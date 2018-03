[Comunicado IC Afrin Resist] Nueva Masacre y Horribles Crímenes de Guerra por parte del Ejército Turco contra los Civiles en Afrin

Fuente: IC Afrin Resist

Traducido por Rojava Azadi

Hoy, alrededor de las 09:45, la fuerza aérea turca ha bombardeado masivamente la ciudad de Jinderese, cometiendo una nueva masacre entre la población civil. Docenas de casas familiares han sido bombardeadas hasta hacerlas polvo. Según las primeras informaciones de las fuentes locales, se supone que los civiles heridos y muertos se encuentran bajo las ruinas de las casas. Debido al constante bombardeo y disparos de la artillería pesada en la región, los equipos de rescate no pueden tener acceso a los lugares devastados. También la comunicación con nuestro reportero local, que nos ha enviado las primeras imágenes del lugar, ha sido cortada. Las proporciones actuales de esta masacre aún necesitan ser investigadas.

Al mismo tiempo los pueblos de Derwish y Aljiya en el distrito de Shera han sido objetivo de los bombardeos de Turquía. Además los pueblos de Birimce, Mirkan y Shitka en el distrito de Mabata, así como el pueblo de Berbene en el distrito de Rajo, han sido fuertemente bombardeados por la artillería turca.

Desde la adopción de la Resolución 2401 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los 30 días de cese de hostilidades en Siria para permitir la ayuda humanitaria, las fuerzas armadas turcas han intensificado sus ataques sobre los civiles en Afrin. Día a día el número de civiles afectados crece – mujeres, hombres y niños de todas los distritos de la región – especialmente de Jinderese, Shiye, Mabata y Rajo.

Con el motivo del Día Internacional de las Mujeres por el 8 de Marzo, hoy una caravana solidaria de mujeres ha salido desde la ciudad de Qamishlo hacía Afrin. Cientos de kurdas, árabes y asirias del Cantón de Cizire participan en la caravana, así mismo también participan mujeres de diferentes paises, ONG’s y periodistas – incluyendo miembros del grupo de IC Afrin Resistance. La pasada caravana de solidaridad fue bombardeada por Turquía el 22 de Febrero, dejando un civil muerto y 12 heridos mientras que los oficiales turcos intentaron presentar en los medios la caravana como un “convoy militar”. Por lo tanto hacemos un llamamiento a los medios de comunicación y al público para observar e informar sobre el convoy de mujeres por la paz en Afrin.

Urgimos a la Comunidad Internacional a tomar inmediatamente urgentes acciones para prevenir más perdidas humanas y parar los planes genocidas del estado turco en Afrin.

La comunidad internacional tiene que cumplir con sus obligaciones para llevar inmediatamente al Gobierno turco y al ejército turco ante la justicia. Turquía tiene que rendir cuentas por sus crímenes de guerra, violaciones de convenciones internacionales y del derecho internacional.

