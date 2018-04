[KURDISTAN] Rojava: ¡Rompamos el silencio!

Fuente: CNT-F

Original francés: Revue-Ballast!

Fecha: 26 marzo 2018

“Había fe en la revolución y en el futuro”, escribió George Orwell en su Homenaje a Cataluña. Por todo el mundo, los partisanos de la justicia social no dejaron de honrar a la España progresista, vencida a finales de los años 1930 por los fascismos europeos: esta memoria es nuestra, pero nuestra época nos reclama y nos fuerza a rechazarla, reanimada y viva en la batalla que se muestra ante nuestros ojos en Rojava, Siria.

Un proyecto de emancipación

Hay que hablar de civiles, por supuesto, ya sean tanto los bombardeados en Afrin por el Estado turco o sus aliados yihadistas, como los de Ghouta por el régimen de Assad y sus apoyos. Hay que denunciar “la catástrofe humanitaria” provocada en Rojava por la invasión turca, por supuesto, y tener en cuenta al Comité internacional de la Cruz Roja cuando alerta sobre las “necesidades” de las familias y a la Media Luna roja del Kurdistán lanzar una “señal de alerta”. Pero, por claros que parezcan, estos llamamientos no bastan: no podemos borrar la alternativa política emancipatoria propuesta por Rojava desde 2012, que se extiende desde entonces por todo el Norte de Siria.

Rompamos el silencio, como exigen sus partidarios y partisanas, para tener en cuenta una perspectiva singular que intenta cavar un camino, en un paisaje arrasado por siete años de guerra que implica también a Europa, entre el autocratismo étnico de una República árabe siria y la teocracia alabada por muchos de sus opositores. Una alternativa antifascista encabezada por el Movimiento para la Sociedad Democrática (TEV-DEM) y protegida por las unidades de autodefensa YPG/J, además de sus colaboradores de las Fuerzas Democráticas Sirias. Afianzados tras los contratos sociales establecidos en 2014 y 2016, Rojava (y sus tres cantones auto-administrados: Afrin, Kobane y Jazira) y la Federación Democrática del Norte de Siria promueven la justicia social, las libertades individuales y políticas, la democracia directa, la libertad de credo o de no creencia, la igualdad de sexos, la ecología y la prohibición de la pena de muerte y la tortura. Una alternativa siria que implica la igualdad, dentro del respeto de las fronteras de Oriente Medio, de kurdos, árabes, asirios, siríacos, caldeos, turcomanos, armenios y chechenos, independientemente que sean musulmanes sunnitas, alauitas, cristianos, yezidis o ateos.

Rompamos el silencio para defender que Rojava no sea más, en Occidente y particularmente en Francia, rehén de ciertos abogados mediáticos “de los kurdos”, esencialistas metidos en una campaña imprecisa por “nuestros valores”: no, la población mosaico de Rojava y del norte de Siria no combate por la salvaguarda de nuestras “democracias” liberales. No se trata evidentemente de pretender un milagro, ni de esbozar el retrato de un territorio ausente de dominaciones donde, allí como en cualquier lugar, causan rabia: las contradicciones abundan en lo cotidiano y no podemos evocar más que un proceso en obra –una experiencia concreta “muy distinta de todo lo que existía en Siria”-, señala Noam Chomsky. Por el contrario, es cierto que la posibilidad de ver a esta revolución llegar a término un día sea destruida embrionariamente si el gobierno turco y sus aliados teocráticos (rebeldes sirios, reductos del Daesh y de Al-Qaeda) se la llevan por delante en los próximos meses.

Plaza para los pueblos

Emmanuel Macron recibió al presidente Erdogán a principios de enero de 2018. ¿Cuándo éste último no regatea la retención de alrededor de tres millones de refugiados amenazando a la Unión Europea con abrir sus fronteras?, ¿cuándo él no llena sus prisiones de periodistas, de escritores, de artistas y de militantes demócratas, feministas o LGTBI?, ¿cuándo no lo ilustra con crímenes de guerra, justo cuando habla de “cruzada” y apoya la yihad en el Norte de Siria? Después, se burla de los combatientes kurdos que habrían “huido [de Afrin] con el rabo entre las piernas”; nada más lejos de la realidad: la ciudad fue evacuada voluntariamente para proteger a la población, ya que el Estado turco había asesinado a más de 500 civiles desde el lanzamiento, hace dos meses, de la Operación Rama de Olivo. Sin embargo, la resistencia continúa: esta retirada garantiza una reorientación estratégica.

Durante su estancia en Francia, el mismo Erdogan pidió que el comercio se incrementara a 20.000 millones de dólares (actualmente 13,4), supervisó la compra de 25 Airbus y firmó un contrato de defensa aérea y antimisiles. “Una comunidad de puntos de vista e intereses estratégicos”, comentó Emmanuel Macron. Antes de aumentar las grietas en las columnas de Le Fígaro, un vibrante llamamiento a la “cautela y la moderación” en el contexto de la invasión de Rojava, mientras hace suyo el lenguaje de su homólogo turco al llamar a las unidades YPG/J “terroristas potenciales”.

España cayó, el Chile de Unidad Popular cayó; Rojava sigue en pie. Rompamos el silencio, sí, construyamos ahora redes solidarias concretas y hagámonos eco de las demandas de las poblaciones afectadas: un corredor humanitario y la creación de una zona de exclusión aérea. De lo contrario, todavía tendremos que hablar de esperanza en pasado.

FIRMANTES

Salah Amokrane, militante asociativo, Isabelle Attard, ex-diputada ecologista, Clémentine Autain, directora de publicación de Regards y diputada France insoumise, Miguel Benasayag, filósofo y psicoanalista, Farid Bennaï, militante antirracista y por la igualdad de derechos, Éric Beynel, portavoz de Solidaires, Olivier Besancenot, cartero y miembro del Nuevo partido anticapitalista (NPA), Janet Biehl, escritora e investigadora independiente, Alain Bihr, sociólogo, Martine Billard, secretaria nacional de ecología del Partido de Izquierda, Yves Bonnardel, ensayista y cofundador de Cahiers antispécistes, Bernie Bonvoisin, cantante de Trust, Farid Boudjellal, dibujante de viñetas, Breyten Breytenbach, poeta, Carmen Castillo, directora de cine, Manuel Cervera-Marzal, sociólogo, Laurence Cohen, senadora del Partido Comunista francés (PCF), Patrick Chamoiseau, escritor, Noam Chomsky, lingüista, Laurence de Cock, profesora e investigadora en historia y ciencias de la educación, Philippe Corcuff, sociólogo y miembro de la Federación anarquista, Éric Coquerel, diputado de France insoumise, Alain Damasio, escritor, Christine Delphy, socióloga y cofundadora de Nouvelles Questions féministes, Chris Den Hond, periodista, Stéphane Enjalran, secretaria nacional de Solidaires, David Graeber, antropólogo, Robert Guédiguian, realizador, Noredine Iznani, militante y cofundador del Movimiento de la inmigración y los suburbios (MIB), Aki Kaurismaki, director de cine, Bastien Lachaud, diputado de France insoumise, Aude Lancelin, periodista, Mathilde Larrère, historiadora, Pierre Laurent, senador y secretaria nacional del PCF, Jean-Paul Lecoq, diputado del PCF (miembro de la comisión de asuntos exteriores), Mike Leigh, director de cine, Ken Loach, director de cine, Frédéric Lordon, filósofo y economista, Michael Löwy, sociólogo y filósofo, Xavier Mathieu, comediante y ex delegado sindical CGT de la factoría Continental AG, Daniel Mermet, periodista y cofundador de Attac, Miossec, autor-compositor-intérprete, Mouss & Hakim, Zebda-Motivés, Thurston Moore, ex-cantante de Sonic Youth, Corinne Morel Darleux, consejera regional y miembro de la Oficina de la Fundación Copérnico, Rosa Moussaoui, reportera de L’Humanité, Marc Nammour, rapero del grupo La Canaille, Danièle Obono, diputada de France insoumise, Mathilde Panot, diputada de France insoumise, Bruno Poncet, sindicalista ferroviario en Sud-Rail, Philippe Poutou, obrero en la factoría Ford de Blanquefort y miembro del NPA, Christine Prunaud, senadora de CRCE-PCF (miembro de la comisión de asuntos exteriores), Adrien Quatennens, diputado de France insoumise, Tancrède Ramonet, realizador de documentales, Mathieu Rigouste, investigador independiente, Rocé, rapero, Nedjib Sidi Moussa, ensayista, Danielle Simonnet, representante y coordinadora nacional del Parti de Gauche, Dominique Vidal, historiadora y periodista, Roger Waters, músico y miembro fundador de Pink Floyd, Bénédicte Taurine, diputado de France insoumise, Eric Toussaint, militante internacionalista y miembro fundador del Comité por la abolición de las deudas ilegítimas (CADTM), Miguel Urbán Crespo, eurodiputado de Podemos, Marie-Pierre Vieu, eurodiputada de GUE-PCF-FDG, Michel Warschawski, presidente del Centro de información alternativa de Jerusalén

Alternative libertaire

Compagnie Jolie Môme

Confédération nationale du travail (CNT)

Union syndicale Solidaires