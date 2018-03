La ciudad kurda de Afrin bajo asedio del ejército turco y grupos yihadistas

Fuente: El Salto

Autora: Sara A. de Ceano-Vivas Núñez

Fecha original de publicación: 14.03.2018

En los 53 días de invasión del cantón de Afrin (Siria) por el ejército turco y grupos yijadistas , 232 civiles han sido asesinados, entre ellos 34 niños y 29 mujeres. Los heridos ascienden a 668, incluyendo 90 niños y 100 mujeres, según datos de la Media Luna Roja Kurda. El gobierno turco ha negado reiteradamente los ataques a civiles, pero las declaraciones de los desplazados internos afirman lo contrario. Refugiados del distrito de Jinderese, al suroeste del cantón, relatan su huida del pueblo: “Con helicópteros, con bombas. Ellos nos han bombardeado. Temblábamos de miedo. Por eso nos fuimos al pueblo de al lado. En el pueblo nos volvieron a bombardear., pero otra vez nos atacaron”. Los equipos de rescate de la Media Luna Roja kurda, que es la única ONG que actúa sobre el terreno, declaran que son objetivo de ataques aéreos y artillería cuando están en misión de rescate. La co-presidenta de la Media Luna Roja Kurda en Afrin, Jamila Hame, afirma que: “No podemos trabajar adecuadamente. Con los drones y aviones sobrevolando no podemos movernos sin ser también objetivo de los ataques.”

El ejército turco está a menos de 2 km de la capital de Afrin. Los bombardeos sobre la ciudad se han intensificado desde el pasado 10 de marzo. Los ataques apuntan a los suburbios, como ha sido el caso del barrio de Ashrefiye, atacado el pasado 8 de marzo. Según datos del Centro de Información de la Resistencia de Afrin, alrededor de 850.000 personas habitan actualmente el núcleo urbano. El número de residentes se ha incrementado debido a los desplazamientos internos procedentes del resto de ciudades y pueblos afectados por la invasión. Cada día nuevos refugiados llegan a la ciudad. Las familias residentes de Afrin han abierto sus hogares y en cada casa habitan 2 o 3 familias juntas. Las comunas o asambleas de barrio han habilitado casas a medio construir para dar alojamiento a los desplazados, pero aun así los recursos son insuficientes, y la gente ha comenzado a ocupar las tiendas que están vacías o a pernoctar en los coches. La autoadministración de Afrin ha planteado la posibilidad de abrir un campo de refugiados dentro de la propia ciudad.

Video de esta mañana en Afrin-ciudad. La Artillería Turca ataca casas de civiles en el barrio de Ashrefiye. v/@ICafrinresist#DefendAfrin #SaveAfrinpic.twitter.com/NSRPYHGTia — Rojava Azadi (@RojavaAzadi) March 8, 2018

Guerra del Agua

El pasado 7 de marzo, el ejército turco capturó la presa de Meydanki, principal fuente de agua para la ciudad de Afrin. El día 9 de marzo, la co-presidenta de la institución de recursos acuíferos de Afrin, Roselin Omer, declaró: “El canal de agua de la presa de Meydanki ha sido completamente cortado. Alrededor de 1 millón de personas en Afrin no tienen agua”. Al cabo de dos días los tanques de reserva estaban completamente vacíos y en las tiendas no quedan botellas de agua potable. Un ciudadano de Afrin, Manan Zino, que ha trabajado por décadas surtiendo de agua a los pueblos del cantón, ha tomado la iniciativa personal de repartir agua gratuitamente con su camión cisterna, rellenándola de pozos a las afueras de la ciudad. La población busca alternativas para proveerse de agua, cogiéndola principalmente de antiguos pozos, pero el agua a la que tienen acceso no está bien potabilizada y es totalmente insuficiente.

Afrin without water. Afrin`s water supply completely finished because the Turkish army cut the road and destroyed stations. Co-Chair of Afrin Water Institute States!#Afrin #Syria #Kurds pic.twitter.com/BT2jRab1no — IC Afrinresistance (@ICafrinresist) March 9, 2018

Los avances sobre el terreno del ejército turco y sus aliados yihadistas muestran cómo la estrategia es dividir el cantón en dos partes y aislar la ciudad de Afrin. Por ello, desde el pasado 12 de marzo, varios cientos de personas han huido de la localidad, dirigiéndose hacia el sur del cantón, bajo control del régimen de Assad. Desde las agencias kurdas también se publican videos de civiles que aseguran ante las cámaras que no piensan marcharse y que van a resistir hasta el final. La estrategia militar turca ha sido, hasta el momento, bombardear las poblaciones hasta que las localidades quedan completamente vacías y entonces tomar la posición. Un video publicado el pasado 5 de marzo en las redes sociales muestra los fuertes bombardeos del centro de la ciudad de Jinderese. Una periodista confirmó por teléfono que las bombas habían sido dirigidas al barrio del mercado de la ciudad.

#BREAKING / #UPDATE – Turkish warplanes bomed the center Jinderese. Civilians were injured + killed. There are still people under the ruins + can not be freed because the attackes are still ongoing #Syria #Afrin pic.twitter.com/d35BpTkS9e — IC Afrinresistance (@ICafrinresist) March 5, 2018

Amenazas a la población

La huida de civiles del cantón de Afrin no sólo está provocada por los intensos bombardeos. Las declaraciones en las redes sociales por parte de miembros de las fuerzas rebeldes aliadas de Turquía, de claras tendencias extremistas islámicas, antiguos miembros de Al Qaeda e ISIS, amenazan a la población e incitan al odio entre religiones. En uno de los más recientes videos se puede ver a varios individuos con el escudo del Ejército Libre Sirio, que hacen una advertencia a los kurdos de Afrin: “Os informamos de que, si volvéis a Dios como signo de arrepentimiento, debéis saber que seréis nuestros hermanos. Pero, si no [lo hacéis], veréis cómo vuestras cabezas son arrancadas, y hemos venido a recogerlas”. Son varios los casos reportados de secuestros, maltrato y ejecuciones a la población civil. En un video publicado el 9 de marzo se puede ver a dos jóvenes kurdos arrestados por milicianos aliados de Turquía que, transportados en un camión, son amenazados a punta de pistola e insultados al grito de “cerdos kurdos”. También son repetidas las imágenes de destrucción de banderas y símbolos nacionales kurdos, así como de amenazas a religiones minoritarias, principalmente las cristiana y ezidi. Los soldados turcos muestran fotos en las que se regocijan de la destrucción causada en las poblaciones de Afrin, como la foto de un soldado turco sosteniendo la bandera de la media luna y la estrella sobre un muro donde se puede leer “No sé cómo ardió Roma, pero nosotros hemos quemado Rajo”.

Written on the wall

I do not know who burned Roma, but we burned the city of Rajo….. pic.twitter.com/gkYDwW1nCJ — Jehad_Rajo (@JehadRajo) March 11, 2018

El presidente de la República turca, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado en numerosas ocasiones que no se detendrán en Afrin y que tienen intención de asegurar toda su frontera con Siria hasta el borde con Irak. Ankara también ha anunciado que han llegado a un acuerdo con EEUU sobre la situación de Manbij y otras ciudades al este del río Éufrates, que están bajo el control de la Federación del Norte de Siria.

