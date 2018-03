En memoria de Ivana Hoffmann

Hoy camaradas, compañeros y personas de la ciudad de Til Temir, se han juntado para conmemorar el recuerdo de la luchadora Ivana Hoffman, dedicándola una plaza en la ciudad por la que dio su vida.

Hoy hace 3 años, que nuestra amiga nuestra camarada IvanaHoffman, Avaşin Tekoşin Güneş, cayó en la batalla en la batalla por la libertad contra el Estado Islámico. Con luto pensamos en su muerte, pero con determinación continuamos con su lucha.

En su partida, escribió que si era necesario, ella iba a defender la revolución en Rojava con su vida. Y eso es lo que ella hizo. Pero en esta lucha ha recuperado su libertad.

Hoy la echamos en faltan en la lucha contra el fascismo turco. Pero ella se ha convertido en un apoyo para nosotros, que nos da fuerza y valor una y otra vez. Ella vive en nuestra resistencia.

Una vez más queremos conmemorala:

Esta es la última carta que Ivana Hoffmann dedicó a sus camaras antes de partir hacía Rojava.

Camaradas, Partido.

Ya no distingo los colores más bellos, ya no siento el viento de la ciudad en mi piel, el canto de los pájaros suena más como una llamada por la libertad. He tomado una decisión, días y noches que viví con estos pensamientos en mi cabeza y hoy es el día para dar este paso con toda mi voluntad, que es fuerte como el flujo del río Dîcle-Firat (Tigris-Eúfrates). Quiero ser parte de la revolución en Rojava, quiero evolucionar, en estos seis meses quiero conocer la lucha, que reúne a todos los oprimidos y, por supuesto, la de revolución Rojava, que defenderé con mi vida. Sé a lo que voy y qué es lo importante de esta lucha. Sé que habrá dificultades, noto qué características capitalistas tengo en mí, pero voy a pelear contra ellas. Experimentaré que se siente al tener un arma en mi mano y luchar por la revolución de Rojava, contra el imperialismo. A experimentar la vida de una manera diferente, más intensa y organizada. Tal vez a sobrepasar mis límites y caer, pero nunca rendiré mi espíritu de lucha y continuaré. Nada me mantiene aquí. No puedo mirar pasivamente cómo mis hermanas, hermanos, amigos, madres, padres, camaradas luchan por la independencia del capitalismo. Representaré el internacionalismo del partido y seré parte del movimiento armado y organizado. Cuando vuelva, infectaré a mis camaradas, mi entorno con el espíritu de lucha y la fuerza de mi voluntad, voy a ser como las canciones hermosas y a tirar sobre todos mi hechizo. Voy a ser una guerrillera llena de caridad y esperanza.

Yasasin Partimiz

Yasain Devrim

Yasain Sosyalizm

Vuestra camarada Ivana Hoffmann

Anuncios