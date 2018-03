KCK llama a boicotear productos y el turismo de Turquía.

Fuente: ANFespañol

Fecha: 2/03/18

La organización paraguas del movimiento de libertad kurdo llamó a boicotear productos de origen turco y el turismo en Turquía, para asestar un golpe a la economía del Estado que es el motor de la guerra contra los kurdos.

El Comité de Relaciones Exteriores del KCK (Kurdistan Community / Komela Ciwakên Kurdistan) enfatizó en una declaración escrita que el poder del consumidor kurdo y los recursos del Kurdistán se están utilizando en la guerra de invasión anti kurda.

La declaración subraya que: “La alianza fascista AKP-MHP-Ergenekon está llevando a cabo una guerra genocida en Kurdistán. Para financiar esta guerra, la alianza fascista está gastando una gran cantidad de dinero. Estos gastos se financian con dos fuentes principales.

El primer pilar económico de la guerra fascista es la producción en la industria y el comercio, que cubre la demanda interna y las exportaciones al exterior. Esta base económica está en manos de un puñado de élites turcas que han entrado en una comunión fatídica con el régimen fascista para obtener grandes ganancias en la guerra.

El segundo pilar es el saqueo neoliberal de los recursos sociales y gubernamentales para atraer capital internacional e inversión extranjera.

Los bienes producidos en Turquía se venden principalmente en todas partes de Kurdistán. El estado turco financia la guerra contra los kurdos con los ingresos y las ganancias que obtiene a través de sus bienes consumidos en Kurdistán. Especialmente en la industria textil y alimentaria, la mayoría de los productos se venden en Kurdistán. Con este ingreso, se compran armas y municiones de otros estados, que luego se usan contra los niños, las mujeres y los jóvenes kurdos. La explotación y la compra barata de los recursos naturales del Kurdistán, especialmente en el Kurdistán meridional (Bashur), desempeñan un papel central en la financiación de la guerra. En resumen, la guerra anti-kurda de ayer en Sur, Cîzre, Nusaybin, Şırnak, Shengal, Kirkuk y Kobanê, y hoy en Afrin, y las armas y municiones utilizadas son pagadas con dinero gastado por los kurdos y los recursos de Kurdistán”.

El Comité KCK pidió un golpe contra la economía de Turquía, que es el motor de la guerra contra los kurdos:

“Sin dudas, nuestro pueblo en las cuatro partes del Kurdistán y donde sea que estén, libran una fuerte lucha contra el régimen turco fascista. En el campo de la autodefensa, el régimen está sufriendo importantes contratiempos. A nivel internacional y en el ámbito civil social, también, se ha logrado conciencia pública.

Sin embargo, hay un área y un punto sensible del estado turco que hace su poder en la guerra. Desafortunadamente, no estamos organizados en esta área y no tenemos medios para enfrentar al régimen. La economía es el área que financia la guerra anti-kurda y genocida del régimen. La economía juega un papel fundamental en esta guerra sucia como el motor de un vehículo. Con una economía debilitada, no será fácil para el régimen continuar su guerra, ya que la economía es su fuerza motriz.

Por lo tanto, los ataques que sirven conscientemente al debilitamiento de la economía conducirán a resultados estratégicos en esta guerra”.

La declaración de KCK continuó indicando que “el mayor golpe para la economía de guerra es el boicot de todos los bienes producidos por el régimen y las empresas colonialistas turcas, principalmente en los sectores de la industria, la alimentación, la construcción y los textiles. El boicot de cada producto turco, especialmente por los kurdos y en Kurdistán debilitarán la economía de guerra de Turquía. Tal orientación organizacional y acciones de boicot podrían derribar la ya inestable economía turca a través de una reacción en cadena. Evitar a los bancos e instituciones de crédito turcos, así como negarse a negociar asociaciones comerciales. Las empresas turcas producirán resultados similares. El boicot no debería limitarse únicamente a las empresas turcas y al estado turco, sino que también debería incluir los productos de sus empresas asociadas. Tan pronto como las empresas extranjeras se den cuenta de que están sufriendo relaciones comerciales con Turquía las empresas y el estado turco, reconsiderarán sus negocios”.

El boicot también debe hacerse y coordinarse en el extranjero, dijo el KCK, ya que “no solo los kurdos y sus pueblos vecinos, sino también los amigos democráticos y progresistas europeos de los kurdos deberían participar en el boicot. Esto es de gran importancia, ya que el gobierno de Erdoğan, a través de sus relaciones con el ISIS, al-Nusra y al-Qaeda u otros grupos salafistas, no solo son responsables de las masacres en el Medio Oriente, sino también de numerosos ataques y masacres en ciudades europeas. Por esta razón, todos los que participan en el boicot no solo atacarán a las pandillas que cometen crímenes de lesa humanidad, también defiende a la humanidad a través del boicot.

Es muy importante que el boicot turístico sea efectivo y amplio, porque Turquía paga una gran parte de los gastos de la guerra fascista con los ingresos del turismo. Es extremadamente importante considerar esta área como una batalla específica significativa.

El pueblo kurdo y sus amigos tienen la oportunidad, mediante el boicot de los bienes turcos y el turismo en Turquía, de asestar un duro golpe a la financiación de la guerra. Hay millones de personas en cuestión que pueden infligir grandes pérdidas a la economía de guerra del régimen fascista. Depende de cada compra individual. Si las acciones se coordinan y organizan tanto en Kurdistán como en el extranjero, tendrán una gran eficacia.

En este sentido y por las razones expuestas, nosotros, como KCK, hacemos un llamamiento a las personas en todas partes de Kurdistán, a los pueblos vecinos y amigos de los kurdos en el exterior para que boicoteen los bienes de consumo de Turquía y no se vayan de vacaciones a Turquía. Invitamos a nuestra gente y a nuestros amigos a organizar un boicot correspondiente y acciones en este sentido”.

