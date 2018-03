Carta a la revolucionaria Hêlîn Qaraçox

Hêlîn o Anna, porque yo sé que te gustaban tus dos nombres, eras como el sol. Irradiabas luz y calor, dabas vida a todas aquellas personas que se cruzaban en tu camino, por eso todas las personas que te conocieron te querían, te admiraban. Yo te admiraba Hêlîn, por tu carácter fuerte y amoroso, tu visión positiva de la vida, tu enorme fuerza de voluntad, donde no claudicaste ni por un momento en tus objetivos. Admiraba tu ética, nunca mentías en tus opiniones aunque doliesen, nunca aceptaste una injusticia, nunca te callaste cuando considerabas que algo no era correcto. Siempre buscaste acercarte a la Verdad, leías, aprendías, escuchabas. Tenías una mente abierta, poniendo en duda los preceptos más básicos, nunca dando nada por sentado, buscando siempre un nuevo significado a la vida. Cuidabas a tus compañeras y a tus amigas, dabas sentido real al concepto de Apoyo Mutuo.

Hêlîn era una revolucionaria. Hêlîn era una anarquista. Pero sobretodo era una mujer libre. Viniste a Rojava para pelear por la liberación de todas las mujeres del mundo. Y peleaste en todas las áreas de la autodefensa. Luchaste contra las ideas retrógradas y machistas, luchaste con un kalashnikov en la mano, luchaste por aprender la lengua, la cultura y las tradiciones de esta tierra, luchaste contra la parte de tu personalidad que el capitalismo había influido, luchaste por ser más libre y por hacer más libre a todas los seres vivos de este planeta. Y has vencido en todas estas áreas, nadie puede negar tu victoria.

Hêlîn significa “nido” en kurdo y no había un nombre mejor para ti, pues al estar junto a ti todo el mundo podía sentirse como estando en el hogar, un lugar seguro, confortable. Creabas familia allí donde ibas, la familia que todas deseamos construir, entre personas que se quieren, que se cuidan, que se apoyan. Te apellidabas Qaraçox en honor a los mártires que fallecieron bajo las bombas de la aviación turca, justo en el tiempo en el que tu llegabas a Rojava. Qaraçox es la montaña cerca del borde de Semalka, borde que divide artificialmente Rojava Kurdistán y Bashur Kurdistán.

A tu familia, tus amigas y amigos, a tus compañeras/os, solo puedo deciros que he tenido la enorme suerte de conocer a Hêlîn. Y yo sé que vosotros comprendéis de lo que estoy hablando. Y que os acompaño, aunque sea desde la lejanía, en el dolor y la rabia que su muerte ha traído.

Hêlîn tú vas a ser mi camino. Ahora no debo sentirme más perdida. Cada vez que las fuerzas del estado, el patriarcado y el capitalismo traten de influir en mi pensaré en ti, y serás mi luz para continuar siempre hacia delante. Como tú siempre lo hiciste. Hềlîn tu asesinato sólo me da más fuerzas y me genera más rabia. El dolor no va a cegarme, solo me hará más fuerte. Sé que siguiendo tus pasos estoy en el camino correcto, el camino hacía la libertad, que siempre fue tu camino.

Te quiero Hêlîn,

Arîn

Quiero dejaros una frase de una de las mujeres que más admiraba Hêlîn. Para todas las mujeres del mundo, para que nunca dejemos de luchar.

“Ya que parece que cada corazón que late por la libertad no tiene derecho a otra cosa que a un pequeño lingote de plomo, pido mi parte. Si me dejas vivir, nunca voy a dejar de llorar por venganza.” – Louise Michel –