Mustafa Karasu: la guerra en Siria continúa a causa de la política de Turquía

Fecha: 18/04/2018

Traducido por Rojava Azadi

Los Estados Unidos (EE.UU.), Francia y Gran Bretaña han lanzado ataques aéreos contra numerosas bases e instalaciones militares sirias. Los dos acontecimientos que allanaron el camino para esos ataques aéreos fueron las negociaciones entre Rusia y Turquía sobre Ghouta oriental y Afrin.

A cambio del permiso a Turquía para ocupar Afrin, Rusia ha atacado a las bandas islamistas en Ghouta oriental y Douma. Mientras que las bandas de Ghouta oriental eran aplastadas, Turquía no protestó e invadió Afrin. No es casualidad que el ataque a Ghouta oriental y la invasión de Afrin se llevaran a cabo en paralelo.

La cuestión del uso de armas químicas ha surgido en este contexto. El ataque de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña contra Siria se lanzó en el contexto político resultante del repugnante acuerdo sobre la ocupación de Afrin. Si se han utilizado armas químicas, Turquía es cómplice. Porque la operación contra la Ghouta oriental y Douma se ha llevado a cabo a cambio de la invasión de Afrin.

Este acontecimiento demuestra una vez más cómo Turquía está extendiendo su guerra antikurda. Si Turquía no fuera hostil a los kurdos, todas las bandas de Siria habrían sido derrotadas en poco tiempo. Si los residuos de Daesh y Al Nusra, y otros grupos similares, siguen existiendo en Siria, se debe a las políticas de Turquía. Sin comprender esta realidad, nadie, ningún partido en Siria, puede desarrollar una política correcta. La única forma de estabilizar Siria es crear una Siria democrática apoyándose en las fuerzas democráticas de Rojava y el norte de Siria.

Son estas fuerzas, cuyo objetivo es crear una Siria democrática, las que llevarían hacia la conciliación de los dos frentes opuestos que son EE.UU. y Rusia. Pero la política hostil de Turquía, tanto contra los kurdos como contra la democracia, impide dicha conciliación y promueve la continuación del conflicto.

El discurso de Turquía sobre la necesidad de una solución política no es más que retórica para ocultar su verdadero rostro. La solución de Turquía para Siria se basa de hecho en la negación de los kurdos y en el deseo de obstaculizar su proyecto de fundar una sociedad libre y democrática. Eso significa guerra. Así nació la guerra contra Afrin y Ghouta. Los ataques aéreos de los EE.UU., Gran Bretaña y Francia son también el resultado de esta política. Es esencial frustrar e impedir los planes del Estado turco para Siria.

La cuestión kurda revela el carácter de cada fuerza política presente sobre el terreno. En el mundo de hoy, no hay un fenómeno que revele las realidades tanto como la lucha de los kurdos. A través de su causa justa y su política adaptada, los kurdos exponen los verdaderos rostros de todos a los ojos de la humanidad. La ocupación de Afrin ha revelado el carácter de Rusia y sus aliados. Hoy en día, son los caracteres de las fuerzas estadounidenses y de la coalición los que emergen. Estados Unidos y sus socios, que no dijeron nada cuando el Estado turco mató a cientos de civiles en Afrin, han lanzado ataques aéreos contra Siria tras el supuesto ataque químico contra Douma.

Si bien se alega el uso de armas químicas, el ataque de Turquía contra Afrin es una realidad indiscutible. Si se ataca Douma, también se debería atacar al Estado turco. En Afrin, como en Douma, murieron civiles. Hubo aún más víctimas civiles en Afrin. Desde este punto de vista, ¿cómo podemos creer que las fuerzas que no alzaron su voz por Afrin están interviniendo por la humanidad en Douma?

Una vez más, los kurdos han sido sacrificados en el altar de los intereses políticos. Como si la masacre de niños, mujeres y civiles kurdos no fuera tan importante; ¡como si fuera normal que los kurdos fueran asesinados! Cientos de civiles murieron en la resistencia autogestionaria de 2015-2016, mientras que las ciudades fueron quemadas y silenciadas. Esto demuestra lo hipócrita y fea que es la actitud hacia los kurdos. En este momento, el problema más fundamental del mundo es la cuestión de la moral política; el problema del doble rasero. Esta situación está gangrenando el mundo. Rusia apoya el genocidio kurdo, EE.UU. y la coalición guardan silencio cuando se trata del genocidio kurdo; pero cuando los civiles mueren en Douma, lanzan ataques aéreos con sus aliados, ¡con el riesgo de enfrentarse a Rusia!

En los últimos días, el Presidente de los EE.UU., Donald Trump, ha dicho: “Hemos derrotado al Daesh, ¿dónde están los agradecimientos?” Sin embargo, en lugar de dar las gracias a los kurdos, que perdieron miles de vidas jóvenes en la lucha contra Daesh, Trump hizo la vista gorda ante la agresión contra los kurdos por parte de Turquía, que apoya al Daesh. EE.UU. incluso alentó esta agresión con su actitud. ¡Es increíble tal paradoja e inmoralidad! Si los kurdos no hubieran dado miles de mártires, ya no habría régimen [de Siria], y Rusia y los EE.UU. tampoco estarían allí. Con su aliado Daesh, Turquía se habría convertido en el “gallo” de Oriente Medio. Turquía ha montado una subasta para vender a Daesh aún más caro. Rusia y los EE.UU. han visto los sacrificios realizados por los kurdos en Siria, pero no han actuado en consecuencia.

Mientras que Estados Unidos no reacciona ante la masacre kurda en Afrin, reacciona inmediatamente ante las armas químicas supuestamente utilizadas en Douma. Esta actitud es comprensible si se utilizan armas químicas. Sin duda, los problemas de Siria podrían resolverse con una política adecuada. ¿Por qué no existe la misma actitud hacia los kurdos que han pagado un alto precio en la lucha contra Daesh y al-Nusra?

Turquía está intentando aprovecharse de este ataque. Después del innoble regateo con Rusia sobre Ghouta oriental y Douma, ahora apoya los ataques de EE.UU., Gran Bretaña y Francia. De esta manera, intenta enmascarar su complicidad en la masacre cometida en Ghouta oriental.

Turquía juega la “política del chacal”. Se sienta en el lado del que tiene probabilidades de ganar. Juega la política menos fiable del mundo. Porque, por medio de sus relaciones, el AKP sólo busca el genocidio de los kurdos. Se aprovechó de sus relaciones con Rusia para invadir Afrin. Y hoy, al este del Éufrates, está tratando de ganar favores de los EE.UU., Francia y Rusia. Cree que sólo podrá conseguir sus objetivos contra los kurdos de Rojava si cuenta con el apoyo de una superpotencia.

Turquía ha desarrollado sus relaciones con Rusia en un contexto en el que no había posibilidad de enfrentamientos violentos entre EE.UU. y Rusia. Si el conflicto se intensifica, Turquía tendrá que tomar una decisión y elegirá a los EE.UU. y a Occidente. Rusia e Irán son conscientes de ello. Por lo tanto, a partir de ahora, la relación entre Rusia y Turquía consistirá en una fase en la que cada parte intentará apuñalar a la otra por la espalda.

También hay que decir que la conducta de Rusia está determinada por los planteamientos y reflejos heredados del período de la Guerra Fría. Aunque ha habido cambios en el carácter del capitalismo y en la lucha entre las fuerzas capitalistas. Esto conducirá a un proceso que llevará al fracaso de Rusia. En este sentido, es muy probable que sus esfuerzos por suplantar a los EE.UU., con Turquía a su lado, terminen en decepción.

Por otra parte, Turquía se dará cuenta en un futuro próximo de que el contexto político actual no permite la aplicación de su política de genocidio contra los kurdos. Desde este punto de vista, es muy probable que el gobierno del AKP-MHP, que está llevando a cabo una política de genocidio contra los kurdos apoyándose en una superpotencia, pierda todas sus plumas. Si los kurdos y los círculos democráticos luchan juntos contra el fascismo del AKP-MHP, éste será el final inevitable del fascismo del AKP-MHP.

