O pasado 10 de febreiro, Samuel Prada León, un mozo galego de 25 anos, caía morto combatendo xunto as milicias curdas contra a invasión turca do norte de Siria. Por primeira vez os medios de comunicación españois facíanse eco da inxustificable agresión aos dereitos humanos e aos tratados internacionais que o goberno de Ankara desatou contra o pobo do Curdistán; usando como xustificación a manida e omnipresente escusa da loita contra o terrorismo. O eufemístico nome de “operación póla de oliveira” esconde unha invasión do territorio soberano sirio, que pretende afogar en sangue e lume a revolución social que se desenvolve no noroeste desta rexión. Pois baixo o paradigma do “ Confederalismo Democrático” estase a implementar un novo modelo de xestión comunitaria participativa, inclusiva cos distintos grupos étnicos, de fortes conviccións ecoloxista e socialistas-asemblearias. Aínda que quizais unha das suas características máis rechamantes sexa a importantísima participación da muller, pois ademais de ter representación obrigatoria en todos os órganos directivos, conta cunhas milicias exclusivamente femininas (as YPJ).

A pesar de que as tropas curdas amosaron ser as máis eficaces combatentes contra o Estado Islámico (eloxiadas por occidente durante a resistencia de Kobane, o rescate das minorías yazidies, ou a ofensiva de Raqqa) o silencio dos medios de masas volveuse unánime. Pois neste caso non é o ISIS, se non Turquía, o segundo exército da OTAN, quen vulnera o dereito internacional para esmagar as ansias democráticas de todo un pobo. Informar sobre este novo conflito, dentro do xa vello conflito sirio, evidenciaría a falta de vontade dos nosos gobernos para enfrontar a deríva autoritaria de Erdogan, presidente islamita turco e socio preferente de occidente. Por iso os mass media prefiren agochar esta agresión inxustificable antes que poñer de manifesto a covarde impotencia europea.