgemeine Feuilleton

Re-publicada en: Indymedia

Autoría: Michael Martens

Fecha: Febrero 2018

Traducción: Rojava Azadi

Los kurdos en Siria viven de una manera muy diferente de lo que se considera habitual en Turquía. Un politólogo explica por qué esto no le gusta al presidente turco Erdoğan.

Sñ. Schmidinger*, Turquía justificó la invasión de su ejército en Siria con el hecho de que la región de Efrîn era un “nido de terroristas” desde el cual los terroristas kurdos se infiltran en el territorio turco para llevar a cabo ataques. Usted estuvo en Efrîn, ¿tenía la impresión de estar en un “nido de terroristas”?

Tal infiltración ocurrió desde el territorio iraquí y no desde Efrîn. Las zonas de Turquía, donde había combates con unidades kurdas son provincias como Şirnak y Hakkari, en el sureste, pero no las provincias de Hatay y Kilis situadas en el lejano oeste y que se encuentran en el otro lado de la frontera de Efrîn. Además, Turquía ha sellado toda la frontera con Efrîn con un alto muro de hormigón, que ahora en algunos puntos tenía que ser desmantelado para que puedan pasar los tanques.

Desde la retirada del régimen de Assad en el verano de 2012, el Partido de la Unión Democrática (PYD) y sus fuerzas armadas “Unidades de Protección del Pueblo” (YPG) han estado gobernando Efrîn. ¿Qué modelo social propaga el PYD, y cómo se relaciona eso con la realidad?

El PYD propaga una sociedad democrática orientada a la igualdad de género como parte de un estado sirio federado. Se evitan los matices nacionalistas y la independencia no se indica como un objetivo.

¿Qué papel juega el islam en Efrîn?

Efrîn tiene una fama en Kurdistán sirio por ser extremadamente secular. Una introducción de la sharia, por ejemplo, ciertamente no obtendría aquí la mayoría absoluta. Esto también se atribuye a la herencia yezidí de Efrîn. Hoy en día, todavía hay veintiséis pueblos yezidíes en la provincia, pero a comienzos del siglo XX, según varias fuentes, más de la mitad de los habitantes de Efrîn eran yezidíes. Bajo presión, muchos de ellos más tarde se convirtieron al islam pero sin llegar a ser musulmanes especialmente convencidos, y ya para nada fanáticos. Básicamente, el islam no juega un papel dominante en Efrîn.

¿Esto se refleja en la vida cotidiana?

La ciudad de Efrîn, que probablemente tiene alrededor de 100.000 habitantes, es la ciudad más grande de Siria bajo la administración exclusivamente kurda, y hasta el ataque turco no había existido ningún problema de seguridad. En estas condiciones, algo así como una vida burguesa se ha desarrollado allí, una vida cotidiana de la clase media. En Efrîn se ve a las mujeres sentadas en el café solo con otras mujeres, algo notable tanto para el Kurdistán sirio como para Siria en general. Anteriormente, una familia armenia en Efrîn solía fabricar el aguardiente de anís más famoso de Siria. Aunque la producción se había trasladado a Bélgica, esta bebida sigue siendo consumida en Efrîn, al igual que la cerveza, que hasta el estallido de la guerra se contrabandeaba desde Turquía. En resumen, entre la población urbana de Efrîn se ha desarrollado un estilo de vida secular cercano al europeo.

A pesar de esto, el papel de las mujeres kurdas está restringido al de ama de casa y madre. La lucha armada suele ser el único otro camino socialmente aceptado para una mujer kurda. ¿A las kurdas en Siria, además del derecho a luchar contra los yihadistas en sus propios batallones de mujeres, también se les otorgan derechos individuales?

Incluso en una ciudad comparativamente liberal como Efrîn, las mujeres están lejos de poder tomar decisiones individuales respecto a otros caminos de vida. Para la mayoría, luchar en las “Unidades de Defensa del Pueblo” les abre oportunidades para un camino de vida que no existía antes. Miles de jóvenes kurdas hacen uso de esto. Las YPJ, los batallones femeninos de las Unidades de Defensa del Pueblo, son también militarmente relevantes.

¿Los líderes de clanes kurdos se lo toman tan fácilmente el hecho que sus hijas quieren pelear en lugar de dar a luz?

Existe la crítica de que las mujeres jóvenes, algunas de ellas de familias realmente conservadoras, pueden unirse a las Unidades de Defensa del Pueblo también en contra de la voluntad de sus familias. A menudo escuché de los kurdos conservadores y religiosos que se está “secuestrando” a sus hijas. Sin embargo, después de haber preguntado en más detalle, a menudo resultaba que no se trataba de ningún secuestro, sino de que las chicas habían huido de un matrimonio precoz o de una aplastante cantidad de tareas domésticas.

En las zonas kurdas de Iraq, todavía se practica la poligamia. ¿Cómo es este tema en Efrîn?

Incluso si esto ocurre, se trata de algo muy raro. No conozco ningún caso de un matrimonio polígamo en Efrîn. Tal vez en el campo hay algunos campesinos mayores y con mucha tierra que tienen varias esposas, pero es absolutamente raro entre la sociedad general. La poligamia no existe entre los alevíes que viven en la pequeña ciudad de Mabeta de 8 mil habitantes y está al noroeste de Efrîn, y entre los yazidis es algo muy raro. Tampoco lo he visto u oído jamás entre los musulmanes de Efrîn.

Sin embargo, una activista kurda por los derechos de las mujeres procedente de Siria se ha quejado de que todavía es común entre los kurdos que un hermano de diez años pueda darle órdenes a su hermana que tenga el doble de su edad.

En el campo, en particular, esta sigue siendo la vida cotidiana de la sociedad. Sigue habiendo condiciones muy conservadoras-patriarcales. La propaganda y las acciones del PYD a favor de las mujeres no pueden cambiar las conductas sociales de la noche a la mañana.

En Siria, está creciendo la primera generación kurda que recibe instrucción en el idioma nativo. Cualquiera que sea el final de la guerra, ¿un retorno al status quo anterior, es decir cuando solo se enseñaba en árabe, sigue todavía siendo realista? Un retorno al árabe, al menos para la generación que ahora estudia en kurmancî, la variedad del idioma kurdo predominante en Efrîn, significaría una regresión escolar masiva. En Siria, como también en Turquía, el kurmancî está escrito con el alfabeto latino. Durante sus primeros tres años de educación, los kurdos en Efrîn ya no aprenden árabe.

¿Hay suficientes maestros que puedan enseñar en kurdo?

El profesorado está emergiendo ahora mismo. Muchos kurdos de Efrîn solían estudiar o enseñar en la Universidad de Alepo. Esto ya no es posible, pero contribuyó al establecimiento en Efrîn de la primera universidad kurda en Siria en otoño de 2015. Muchos de sus profesores solían ser profesores en Alepo. Ahora están entrenando médicos, técnicos y docentes en Efrîn, pero aún no lo suficiente para satisfacer las necesidades que hay.

¿Hay también clases de historia kurda en las escuelas?

En las clases superiores sí que hay, aunque todavía no he visto un libro escolar de historia kurda. Esto también se debe al hecho de que la producción de libros en los cantones kurdos de Siria es generalmente pobre. Hay escasez de papel e imprentas. Es por eso que hay un abecedario para la escuela primaria, pero pocos libros escolares más.

Es sorprendente que los funcionarios en Efrîn sigan siendo pagados por el régimen de Assad…

Aunque esto se está cambiando lentamente, sigue siendo cierto que los que eran funcionarios sirios antes de la guerra civil continúan recibiendo dinero de Damasco. Para el régimen, esta es una manera de ejercer influencia en las regiones kurdas. Por supuesto, esto crea conflictos de lealtad. Pero el PYD no puede simplemente detenerlo, ya que familias enteras dependen de los sueldos que vienen de Damasco y estos fondos no pueden ser reemplazados por fuentes de dinero kurdas.

¿Qué pasa con los derechos humanos en Efrîn ? Hay informes de que el PYD también está torturando a sus oponentes.

El hecho de que algo así ocurre en casos individuales, lo considero absolutamente creíble. Yo mismo vi las quemaduras de cigarrillo de un oponente que había sido arrestado por policías kurdos. La tortura de opositores políticos está profundamente enraizada en la cultura política de Siria, y sería casi un milagro si los kurdos hubieran eliminado estas prácticas por completo de un día para otro. Por lo que puedo decir, el PYD no tortura sistemáticamente a sus oponentes, como lo hace el régimen sirio. A la luz de las circunstancias en Siria, incluso eso me parece un progreso. La expectativa de que una floreciente democracia puede surgir en una región de Siria en medio de una guerra civil no es realista. Después de todo, la crítica expresada por Human Rights Watch, no fue rechazada rotundamente, sino que el PYD admitió transgresiones y prometió mejoras.

En Efrîn, el PYD ha estado en el poder durante más de cinco años, pero ya que no hubo elecciones regulares, nadie sabe de que popularidad goza realmente el partido. ¿Podría el PYD conservar su poder tras unas elecciones más o menos democráticas?

En Efrîn, hubo elecciones regionales en diciembre de 2017, en las que los principales partidos de oposición no participaron. Sin embargo, incluso entonces, el PYD probablemente habría recibido una mayoría absoluta. A partir de las discusiones que tuve en la región, tengo la impresión de que el PYD, gracias a su lucha contra el Estado Islámico y el hecho de que hasta el ataque turco se quedó completamente fuera de los asuntos de guerra, ha podido ganarse una cierta legitimidad incluso entre aquellos kurdos que antes no le aceptaban tanto. La oposición interna al PYD es mucho más fuerte entre los kurdos que viven en la parte oriental de la zona kurda que en Efrîn. En Efrîn, el PYD es definitivamente la fuerza política más popular. Esto también tiene que ver con la población homogénea del cantón. Si contamos los yezidíes como kurdos, la población original de Efrîn, sin incluir las personas internamente desplazadas, es por lo menos 98 por ciento kurda. Solo hay minorías muy pequeñas como unos pocos miles de alevis y pequeños restos de comunidades cristianas, pero incluso esta gente está a favor del PYD. El ataque de Turquía también ha llevado a cierta consolidación interna de los kurdos. El Consejo Nacional Kurdo, en el que se han unido los oponentes más duros del PYD, ha condenado por unanimidad la invasión turca. Si Turquía se aventura en la ciudad de Efrîn, le resultará muy difícil encontrar allí colaboradores kurdos.

Notas de traducción:

*Thomas Schmidinger es politólogo y antropólogo cultural en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Viena. Ha visitado Rojava varias veces y publicado, entre otros, el libro “Krieg und Revolution in Syrisch-Kurdistan. Analysen und Stimmen aus Rojava” (Guerra y revolución en el Kurdistán sirio. Análisis y opiniones desde Rojava). En julio de 2016, Schmidinger abrió en el Parlamento Europeo una exposición con sus fotos sobre Rojava. A pesar del hecho de que se mostraron fotos de diferentes facciones políticas kurdas y no sólo las defensoras del confederalismo democrático, la exposición fue condenada por los medios de comunicación turcos como “propaganda terrorista”.

Michael Martens es corresponsal del diario alemán Frankfurter Allgemeine para países del sudeste de Europa con base en Atenas.

