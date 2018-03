La clase media y la campaña “Serî Hilde”.

Fuente: Roja Ciwan

Autoría: Nurettin Demirtaş

Fecha: 13/2/2018

Traducción: Rojava Azadi

La campaña “Serî Hilde” (1) surgió de una profunda necesidad y gozó aprobación de la sociedad. Pero en relación con la clase media, resulta que si ella no se levante como es debido, ni siquiera ahora con la campaña “Serî Hilde”, habrá que librar una lucha ideológica y organizativa aún más fuerte en contra de esta mentalidad de clase media.

El Medio Oriente experimenta guerra y caos al más alto nivel y debido a ello la realidad del pueblo es estar expuesto a ataques genocidas. En tal situación, no se puede decir que haya otra posibilidad que levantarse (“Serî Hilde”) y agudizar la resistencia.

El tamaño de la resistencia solo se puede ver y comprender en relación al tamaño de la amenaza. Sin embargo, debido a que la clase media no conoce tales amenazas, automáticamente asume el papel de debilitar la resistencia.

Es obvio que la clase media tiene problema en reconocer a un verdadero genocidio como tal y romper con este sistema de genocidio.

¿Es realmente posible no entender el genocidio que se ha producido después de la resistencia librada para defender la autonomía (2) en Sûr, Cizîr y Nisêbîn? Parece raro siquiera tener que preguntarlo, pero a aquellxs que siguen haciendo demandas dirigidas a este sistema, obviamente tampoco estas cosas les abrieron los ojos. A pesar de todo esto, el espíritu de Mehmet Tunç (3) se ha extendido en la sociedad.

Mientras tanto, el fascismo ha entrado en su etapa de declive. Es obvio que su fin está cerca. Aún así, y eso es notable, ¡nuestra clase media sigue sin levantarse! Mientras que en otras partes del mundo, en momentos cuando se acerca la victoria, la clase media incluso llega a tomar el papel de vanguardia, entre nuestra gente esta misma clase no es capaz de “ver la victoria y el final del fascismo en la resistencia”. No lo ven, pero incluso si lo veían, no serían capaces de quemar los puentes detrás suyo. Incluso si son kurdxs, tal vez de alguna manera no logran ser kurdxs. ¿Qué otra cosa se puede decir? “Serî Hilde” es el espíritu que pondrá fin al genocidio de lxs kurdxs y el fascismo.

Para acelerar este fin, es necesario comprender la resistencia del presidente Apo y unirse a ella. Pero, respecto al papel y la actitud del Presidente Apo, tal vez el problema que tiene la clase media es sobre todo tener que convencerse a sí misma. Aunque el arquitecto de la paz (es decir, Abdullah Öcalan) ha dejado en claro que no se puede hacer este trabajo sin resistencia.

Respecto a cada etapa de la lucha, el presidente Apo concedió gran importancia a cualquier, incluso la más pequeña, solución u oportunidad para la paz, y siempre cuando había algún indicio de solución, estaba en contra de la guerra. Sin embargo, los desarrollos han adquirido tales proporciones que no hay más remedio que resistir contra el fascismo de AKP y MHP. Eso está claro: ¡no se puede convivir con el genocidio! ¡Hay que acabar con ello!

Pero no se trata solo de la destrucción de los logros revolucionarios del pueblo kurdo, sino también de la destrucción del futuro libre de todos los pueblos de Medio Oriente. Con el Medio Oriente, la vida libre de toda la humanidad está en grave peligro de ser erradicada.

Lxs revolucionarixs estadounidenses, canadienses, inglesxs, alemanxs, argentinxs y francesxs que sienten esto en sus corazones están participando en la revolución que se está llevando a cabo en Kurdistán y luchan en la vanguardia, como por ejemplo en Rojava. ¿Qué más necesita nuestra clase media para armarse de coraje?

Son testigos de cómo las fuerzas revolucionarias de los pueblos turco, árabe y kurdo luchan codo con codo y cómo este frente se hace cada día más grande.

Nuestra gente, viendo la libertad del representante del pueblo kurdo Abdullah Öcalan como su propia libertad, se está movilizando en todas partes por el presidente APO y realizan acciones, especialmente las mujeres y la juventud.

La resistencia permanente de las mujeres, defensoras impávidas del Jardín de la Libertad, es el buen augurio de que el siglo XXI será el “siglo de la libertad”.

La resistencia de lxs trabajadorxs al capitalismo es la garantía de una vida alternativa.

Después de todo, la resistencia de la juventud expresada en la campaña “Serî Hilde” es una tormenta que enciende el fuego de la revolución en la sociedad.

¡No se puede convivir con el fascismo! Solo con discursos, con críticas, con elecciones, con oposición, no se puede superar el fascismo.

¡Quema los puentes detrás tuyo, levántate, Serî Hilde!

Nurettin Demirtaş*

Notas de traducción:

*Nurettin Demirtaş es hermano del actualmente encarcelado copresidente del Partido Democrático del Pueblo (HDP) Selahettin Demirtaş. Fue encarcelado en varias ocasiones por sus actividades políticas, pasó más de 12 años en las cárceles turcas. Hace algunos años entró en clandestinidad y se unió al PKK.

1. La campaña “Serî Hilde” (Levántate!) fue lanzada el 30 de octubre pasado por Komalên Ciwan (Comunidades de Juventud) y Komalên Jinên Ciwan (Comunidades de Mujeres Jóvenes) para crear conciencia sobre el aislamiento del líder kurdo Abdullah Öcalan y exigir su libertad, resistir contra los ataques turcos en Rojava, como también celebrar el 40 aniversario del PKK. En el marco de la campaña, la juventud kurda en Kurdistán y Europa realizó actos políticos, manifestaciones y decenas de sabotajes contra los objetivos del Estado turco o gobierno de AKP. La campaña durará hasta el Newroz, el 21 de marzo de 2018. Una de las canciones de la campaña:

2. En agosto de 2015 las asambleas populares de varios barrios y ciudades de Bakûr declararon zonas libres del Estado turco a varios asentamientos y no reconocieron la legitimidad de las instituciones estatales. Se formaron grupos de autodefensa, mientras que el ataque del Estado turco no se hizo esperar.

3. Los copresidentes de la Asamblea Popular de Cizîr, Mehmet Tunç y Asya Yüksel, lideraron la resistencia. Mehmet Tunç murió en inicios de febrero de 2016 quemado vivo en un sótano por ejército turco junto con decenas de otras personas.

