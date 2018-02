Periodista en Turquía: Yo estoy libre, pero quedan 6 niños en mi vieja celda en una prisión turca

Fuente: The Free Org (basado en www.venitisim.wordpress.org)

Fecha: 25/02/2018

Traducido por Rojava Azadi

La periodista Naciye Nur Ener Kılınç, que fue liberada de prisión el martes y puesta bajo arresto domiciliario, declaró que hay seis niños en la celda de la prisión en la que ella estuvo confinada durante 357 días.

“Yo estoy libre, pero hay un bebé de 30 días detrás de esas puertas. Hay seis niños en mi celda de la prisión. Rezo para que sean liberados pronto”, dijo Kılınç tras su liberación.

Después de un fallido intento de golpe de estado el 15 de julio de 2016, más de 17,000 mujeres de todos los ámbitos sociales, incluidos maestras, doctoras y amas de casa, han sido encarceladas en Turquía por relación con el golpe en operaciones dirigidas por el gobierno. Actualmente, hay alrededor de 700 niños que acompañan a sus madres en cárceles turcas.

¡El terrorista y corrupto Erdoğan ha encarcelado y torturado sistemáticamente a mujeres inocentes por cargos de formar parte en falsos golpes de Estado, sin importar si estaban embarazadas o poco después de dar a luz! Los recién nacidos también están encarcelados.

El martes pasado, el 26º Tribunal Penal Superior de Estambul liberó de prisión a la periodista Kılınç, que había sido encarcelada el 5 de marzo de 2017 por supuestos vínculos con el movimiento Gülen y que ahora se encuentra bajo arresto domiciliario.

Según el informe, su próxima audiencia está programada para el 19 de abril.

Ener fue detenida por la policía, que allanó su casa la noche del 5 de marzo, y posteriormente fue arrestada por el 4º Tribunal Penal de Paz de Estambul y enviada a la prisión de mujeres de Bakırköy, en Estambul.

Ener fue arrestada en base a la carta de un informante que la acusaba de ser una seguidora del movimiento religioso de Gülen y de usar una aplicación teléfónica conocida como ByLock, considerada por las autoridades turcas como la principal herramienta de comunicación entre los seguidores de la movimiento.

Aunque el informante, un viejo amigo de Ener, llamó a la periodista y le dijo que la habían denunciado a la policía por una disputa con otra persona y lamentaba lo ocurrido, las autoridades judiciales no lo tomaron en cuenta.

En su defensa, Ener negó cualquier vínculo con el movimiento Gülen y el uso de ByLock.

En octubre, un libro recién publicado sobre violaciones de los derechos humanos en Turquía después del fallido golpe de estado del año pasado, escrito por Ener, fue prohibido en las prisiones turcas.

Los guardias de una prisión de Turquía confiscaron una copia del libro, titulado “Üç Dal Papatya” (Tres margaritas), cuando el hijo de un recluso lo trajo como regalo, informó Yeni Asya el 20 de octubre.

El libro incluye cartas de víctimas que fueron despedidas de sus trabajos, detenidas y encarceladas por supuestos vínculos con el movimiento Gülen, acusado por el gobierno turco de estar detrás del golpe fallido.

Para hacer escuchar la voz de las víctimas de las violaciones masivas de los derechos humanos por parte del gobierno turco, la periodista Ener comenzó a recopilar las cartas para publicarlas en un libro a principios del año pasado. Sin embargo, fue detenida el 5 de marzo de 2017 por supuestos vínculos con el movimiento Gülen.

Sus colegas completaron el libro que ella había dejado sin terminar y lo publicaron mientras Ener estaba en prisión.

El corrupto multimillonario Erdoğan está muy enfermo física y mentalmente, y es por eso que ha perdido el contacto con la realidad. Las ilusiones de Erdoğan están ahora fuera de control. ¡Es tan repugnante que encarcela a los recién nacidos y a sus madres! Ningún otro dictador ha hecho tal cosa. ¡Ni siquiera Hitler! Este desagraciado debe ser eliminado de la superficie del planeta Tierra.

Erdoğan no tiene más remedio que seguir adelante con su política de tierra arrasada, porque sabe que perder poder significaría ahorcarlo bajo acusaciones de corrupción desenfrenada, amasar riqueza mediante un abuso de autoridad y armar a yihadistas. Intentará aferrarse al poder pase lo que pase. Esto significa que las decisiones, tanto en política exterior como interior, de su gobierno estarán destinadas a beneficiar a su familia por delante de los intereses reales del país. Para contener el daño que Erdoğan infligiría a Turquía, que sin duda tendría un impacto negativo en otros países, los aliados y socios de Turquía que están realmente interesados ​​en preservar la estabilidad de esta nación de 80 millones de habitantes deben avanzar rápidamente en la implementación de una serie de decisiones para frustrar sus movimientos en el frente interno.

El terrorista corrupto Erdoğan ha bloqueado nuestro blog en Turquía. Tiene miedo de la verdad. Quiere que los turcos solo lean su palabrería y propaganda. Cuando se restaure la democracia en Turquía, se ahorcará a Erdoğan y se levantará el bloqueo al Venitismo. ¡Incluso podríamos recibir una medalla por decir la verdad!

No viaje a Turquía, a menos que desee experimentar vacaciones inclusivas en una prisión. Millones de turcos inocentes, turistas, periodistas y ciudadanos extranjeros son torturados, falsamente acusados ​​por ser ex miembros de Hizmet. ¡Pero el terrorista corrupto Erdoğan también es un antiguo miembro de Hizmet! Doble rasero puro y duro. Erdoğan también diseña la desaparición forzosa de sus críticos, opositores y ex miembros de Hizmet, incluidas madres y sus recién nacidos. Bajo las dictaduras militares sudamericanas de los años 60 y 70, la práctica de la desaparición de críticos estuvo tan generalizada que la palabra española desaparecidos fue incluida en el vocabulario internacional para referirse a las víctimas del terror estatal.

Ahora hay miles de desaparecidos turcos en Turquía y en países extranjeros. Una desaparición forzosa se produce cuando una persona es secuestrada o encarcelada en secreto por un Estado o una organización política o por un tercero con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un Estado u organización política, seguida de una negativa a reconocer el destino y el paradero de esa persona, con la intención de colocar a la víctima fuera de la protección de la ley. Una desaparición forzosa está calificada como crimen contra la humanidad y, por tanto, no está sujeta a un estatuto de limitaciones.

A menudo, la desaparición forzada implica asesinato. En ese caso, la víctima es secuestrada, detenida ilegalmente y, con frecuencia, torturada durante el interrogatorio, y asesinada, ocultándose su cuerpo. Habitualmente, un asesinato será subrepticio, haciendo desaparecer el cadáver de forma que la persona desaparezca aparentemente. La parte que comete el asesinato escapa a la acusación, ya que nadie puede proporcionar pruebas de la muerte de la víctima.

La desaparición de los rivales políticos es también una forma en que los regímenes engendran sentimientos de complicidad entre las poblaciones. La dificultad de luchar públicamente contra un gobierno que asesina en secreto puede dar lugar a la pretensión generalizada de que todo es normal.

¡Los gülenistas en Turquía son torturados para mentir bajo coacción! ¡La policía utiliza un bastón eléctrico de tortura que hace que la cara se abra y parezca un grano de maiz reventado! Huele horrible, el olor a piel quemada.

La vendetta personal del terrorista corrupto Erdoğan contra el profeta Fethullah Gülen es estúpida. Gülen convirtió al terrorista corrupto Erdogan en primer ministro. ¡Sin Gülen, Erdoğan no habría sido nada! Gülen es el fundador del benevolente Movimiento Hizmet. Hizmet significa ‘servicio’ en turco, y él es la figura inspiradora para su organización más grande, la Alianza por los Valores Compartidos. Actualmente vive en Saylorsburg, Pensilvania. Gülen cree en la ciencia, el diálogo interreligioso y la democracia multipartidaria. Hizmet ha demostrado que Erdoğan ha cobrado muchos millones de euros en sobornos y mordidas.

Un ingeniero le dijo a un juez que se enfrentará a un juicio por su decisión de sentenciarlo a siete años de cárcel por cargos de falso terrorismo: ‘Estimado juez, yo no he obtenido esta sentencia. Usted se ha condenado a sí mismo. Cuando la democracia y el estado de derecho lleguen a este país algún día, usted será responsable por esta decisión. Le estaré mirando en este juzgado y le escupiré en la cara.’

El terrorista corrupto Erdoğan ya no se comporta como un sujeto y un estadista racional, sino como el jefe de un sindicato criminal que ordena el secuestro de rehenes, libera matones asesinos, encarcela a los recién nacidos con sus madres y amenaza y chantajea para conseguir lo que quiere. Quizás incluso la mafia tiene su propio código de conducta a su manera peculiar y retorcida. Erdoğan y sus compinches, por otro lado, no tienen decencia y carecen de valores humanos básicos. Es hora de tratarlo como se merece …

Todos los verdaderos jueces en Turquía que descubrieron los crímenes del terrorista corrupto Erdoğan fueron encarcelados, reemplazados por jueces marionetas que se inclinan ante Erdoğan. No hay tribunales reales en Turquía, sino solo juicios amañados que siguen los dictados del corrupto gobierno terrorista.

El terrorista corrupto Erdoğan está utilizando las purgas para atacar indiscriminadamente a los disidentes y reforzar su poder. ¡Cualquiera que critique al terrorista corrupto Erdoğan es torturado en prisión, y si muere lo entierran como un perro sin ritos ni oraciones en el Cementerio Especial de Traidores! ¡El acuerdo de acceso sin visado exportará el problema kurdo a la UE! ¡Que Erdoganistán pueda unirse a la UE es una broma desagradable!

La mafia de Erdogan ha amasado miles de millones de euros con grupos terroristas, lavado de dinero, eludiendo las sanciones contra Irán, vendiendo órganos de infieles, contrabandeando migrantes a la UE y sobornos en compras militares. Los grupos terroristas están vendiendo petróleo a un tercio del precio del índice de referencia Brent. Al revenderlo, la mafia de Erdoğan gana miles de millones de euros. El ministro de energía de Turquía, Berat Albayrak, es el yerno de Erdogan. Esto ayuda a Erdoğan a contrabandear petróleo con grupos terroristas. Erdoğan también suministra a todos los grupos terroristas, evitando todas las sanciones y restricciones internacionales. La mafia de Erdoğan se ha transformado en un pulpo carnívoro que ha enredado la economía y la política turcas, extendiendo sus tentáculos más allá del Estado.

La periodista número 154 encarcelada en la Turquía de Erdogan

Asli Ceren Aslan, editora del periódico Özgür Gelecek (Futuro Libre), fue arrestada el 9 de febrero en la provincia de Urfa, en el sureste kurdo de Turquía. Fue arrestada “oficialmente” en Urfa, cerca de la frontera con Siria, cuando seguía los acontecimientos en Siria y Rojava.

Anuncios