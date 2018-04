Boletín semanal de noticias de Afrin y el Norte de Siria (13 al 19 de Abril)

Los acontecimientos en Afrín del 13 al 19 de abril de 2018

Fuente IC Afrin Resist

Introducción

Con la caída del ISIS en Siria y especialmente después de la liberación de Raqqa en Octubre del 2017, el estado turco intensificó sus amenazas y ataques a la Confederación Democrática del Norte de Siria. En este contexto, la guerra de ocupación turca en Afrín comenzó el 20 de enero de 2018, violando el derecho internacional y la soberanía de su país vecino. El ejército turco ha lanzado esta guerra en cooperación con grupos yihadistas de las filas de la FSA. Muchos de ellos son ex miembros de Al-Qaeda o ISIS. Desde principios de marzo, todos los distritos y el centro de la ciudad de Afrín habían sido objeto de intensos bombardeos (aéreos y artillería) y vigilancia de drones por parte del ejército turco, especialmente contra civiles. El 18 de marzo, más de 200.000 personas abandonaron la ciudad y fueron evacuadas para evitar un genocidio. Desde entonces la mayoría de los refugiados permanece en la región de Shehba sin garantía de seguridad y sin apoyo internacional. En esta nueva fase, el enfrentamiento entre las potencias internacionales y sus intereses están aumentando en toda Siria.

Los desarrollos de la semana pasada dentro de Afrin

Después de 90 días de resistencia contra el segundo ejército más grande de la OTAN, cientos de personas del Cantón de Afrín todavía están desplazadas y se enfrentan a difíciles condiciones. El ejército turco y sus aliados de la FSA están implementando políticas de limpieza étnica, asimilación y colonización, impidiendo que la población regrese a sus aldeas; así como continúan los preparativos para agregar la región de Afrín al territorio estatal de Turquía. La resistencia de las fuerzas YPG-YPJ en todos los distritos de Cantón Afrín continúa, así como la resistencia de los desplazados de Afrín en la región de Shehba. Las tensiones entre las potencias regionales e internacionales se concretan con los ataques de EE.UU., Reino Unido y Francia sobre las instalaciones sirias.

Afrín

Dentro del cantón ocupado de Afrín, fuentes locales informan de saqueos diarios, amenazas, secuestros y torturas contra la población local por parte del ejército turco y las fuerzas de la FSA. Las mujeres han sido secuestradas, maltratadas y violadas por soldados turcos. Las fuerzas de la FSA secuestraron a ciudadanos Êzidî de la aldea Qetme en el distrito de Shera y actualmente se desconoce su paradero. El co-presidente de una comuna cuando regresó a su aldea fue disparado en ambas piernas por las fuerzas de ocupación. En general, las personas que trabajan con las estructuras democráticas confederales corren peligro de ser torturadas y/o asesinadas. La división Sultán Murad, entrenada y financiada por el MiT, robó 5.000 toneladas de trigo de las tiendas de granos en Afrin [1]. El ciudadano Muhammad Osman de Jinderese fue torturado por las fuerzas del ejército libre sirio, respaldadas por los turcos, por exigir que le devolvieran sus propiedades confiscadas. Las fuerzas de la FSA torturaron a dos ciudadanos de la tercera edad, Hussain Haji Shekho, de 55 años, y Golin Bilal Hamo, de 85, de la aldea de Khalkila, perteneciente al área de Rajo. Golin Bilal Hamo es el hermano de Bilal Hamo, quien fue asesinado por las fuerzas de la FSA en la aldea de Khalkila la semana pasada. En la aldea de Shingela (distrito de Maydana), las fuerzas de las FSA de “Failaq al-Rahman” secuestraron a 2 hombres jóvenes. Sus nombres son Sivar y Beit Atch, su paradero aún se desconoce. Dos hermanos, Ayat Ahmad Rashid y Maher Ahmed Rashid, han sido secuestrados en la aldea de Ain al-Hajjar al-Kabeer (distrito de Mabata), cuyo paradero aún se desconoce.

El 16 de abril, las autoridades ocupantes turcas cerraron el hospital de Dirsem en Afrin [2]. Las fuerzas de ocupación convirtieron los edificios de la estación de tren Meydan Ekbes (distrito de Rajo) y 40 casas de civiles en los alrededores, en una prisión y centro de tortura controlado por soldados turcos. Estas denuncias fueron expuestas por dos mujeres liberadas después de haber sido torturadas allí. [3]

Las fuerzas de ocupación todavía impiden que la población desplazada de Afrín vuelva a sus hogares. Además, están llevando a cabo el proceso de cambio demográfico y anexión de facto al estado turco. Están cambiando el nombre kurdo de las instituciones por el turco. [3] El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos informa que se realizó una reunión entre los líderes del Al-Rahman Corps y la inteligencia turca para acoger a los combatientes del Al-Rahman Corps, sus familias y otras personas desplazadas de la zona oriental de Ghouta en Afrín. Documentaron que las autoridades turcas transfirieron a más de 150 familias de la Ghouta oriental y las instalaron en la zona de Afrín. Sin embargo también muchas personas desplazadas de Ghouta Oriental se negaron a establecerse en Afrín [4].

Un dossier de la agencia de noticias ANHA revela las relaciones entre el Consejo Nacional Kurdo (ENKS) – ahora miembro del Consejo Civil en Afrín, que administrará el área de Afrín en representación del estado turco – y la inteligencia turca [5]. Además, el 30 de noviembre de 2017, durante su participación en el programa “Crítica libre”, Fuad Aliko (miembro de ENKS) habló sobre el ala militar de su partido y dijo: “Tenemos un ala militar, el grupo más importante dentro de Faylaq a -Sham.” Este grupo es el principal componente de las fuerzas de la FSA que atacaron a Afrín. Además, también participaron en la ocupación de Azaz y Jarablus. [5]

Sehba y Norte de Siria

El ejército turco y las fuerzas de la FSA siguen impidiendo que los civiles del área de Afrín regresen a sus hogares. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos documentó que cientos de ellos han estado esperando durante unos 10 días en el checkpoint de Kimar, detenidos sin motivo. Además, las fuerzas del régimen impiden el regreso de cientos de familias. Así mismo, las fuerzas del régimen también impiden que los desplazados Afrín lleguen a la ciudad de Alepo. La situación en el área es muy difícil. Cientos de miles de civiles siguen desplazados y las organizaciones humanitarias siguen ignorando la dura situación humanitaria y la escasez de medicamentos, tratamiento y suministros [4]. Debido a las difíciles condiciones para apoyar a los refugiados, se han registrado casos de tuberculosis entre los desplazados de Afrín. La ayuda para las personas desplazadas de Afrín ha sido enviada desde las regiones de al-Jazeera y Eúfrates. La ayuda es distribuida por el consejo de la región de Shehba en coordinación con las comunas de la aldea de Tel-Qarah.

El 13 de abril, dos cuerpos sin vida se encontraron en la aldea de Abu Son, a 10 km al oeste de Serêkaniye, en la frontera entre Siria y Turquía. Uno de ellos fue identificado como Zayid Abdullah El-Mixêrt de la aldea de Al-Tiroziye en Raqqa [6].

Turquía, Iraq y Siria

El 13 de abril, EE.UU., El Reino Unido y Francia atacaron algunas instalaciones del régimen sirio. Los funcionarios estadounidenses dicen que esas instalaciones pueden producir armas químicas y que los ataques tenían la intención de bloquear la producción de tales armas. El estado ruso y árabe lo niegan.

Se ha celebrado una reunión en Izmir entre comandantes del ejército turco y representantes de las milicias en Idlib: la Hermandad Musulmana, Ahrar al-Sham, Faylaq al-Sham y el movimiento Ismaili dirigido por el comandante de la milicia Abdullah al-Kurdi. La reunión también discutió el futuro de Afrín y decidió instalar un sistema de gobierno islámico en la región. De acuerdo con la información disponible, se llegó a un acuerdo sobre la formación del “Consejo de la ciudad de Afrín” y su presidencia por un kurdo musulmán. Se espera que los miembros del Consejo Nacional Kurdo de Turquía (ENKS) y las milicias de Abdullah Kurdi se unan al consejo de la ciudad. [7]

El 13 de abril, un convoy que incluía unos 85 autobuses salió de la ciudad de Douma. Llevaba miles de combatientes del Jaysh Al-Islam y sus familias, que habían rechazado el acuerdo alcanzado el 8 de abril de 2018 entre Jaysh Al-Islam, los rusos y el régimen sirio. Dicho convoy entró en el área de Al-Bab. [8]

El 14 de abril, los jóvenes del norte de Siria se manifestaron en Manbij bajo el lema “Rebelión contra la ocupación turca”, contra las amenazas turcas en el norte de Siria y para apoyar la resistencia del pueblo de Afrín. Un miembro de Harakat al-Qiyam fue asesinado por las Fuerzas de Seguridad en la ciudad de Manbij en un atentado directo contra su vida. [9]

Debido a la agresión turca en Afrín, ISIS está tomando la oportunidad de reorganizarse y renovar sus actividades. Las células durmientes de ISIS llevan a cabo acciones en el área de Tabqa. Mihemed Polat de las Fuerzas de Seguridad Domésticas en Tabqa dijo que estas células están en contacto directo con el estado turco: “Las células durmientes de ISIS llevan a cabo misiones sucias para destruir la seguridad en la región desde la liberación de Tabqa. Estas células están directamente bajo el control del estado turco y han empezado a moverse al mismo tiempo que el comienzo de la operación de ocupación en Afrín“. [10]

En Estambul (Turquía), tres periodistas de ETHA, Semiha Şahin, Pınar Gayıp y Adil Demirci, fueron detenidos por la policía, que allanó sus casas la noche del 12 de abril. Mientras tanto, se ha declarado el toque de queda en 8 aldeas en 3 distritos de la provincia de Bitlis como parte de los preparativos para una operación militar del ejército turco. Ayşe Öğretmen, una maestra de Diyarbakir, fue sentenciada a 1 año y 3 meses por “apoyar el terrorismo” y pronto ingresará en prisión. Ella habló en el programa de televisión “Beyaz Show” sobre los crímenes turcos contra la población kurda en el este de Turquía. El estado de emergencia en Turquía se ha prorrogado por tres meses más. Es la séptima vez que Turquía extiende el estado de emergencia desde el 21 de julio de 2016. Además, las elecciones presidenciales y parlamentarias se realizarán bajo el estado de emergencia el próximo 24 de junio, después de que el presidente Recep Tayyip Erdoğan anunciara que se habían anticipado.

El 14 de abril, Human Right Watch dijo que las fuerzas de seguridad del Gobierno Regional Kurdo (KRG, estado iraquí) detuvieron al menos a 84 manifestantes y cuatro periodistas a finales de marzo. Muchas de las detenciones parecían ser arbitrarias y doce testigos dijeron que las fuerzas de seguridad golpearon a muchos manifestantes cuando intentaban detenerlos durante las protestas en las ciudades de Akre, Dohuk y Erbil. Human Rights Watch recibió informes de arrestos en otras ciudades, incluidos Shiladze, Soran y Zakho. El 25 de marzo, los funcionarios del KRG lanzaron días de protestas por salarios impagados.

En la región de Bradost, la operación del ejército turco en Kurdistán del sur – territorio iraquí – continúa, en los enfrentamientos tres soldados turcos fueron asesinados y cinco heridos.

Solidaridad por Afrin

El 12 de abril, Kongra Star en el distrito de Serê Kanîyê organizó una manifestación con la participación de personas de la ciudad de Zarkan y sus pueblos para apoyar la resistencia del pueblo de Afrín.

El 11 de abril, en Bolonia (Italia) estalló una bomba rudimentaria frente a la oficina bancaria de Unicredit dañando parte de las vidrieras. El banco obtiene la mayor parte de sus ganancias por negocios en Turquía, la acción se ha llevado a cabo en apoyo a la resistencia del pueblo de Afrín [11]. Desde Italia, se ha anunciado un llamamiento global a la solidaridad con Afrín, que se lanzará desde el 25 de abril hasta el 2 de junio bajo el nombre “Si Amo Afrín”.

Los kurdos que residen en Líbano, organizados por la Asociación Cultural y Social ‘Newroz’, enviaron una suma de 36,000 $ a la Media Luna Roja Kurda en Rojava para proporcionar medicinas y alimentos a los desplazados Afrín.

El Consejo Ejecutivo de la Izquierda Joven, la organización juvenil del Partido de Izquierda de Suecia, lanzó una campaña de donación para las YPG e YPJ para apoyar la resistencia en Afrín: “Queremos la libertad para el pueblo kurdo, y lo exigimos ahora. La Joven Izquierda está enviando un mensaje de solidaridad a los compañeros en las YPG e YPJ. Estamos con ustedes en su lucha contra el dictador Erdoğan. Turquía debe irse de Afrín “.

El 13 de abril en Berlín (Alemania), jóvenes antifascistas, internacionalistas y jóvenes kurdos se manifestaron en solidaridad con Afrín y por la libertad de Abdullah Ocalan [12].

Declaraciones y análisis

El TEV-DEM declaró el 15 de abril: “Erdoğan tiene la intención de anexionarse la región, como lo hizo hace 100 años. La elevación de la bandera turca en Afrín y la intención de establecer el idioma turco y el sistema administrativo representan una amenaza para la seguridad y la solución a las hostilidades”.

El alcalde de Ginebra, Rémy Pagani, llamó a los pueblos europeos y suizos a boicotear el turismo turco, diciendo: “No sean cómplices de la guerra con sus vacaciones en Turquía. Recordemos que ir a Turquía por cualquier motivo o apoyar económicamente a este estado de otra manera significa ser parte de la guerra contra los kurdos en cierto sentido. “

El 12 de abril, Michele M. Siders, Encargado de Negocios de la misión de Estados Unidos ante la OSCE, dijo: “Estados Unidos pide al gobierno turco que ponga fin al prolongado estado de emergencia, libere a los detenidos arbitrariamente bajo el estado de emergencia y tome medidas concretas, medidas para salvaguardar el estado de derecho, en consonancia con las propias obligaciones y compromisos nacionales e internacionales de Turquía”. [13]

La reacción al ataque de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia en Siria, el embajador ruso Antonov emitió una declaración: “Se está implementando un escenario prediseñado. De nuevo, estamos siendo amenazados. Advertimos que tales acciones no quedarán sin consecuencias. Toda la responsabilidad recae en Washington, Londres y París “[14].

Según el informe de progreso de la próxima adhesión de la Comisión Europea, “Turquía ha dado grandes pasos alejándose de la UE”. El proyecto de informe de la Comisión evalúa que Turquía ha dado pasos significativos pasos hacía atrás “en los ámbitos de la justicia, la reforma de la administración pública, los derechos fundamentales y la libertad de expresión” [15]. Sin embargo, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente turco, Tayyip Erdogan, discutieron el lunes la situación en Siria y los posibles desarrollos en la región [16].

Después de los ataques de los EE.UU., Reino Unido y Francia a las instalaciones del régimen sirio, la tensión entre Rusia y EE.UU. han ido en aumento. Incluso con las maniobras militares de ambas partes registradas en el mar Mediterráneo, no se prevé ninguna escalada en el futuro. Además, la salida de Estados Unidos de Siria parece haberse pospuesto sin fecha. De hecho, según los analistas estadounidenses, abandonar la región favorecería la estrategia de sus adversarios: los intereses de Rusia e Irán para controlar toda Siria. Además, la contradicción entre Rusia-Irán y Turquía no se resuelve, porque Turquía no tiene la intención de entregar el territorio sirio ocupado al gobierno sirio. El papel de Turquía como socio de la OTAN y como aliado de Rusia e Irán sigue siendo ambiguo, en cuanto a que tanto Rusia como Estados Unidos quieren ganarlo como un aliado completo. A. Wess Mitchell, Subsecretario de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos del Departamento de Estado de EE.UU., dijo “La facilidad con la que Turquía negoció los arreglos con el ejército ruso para facilitar el lanzamiento de su operación Olive Branch en el distrito de Afrín: arreglos en los que Estados Unidos no tenía información privada, es gravemente preocupante.” Como no hay operaciones militares importantes, las células durmientes del ISIS y FSA se activan en Minbij, Tabqa y Raqqa para desestabilizar estas regiones de la Federación del Norte de Siria.

Fuentes

[1] https://twitter.com/nre6172/status/985562104940974082

[2] https://twitter.com/nre6172/status/985941437085814784

[3] http://english.ajansfirat.com/anf-news-rojava/station-in-afrin-rajo-turned-into-torture-center/

[4] http://www.syriahr.com/en/?p=89605

[5] http://www.hawarnews.com/en/haber/resistance-of-age-yekit-partys-treason-2-h659.html

[6] h ttp://english.ajansfirat.com/anf-news-rojava/turkish-state-turns-the-border-with-rojava-into-a-line-of-torture/

[7] https://twitter.com/BerxwedanaKurd/status/984768555584573440

[8] https://anfenglishmobile.com/news/turkish-state-is-negotiating-with-militias-over-idlib-and-afrin-26148

[9] http://www.syriahr.com/en/?p=89252

[10] https://twitter.com/CivilWarMap/status/985618818226642945

[11] https://anfenglishmobile.com/rojava/isis-sleeper-cells-were-activated-with-the-attack-on-afrin-26100

[11] https://fight4afrin.noblogs.org/11-04-bombattack-on-unicredit-in-bologna-italy/

[12] https://twitter.com/Yekorumet/status/984894890327924736

[13] https://stockholmcf.org/us-mission-to-osce-calls-on-turkish-govt-to-end-state-of-emergency/

[14] https://twitter.com/RusEmbUSA/status/984980480234868736

[15] https://www.politico.eu/article/recep-tayyip-erdogan-turkey-commission-says-turkey-made-big-steps-away-from-eu-report

[16] https://twitter.com/TheRegionOrg/status/986134878914740224

Anuncios