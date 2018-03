Fuente en inglés: Enough is Enough

Fuente original en croata: Libela

Autoría: Katarina Pavičić-Ivelja

Fecha: 8/3/2018

Traducción: Rojava Azadi

Entrevista con Sara [identidad completa conocida por la autora], miembro española de la rama autónoma de mujeres de la Comuna Internacionalista de Rojava, que visitó Afrin hace un par de días.

Enviado a Enough is Enough.

Escrito por Katarina Pavičić-Ivelja. (Declaración biográfica: soy una periodista croata interesada en temas políticos y diversos problemas de derechos humanos, así como una serie de temas relacionados con el feminismo con énfasis en la liberación de la mujer en Rojava).

El 8 de marzo en Afrin es un testimonio de la resistencia de la revolución de Rojava

En la semana anterior al Día Internacional de la Mujer, Afrin organizó una serie de manifestaciones que combinaban la lucha por la liberación de las mujeres y la resistencia contra la actual invasión turca. Los ciudadanos de varias partes del norte de Siria se han reunido en Afrin durante días, organizando protestas contra la operación ‘Rama de Olivo’ (que ha entrado en su segundo mes) que hasta ahora se ha centrado principalmente en las zonas civiles. Ya que es posible afirmar que el ataque a Afrin no solo compromete la integridad territorial de la Federación Democrática del Norte de Siria, sino que también representa un ataque contra el concepto de la liberación de la mujer como uno de los pilares fundamentales de la Revolución en Rojava, la plataforma de las mujeres del Norte de Siria Kongreya Star invitó a todas las mujeres a pasar el 8 de marzo, así como los días anteriores, en Afrin. Por lo tanto, en anticipación del Día de la Mujer, se llevaron a cabo una serie de eventos dedicados a las mujeres, con demostraciones y conferencias educativas temáticamente relacionadas en todo el territorio de Rojava. El evento central celebrado el 8 de marzo tendrá lugar en Afrin, donde numerosas mujeres una vez más se solidarizarán y dirán “NO” a las violaciones de los derechos humanos cometidas por Turquía, “NO” al genocidio, “NO” a la opresión y en último lugar, “NO” a todas las instancias de la mentalidad patriarcal que impide que las mujeres practiquen la autonomía y la autodeterminación.

A la luz de los acontecimientos que rodearon el próximo Día Internacional de la Mujer, su significado en el contexto de la invasión turca, así como el significado general del 8 de marzo en esta ‘revolución femenina’ sin lugar a dudas, hablé con Sara, una miembro español de la rama autónoma de mujeres de la Comuna Internacionalista de Rojava, que visitó Afrin hace un par de días como parte de un convoy civil de solidaridad con la intención de unirse a las manifestaciones que tienen lugar dentro de la ciudad:

Tú eres periodista y también has trabajado con Rojava Azadi en Madrid, por lo que no es ninguna sorpresa encontrarte en Rojava, pero ¿podrías decirme algo más sobre los acontecimientos que te llevaron a donde estás ahora?



Después de dos años de trabajar con Rojava Azadi Madrid , dando conferencias, traduciendo las noticias relacionadas con la cuestión kurda, estudiando y leyendo acerca del Confederalismo Democrático y Jineoloji (la ciencia de la mujer); decidí venir a Rojava con dos objetivos en mente. El primero fue informar al público sobre la lucha contra Daesh y escribir informes sobre la vida en el norte de Siria. Estuve en Raqqa durante su liberación y pasé un tiempo con las combatientes de YPJ para tratar de comprender su motivación y los cambios radicales que tienen lugar en sus vidas.

Mi segundo objetivo era familiarizarme mejor con el desarrollo de la democracia radical en las ciudades y pueblos, y descubrir cómo funciona realmente este nuevo sistema en el norte de Siria. También quería estar cerca del movimiento de mujeres, conocer mejor las mejoras de la liberación de las mujeres y tomar conciencia de las dificultades que enfrenta. Por esta razón me uní a la Comuna Internacionalista de Rojava , que recientemente lanzó una campaña ecológica titulada ” Haz que Rojava vuelva a ser verde”. Como parte del grupo autónomo de mujeres dentro de la Comuna, tuve la oportunidad de participar en la primera Conferencia de Jineoloji en Rojava, así como asistir a varias conferencias educativas sobre Jineoloji y la historia de la mujer. Visité a Parastina Jin, el grupo de autodefensa civil que está arraigado en la esencia misma del paradigma de autodefensa. Puedo decir que venir a Rojava, a pesar de que es difícil estar en un país extranjero, lejos de mi familia y amigos, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida.

En uno de tus artículos mencionas a dos mujeres heroicas: Avêsta Xabûr y Barîn Kobane, ambas (aunque en circunstancias muy diferentes) fueron martirizadas defendiendo Afrin. En un contexto literal e ideológico, ¿cómo deben entenderse sus muertes?

Sus muertes son los mayores actos de valentía que una persona puede exhibir en su vida. Ambas, Avêsta y Barín , eran mujeres realmente jóvenes, como la mayoría de las luchadoras YPJ. Ellas sacrificaron sus vidas por sus familias, sus tierras y sus amigos, pero también por una ideología que no cree en las fronteras, una ideología que intenta cambiar el mundo y salvar a la humanidad de su propia destrucción. Sé que, cuando una combatiente YPJ se dirige al campo de batalla, está pensando en todas las mujeres del mundo y está luchando por su liberación, incluso si nunca salió de Siria. Entonces, creo que debemos entender sus vidas, sus personalidades y sus sacrificios como un legado que la humanidad, y especialmente las mujeres, necesitan preservar.

Has estado en Afrin hasta hace poco, y me informaron que tu convoy fue atacado por Turquía en el camino hacia allí hace un par de días. ¿Cómo es la situación actual en la ciudad? ¿Puedes decirme más sobre lo que viniste a hacer en Afrin?

Durante mi estancia en Afrin experimenté un estado de guerra que la población local padece a diario. Los bombardeos son eventos de todos los días. Mientras estuve allí, el bombardeo turco tuvo lugar todos los días, continuamente, durante 5 o 6 horas. Hasta ahora, el ejército turco no bombardeó directamente el centro de Afrin, salvo algunos cohetes que impactaron dentro de la ciudad. Hasta el momento, por lo general se han dirigido a las áreas circundantes, tratando de asustar a la población con el fin de hacer que los civiles abandonen sus pueblos y la ciudad. El ejército turco se dirige directamente a los asentamientos civiles y la infraestructura. Desde el 5 de marzo, el ejército turco ha sometido al centro de la ciudad de Jindieres a fuertes bombardeos. Bombardearon el mercado, el centro de la vida comunal en todas las ciudades del Medio Oriente. Docenas de civiles han sido asesinados.

La vida en la ciudad de Afrin aún continúa, la moral de los lugareños es diferente a todo lo que he visto en toda mi vida. La gente es increíblemente activa. Asisten a las manifestaciones, organizan toda la logística necesaria para los convoyes de solidaridad que vinieron a dar apoyo, ayudan en el hospital y en los comités. La gente apoya las resistencias de muchas maneras y a través de numerosas actividades diferentes. Fui a una “meclise” de un barrio (un consejo comunal autoadministrado donde los vecinos organizan y debaten sobre lo que es necesario en el área). Nos explicaron cómo están organizando el alojamiento para los refugiados internos que han sido desplazados como consecuencia de la invasión turca.

Sin embargo, lo más increíble fue que todas las personas con las que entré en contacto confirmaron que no abandonarían la ciudad y que resistirán hasta el final. Saben que el plan del estado turco es expulsar a la población original de la región y llevar a los refugiados de los campos turcos controlados por grupos yihadistas. De esta manera quieren establecer un gobierno islámico radical y destruir todo el progreso construido por la población de Rojava durante estos siete años de revolución. Por ejemplo, una vez hablé con una madre. Ella me dijo “Incluso si todos los hombres de mi familia son asesinados, me quedaré en mi casa y esperaré al enemigo. Mientras esté viva, no los dejaré entrar “. El plan del estado turco es aplastar la revolución. Lo que está sucediendo actualmente es un genocidio contra la población kurda.

Kongreya Star invitó a las mujeres a reunirse en Afrin el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer y los días anteriores. ¿Cuál es el significado de esta fecha en el contexto de la resistencia de Afrin y por qué es importante que seas parte de las reuniones que tienen lugar en la ciudad?

Es importante porque el 8 de marzo representa un día en el que nosotras, las mujeres de todo el mundo, conmemoramos la resistencia de las mujeres en una lucha mundial. Rendimos homenaje a las mujeres quemadas en una fábrica textil en 1857 por protestar contra la injusticia del capitalismo. Recordamos a todas las compañeras que han sido asesinados durante esta lucha y seguimos con su legado mientras seguimos luchando. Por un día, unimos las diferentes realidades y luchas de todas las mujeres que se resisten al sistema patriarcal. Y en este día en Afrin, miles de mujeres se resisten al mismo enemigo, la mentalidad y la guerra del estado patriarcal. Aplican el paradigma de la autodefensa, lo que significa que saben que tienen derecho, como lo hacen todos los seres vivos de la Tierra, a defenderse contra cualquier tipo de ataque. Esto no solo significa tomar un arma e ir al frente, esto también significa organizar y administrar sus vidas por su propia voluntad. Significa ayudarse mutuamente durante tiempos difíciles y proporcionar apoyo mutuo. También significa tomar parte en la vida pública y organizarse de forma autónoma hasta que las mujeres libres se conviertan en la norma en todos los aspectos de la vida. Las mujeres lideran la revolución en el norte de Siria, están cambiando la realidad tal como la sociedad la conoce de una manera que no se ha visto en cientos de años. Las mujeres saben que los ataques actuales representan una guerra contra su libertad más que nadie. También significa tomar parte en la vida pública y organizarse de forma autónoma hasta que las mujeres libres se conviertan en la norma en todos los aspectos de la vida. Las mujeres lideran la revolución en el norte de Siria, están cambiando la realidad tal como la sociedad la conoce de una manera que no se ha visto en cientos de años. Las mujeres saben que los ataques actuales representan una guerra contra su libertad más que nadie. Las mujeres lideran la revolución en el norte de Siria, están cambiando la realidad tal como la sociedad la conoce de una manera que no se ha visto en cientos de años. Las mujeres saben que los ataques actuales representan una guerra contra su libertad más que nadie.

VIDEO : Delila, luchando en Rajo frente a la resistencia

Como miembro de la Comuna Internacionalista de Rojava, ¿cómo marca el Día Internacional de la Mujer?

Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible en mi trabajo, que incluye proporcionar información sobre el convoy de la solidaridad de las mujeres y las manifestaciones y diferentes acciones que se llevarán a cabo en el 8 de marzo en el Kurdistán sirio, así como tratar de colocarlas en el contexto de una “movilización” global de mujeres que tiene lugar en todo el mundo. Cada compañera de la Comuna Internacionalista está haciendo un trabajo realmente importante. Una de nuestras amigas está en Afrin mientras hablamos, se une a la caravana de mujeres y participa en las actividades generales planificadas para el 8 de marzo en la ciudad. Otra amiga se unirá el 8 de marzo a las manifestaciones en el Cantón de Cizire, en la ciudad de Tirbespiye. Cada cantón de la Federación Democrática del Norte de Siria será el anfitrión de manifestaciones regionales de mujeres que han sido organizadas por una plataforma conjunta de organizaciones de mujeres kurdas, árabes y asirias. También es importante que los medios informen sobre estos eventos, así como también es importante establecer una presencia en las redes sociales. Aunque hay una guerra y las bombas están matando gente todos los días, aunque muchas mujeres vivieron bajo el horrible despotismo del Estado Islámico durante varios años, aunque la mayoría de las mujeres en este país tienen familiares o amigas que se convirtieron en mártires, todavía están tomando las calles y mostrando que no se rendirán, pero continuarán luchando por la libertad, la paz y la justicia.

En una revolución que con razón se puede llamar una “revolución de las mujeres”, donde cada día está dedicado a las mujeres libres, ¿por qué sigue siendo importante marcar de alguna manera el 8 de marzo?

El movimiento de mujeres en Rojava entiende la lucha contra el patriarcado como una lucha común de todas las mujeres en el mundo. El 8 de marzo es un día simbólico que conecta los sentimientos y las luchas comunes de miles de mujeres en todo el mundo mientras todas trabajamos hacia el mismo objetivo y luchamos contra un enemigo común. También es un día que puede usarse como una oportunidad para reflexionar sobre el trabajo realizado hasta el momento y las mejoras logradas por la lucha, que pueden ser útiles para determinar en qué consisten las nuevas iniciativas y medidas tomadas. Es un día para que todas las mujeres se reúnan y ocupen el espacio público. A pesar de que el norte de Siria experimentó una mejora significativa, las calles siguen siendo un dominio masculino, como es el caso en cualquier otro lugar del mundo.

Estoy segura de que ustedes, como todas las camaradas de todo el mundo, reconocen la sensación fantástica y poderosa de reunirse y permanecer juntas sabiendo que nada puede detenernos. Este tipo de sentimiento también es muy importante para las mujeres en el norte de Siria. Pertenecen a diferentes comunidades, que son de diferente religión y provienen de diferentes áreas, pero cuando se unen en un día como el 8 de marzo, se dan cuenta de que son imparables.

¿Cuál dirías que es el mensaje más importante que están tratando de transmitir las mujeres que se reúnen en Afrin y se unen a las manifestaciones?

Este es el mensaje: Defender a Afrin significa defender la revolución de las mujeres. La invasión turca de Afrin es una guerra contra una sociedad democrática y la libertad de autodeterminación de las mujeres. Al mismo tiempo, la solidaridad con las mujeres que se resisten en Afrin envía un mensaje de que la solidaridad de las mujeres es más fuerte que el miedo a la guerra y la represión.

Dado que usted tiene experiencia trabajando en Rojava, además de trabajar con un grupo solidario en España, ¿cuáles diría que son algunas formas significativas y verdaderamente útiles de que las mujeres solidarias fuera de Rojava puedan participar?

Infórmese e informe a las personas de su entorno. Intente comprender el contexto de la revolución, las necesidades de las mujeres en el norte de Siria y el movimiento de liberación kurdo. Tome nota de las campañas y las solicitudes del movimiento kurdo dirigidas a la comunidad internacional. Esto significa básicamente oponerse al sistema de injusticia y opresión mientras se construyen alternativas locales y globales basadas en valores humanos, ecológicos e igualitarios. Por ejemplo, el llamado a la solidaridad internacional titulado ” Women Rise Up For Afrin” .Ha sido un éxito en algunos países de Europa occidental y América del Sur, con muchas acciones creativas de solidaridad organizadas por mujeres. Sin embargo, al movimiento de mujeres en Rojava también le gustaría llegar a las mujeres en otras partes del mundo. Este tipo de campañas representan oportunidades importantes para conectarse, para internacionalizar la lucha de las mujeres, para obtener conocimiento sobre las experiencias de las mujeres de otros países. Entonces sabremos que no estamos solas en nuestra lucha diaria y sociopolítica contra el patriarcado y la explotación en cualquier forma. Al realizar actos de solidaridad a nivel internacional, las mujeres de Rojava, que se resisten a un asedio y un embargo impuesto no solo por Turquía, sino también por los estados regionales y las potencias mundiales, también verán que no están solas. Esto es lo que les da a ellas, y a nosotras, una razón para defender Afrin como un acto de defender la revolución de las mujeres de la mentalidad fascista y las fuerzas reaccionarias.

Anuncios