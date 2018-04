Exitosa sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Turquía y los kurdos

Estimados colegas y amigos,

Los días 15 y 16 de marzo de 2018 el Tribunal Permanente de los Pueblos convocó una sesión en París (Francia) sobre Turquía y los kurdos. Asistieron más de 400 personas interesadas.

En una sesión introductoria, el panel compuesto por 7 jueces escuchó a los testigos sobre la negación por parte del Estado turco de los derechos políticos, culturales, sociales y económicos a los kurdos que viven en Turquía. La acusación sostuvo que estas violaciones del derecho a la autodeterminación de los kurdos son la fuente del conflicto que se libra entre el Estado turco y la insurgencia kurda desde hace muchas décadas.

Durante los debates posteriores, se escucharon dos categorías de crímenes presuntamente cometidos por el Estado turco: crímenes de guerra (y posiblemente crímenes contra la humanidad) durante el asalto militar del ejército y las fuerzas de seguridad turcas en las principales ciudades kurdas entre septiembre de 2015 y junio 2017 por un lado, y crímenes estatales como asesinatos selectivos, secuestros, incendios provocados y ataques con bombas, cometidos durante varias décadas tanto en Turquía como más allá de sus fronteras. Estos últimos crímenes obviamente se han cometido al objeto de intimidar a los activistas kurdos y sembrar confusión y temor en las organizaciones kurdas.

Durante los debates sobre el asalto a las ciudades, se escucharon testigos de Cizre, Sur (Diyarbakir), Nusaybin y Sirnak, algunos de ellos físicamente presentes en París, otros por Skype. Los testigos describieron cómo el ejército y las fuerzas de seguridad turcas bombardearon las ciudades con artillería, cómo los francotiradores atacaron a civiles, cómo los civiles que buscaban refugio en sótanos fueron atacados y asesinados deliberadamente, etc. La Fiscalía demostró cómo todos estos ataques habían sido planeados y ejecutados deliberadamente y solicitó al Tribunal que se consideren constitutivos de crímenes de guerra.

Durante el segundo día de debates se escuchó a varios testigos sobre el asesinato en París en enero de 2013 de tres activistas kurdas por un agente del servicio secreto turco MIT.

Al final de la sesión, el Presidente del Tribunal, Sr. Philippe Texier, ex juez del Tribunal de Casación francés, anunció algunas conclusiones preliminares del panel de jueces. Dijo que el panel ya había acordado que la violación del derecho a la autodeterminación del pueblo kurdo era, de hecho, la causa fundamental del conflicto que, en realidad, debe considerarse como un conflicto armado no internacional, tal como lo define el derecho internacional y no una operación policial contra el terrorismo según lo argumentado por el Estado turco.

También dijo que era obvio para el panel que los crímenes de guerra y los crímenes estatales habían sido cometidos por el Estado turco. El Presidente del Tribunal declaró además que la decisión razonada completa del grupo especial se anunciaría el 24 de mayo de 2018 en la sede del Parlamento Europeo (Sala A3G-2 de 12.30 a 14:30).

Un grupo de 52 observadores asistió a la sesión junto con representantes de varias organizaciones de la sociedad civil. Estos observadores fueron invitados a compartir con el público sus hallazgos e impresiones sobre la sesión del PPT a través de artículos, informes breves, etc. Algunos observadores también hablarán en el evento durante el cual se anunciará la decisión del Tribunal.

Los iniciadores del Tribunal desean agradecer especialmente a los jueces su participación en los procedimientos y agradecer a todos los que contribuyeron con pruebas y observaciones que han hecho del Tribunal un evento tan exitoso.

Todos serán invitados a la conferencia en el Parlamento Europeo a finales de mayo. Agradecemos a todos su asistencia y seguimiento del Tribunal.

Le recomendamos que vea y comparta el sitio web donde se encuentra disponible un vídeo de todo el proceso del Tribunal.

La lista de endosantes se publica en el sitio web de la sesión http://tribunal-turkey-kurds.org/index.php/endorsers/

Para cualquier información adicional, contacte con la secretaría de la Conferencia:

Correo electrónico: info@tribunal-turkey-kurds.org

Sitio web: http://tribunal-turkey-kurds.org/

Para el Equipo de Coordinación del Tribunal,

Fidan Unlubayir

Anuncios