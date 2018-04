Karasu: Turquía se involucró en un nuevo ataque integral contra los kurdos

Fuente ANF español

Mustafa Karasu, miembro del Consejo Ejecutivo de KCK, evaluó el reciente aumento de las actividades militares turcas, en este artículo que publicó en Yeni Özgür Politika.

Karasu indicó que un nuevo proceso de conspiración ha comenzado, con ataques de ocupación diseminados por todas las zonas de defensa de Medya y el sur del Kurdistán. Karasu enfatizó que no solo el PKK sino todos los logros kurdos están bajo ataque, y que las fuerzas políticas de Kurdistán del Sur parecían querer formar parte de esta conspiración.

Karasu agregó que “El resultado del silencio de las fuerzas internacionales y los países de la región ante las continuas amenazas y chantajes del estado turco, ha significado que ahora el fascismo AKP-MHP se jacta de atacar aquí y allá todos los días. El estado turco tomará medidas para resolver el problema kurdo en el contexto de la Tercera Guerra Mundial en Medio Oriente o atacará con todo su poder la lucha por la libertad del pueblo kurdo. Los ataques del fascismo AKP-MHP se deben a su hostilidad. hacia los kurdos y la política de guerra dentro y fuera para proteger su poder. Es claramente la intención del estado turco de cometer genocidio y el carácter fascista del AKP-MHP para continuar estos ataques. Este poder fascista continuará sus ataques hasta que haya roto la resistencia. Es por eso que la tarea del pueblo kurdo y las fuerzas de la democracia es intensificar su resistencia a este abuso y romper el poder fascista.

El fascismo AKP-MHP ha atacado recientemente ambos sitios guerrilleros y ha estado llevando a cabo operaciones de ocupación dentro de las fronteras de Bashur (sur), Kurdistán e Irak. Se entiende que el estado turco extenderá sus ataques a las áreas de defensa de Medya y a todo el Kurdistán de Bashur. Ya hay de 15 a 20 bases militares en Bashur Kurdistan. Turquía tiene la intención de aumentar estas áreas de base con las operaciones de ataque y ocupación que lleva a cabo. Esto muestra que en 2018, la guerra se extenderá a las Áreas de defensa de Medya y al Kurdistán de Bashur.

Es sorprendente que el KDP haya guardado silencio sobre los ataques de áreas como Deşta Hayatê y Deşta Hertê. En el pasado, el estado turco llevó a cabo operaciones militares en estas áreas. Estos ataques se llevaron a cabo con la cooperación y el apoyo del KDP antes de 1998. Sin embargo, el KDP no cooperó abiertamente con el estado turco durante 20 años. El hecho de que el estado turco esté retomando estas áreas y el hecho de que KDP guarde silencio sugiere un retorno a una situación anterior a 1998.

En 1998, el estado turco no pudo vencer la lucha de nuestro Movimiento por la Libertad; enfrentó un colapso político, económico y cultural. La guerra se extendió a todas partes. Ante esta situación, Turquía como miembro de la OTAN, Israel aliada y como estado miembro candidato de la Unión Europea, les dijo a los tres: “o me ayudan a salir de esta situación, o me estoy desmoronando”. La solicitud de ayuda fue otorgada y esto llevó a la conspiración internacional para evitar el colapso del estado turco para finalmente capturar al líder Apo en el intento de golpear al Movimiento de Liberación. El líder Apo terminó cautivo debido a este complot.

Los organizadores de la conspiración pensaron que al quitar de la escena al Líder Apo, lograrían la caída del Movimiento de Liberación Kurdo. Sin embargo, no pudieron lograr sus objetivos. El líder Apo fue llevado cautivo, pero el Movimiento de Libertad Kurdo no pudo ser detenido.

A fines de 2014, el Movimiento de Libertad Kurdo tuvo éxito en Medio Oriente. El estado turco pretendía neutralizar la lucha por la libertad de los kurdos en todas partes con la ayuda de DAESH, pero esto no se logró. Ante el desarrollo del Movimiento de Libertad Kurdo, el gobierno turco, que no tiene una política de solución, ha decidido vigorosamente aplastar al Movimiento de Liberación y liquidarlo con la guerra.

Un nuevo proceso ha comenzado

Desde el 5 de abril de 2015, se impuso un fuerte régimen de aislamiento al líder Apo, y toda una situación de guerra aún continúa hoy. La invasión y destrucción de ciudades en Bakur (norte) Kurdistán, la ocupación de Afrin y la ocupación de Bashur Kurdistan son parte de estos ataques.

Así como el estado turco, que se había derrumbado al enfrentarse a la lucha del Movimiento de Libertad Kurdo en 1998, ha entrado en una conspiración contra el Movimiento de Libertad Kurdo en la forma de Líder Apo, con fuerzas internacionales y colaboradores, hoy el estado turco se opone a la Movimiento de Libertad Kurda con el apoyo que recibe de los poderes internacionales y regionales.

Hoy, los ataques a Medya Defense Zones y Bashur Kurdistan son parte de dicho plan de conspiración. Una vez más, el objetivo de esta conspiración es liquidar el Movimiento de Libertad Kurdo.

Hace unos días, el Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía dejó en claro que el estado turco había intentado crear una hostilidad internacional compartida hacia el PKK y convertirla en una campaña de conspiración y liquidación. Los resultados no fueron los que esperaba, aunque ha sido capaz de estrechar algunas relaciones.

Por otro lado, mientras la gente de Bashur Kurdistán simpatiza con el Movimiento de Libertad Kurdo, Turquía está presionando a los partidos políticos kurdos, especialmente KDP y PUK, para que sean parte de esta conspiración. El Consulado General en Hewlêr emprendió esta tarea. Además de esto, algunas autoridades del MIT y de Relaciones Exteriores llegaron personalmente a Bashur Kurdistan y llevaron a cabo un estudio para obtener el apoyo de las principales fuerzas políticas durante los ataques contra el Movimiento de Libertad Kurdo.

Recientemente, el estado turco ha intensificado sus negociaciones con las fuerzas políticas en Bashur para apoyar los ataques contra el Movimiento de Libertad Kurdo.

KDP hasta ahora se mantuvo en silencio sobre las incursiones en las fronteras de Turquía. Pero está claro que Turquía tiene cierta influencia en las decisiones, pasadas y presentes, del gobierno de Bashur. Lo que está claro es que las fuerzas fascistas AKP-MHP de Turquía están comprometidas en una guerra contra todos los kurdos.

Los kurdos, los intelectuales, las fuerzas patrióticas, las fuerzas democráticas, las mujeres y los jóvenes en Başur Kurdistán deben ver este hecho. La campaña de ocupación contra el Kurdistán Bashur es al mismo tiempo un ataque contra los logros del Kurdistán de Bashur, así como sobre la existencia misma de la vida libre, democrática y kurda. A este respecto, es hora de que Bashur Kurdistan demuestre hoy la actitud contra los ataques estatales turcos.

No solo la gente de Bashur Kurdistán, sino todas las partes de Kurdistán y los kurdos en Europa deberían ver y actuar en contra de este ataque por lo que es, un completo ataque de conspiración”.

