Líder cristiano sirio: ‘Tenemos la fórmula para la paz’

Fuente:

Autor: John Zmirak

Fecha: 26/04/2018

Traducido por Rojava Azadi

Los lectores de Stream son unos privilegiados. Están entre los pocos estadounidenses que conocen cuál es la mejor esperanza de libertad para Oriente Medio. Eso significa libertad religiosa, derechos para las mujeres y una democracia de base descentralizada. Ya existe, en la Federación Democrática del Norte de Siria.

Allí, los cristianos no están sujetos al estado policial de Bashar al-Assad, como en las regiones de Siria controladas por el gobierno. No se enfrentan a la crucifixión, como los cristianos conquistados por los yihadistas “rebeldes” que intentaban derrocar a Assad. Por el contrario, los cristianos de la Federación son parte del gobierno. Tienen sus propias milicias. Son libres de predicar el Evangelio, y los sirios son libres de aceptarlo. The Stream mostraba imágenes de una iglesia de conversos kurdos a Cristo, que se enfrentaría a la pena de muerte en Irán o Arabia Saudita por “apostasía”.

Mientras sus hermanos cristianos en Irak están desarmados e indefensos, estos cristianos sirios lucharon como parte de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) que humillaron a ISIS. Recientemente lucharon contra la invasión de Siria por parte de Turquía y sus yihadistas vinculados a Al Qaeda.

Como parte de nuestra cobertura continua de la difícil situación de los cristianos perseguidos, The Stream ha entrevistado a un líder cristiano sirio. Sanharib Barsom es Copresidente de la Federación Democrática del Norte de Siria (la Federación). Visitó el Parlamento Europeo en Bruselas como invitado del columnista de The Stream Johannes de Jong. Johannes organizó esta entrevista y ayudó a traducirla al inglés.

La situación real en Siria

En este momento, Occidente parece concentrado en declarar que Assad usó gas venenoso en su guerra contra los yihadistas. Al mismo tiempo, pocos se fijan en la bien documentada limpieza étnica realizada por Turquía en Afrin unas pocas semanas antes. ¿Por qué esta ambivalencia?

Obviamente, lo que está ocurriendo hoy en Siria va mucho más allá de sus fronteras. Se trata de intereses tanto regionales como internacionales. Rusia se alinea con Irán y varios grupos chiítas. Estados Unidos se alinea con Turquía y otras naciones sunitas.

A lo largo de nuestra amarga guerra civil de siete años, muchos grupos en Siria han hecho todo lo posible para afirmar su derecho a vivir en paz. El régimen sirio no escuchó. No hace concesiones. La Federación Democrática del Norte de Siria controla ahora un tercio de Siria. Ofrece la mejor solución para un país tan dividido. Es decir, una federación descentralizada. El poder empieza y se queda en los gobiernos locales. La mayoría de los otros grupos opositores sólo quieren mantener a Siria centralizada para ganar poder e imponer sus puntos de vista a las minorías. Quieren sunitas en el poder en lugar de baazistas o chiítas.

Los pueblos de Siria deben coexistir. Debemos respetarnos mutuamente. Todos los grupos deben tener los mismos derechos a la libertad de religión. Las mujeres no pueden ser excluidas del gobierno. Los tres principales grupos étnicos de Siria son árabes, siríacos y kurdos. Cada uno de ellos se ha encontrado cara a cara con ISIS. Hemos aprendido por las malas que sólo podemos sobrevivir y derrotar a los terroristas estando juntos.

Lo que Siria necesita no es otra campaña de bombardeos, ni ninguna solución militar. Necesitamos una respuesta política. Y creemos que la Federación tiene la mejor. Las Naciones Unidas tienen que escucharnos como sirios, no seguir las instrucciones de los forasteros y de los gobiernos extranjeros. La Federación tiene derecho a asistir a las negociaciones de la ONU en Ginebra. Es hora de que nos inviten.

¿Convertirá Estados Unidos a Siria en otro Irak?

En su invasión a Irak, Estados Unidos trató de plantar una democracia tolerante en Oriente Medio. Eso parece haber fallado. ¿Es la Federación del Norte de Siria una versión orgánica de lo que América buscaba?

De hecho lo es. Nosotros, los del Partido de la Unión Siríaca (cristiana), tuvimos esta idea hace mucho tiempo. Los pueblos de Siria deben coexistir. Debemos respetarnos mutuamente. Todos los grupos deben tener los mismos derechos a la libertad de religión. Las mujeres no pueden ser excluidas del gobierno. Los tres principales grupos étnicos de Siria son árabes, sirios y kurdos. Cada uno de ellos se ha encontrado cara a cara con ISIS. Hemos aprendido por las malas que sólo podemos sobrevivir y derrotar a los terroristas juntos.

Turquía no merece ser miembro de la OTAN.

Claramente, las cosas no salieron como Estados Unidos deseaba o planeaba en Irak. Los grupos cristianos y los yezidis fueron los que más sufrieron. Sin duda esperamos que la solución para Siria sea mejor para todos.

¿Es realista esperar libertad religiosa y política en los Estados centralizados de Oriente Medio? ¿O es el federalismo descentralizado al estilo suizo la respuesta?

No tendrás libertad religiosa en una democracia centralizada. No en Siria. Miren a Suiza, o a Bélgica, o a otros países europeos con gobiernos locales fuertes y centrales débiles. Ese es el modelo que necesitamos.

Cristianos Occidentales, ¡Despierten!

¿Por qué los cristianos occidentales prestan tan poca atención al sufrimiento de los que viven en Oriente Medio?

Esto debe ser respondido por los cristianos occidentales. Algunos cristianos occidentales prestan atención. Pero tal vez no saben cómo hacer cambios en Oriente Medio que protejan a los cristianos y a otras minorías. Algunos ofrecen ayuda humanitaria. Estamos agradecidos por eso. Pero si nos apoyaran más política y militarmente, tendríamos más influencia y sufriríamos menos. Podríamos dejar de pedir ayuda y cuidarnos. Tal vez cada grupo cristiano que planea enviar dinero a la región debería primero exigir un plan. Deberían preguntarse: ¿Cómo empodera esto a las minorías religiosas? ¿Ponerlos en el camino de la autodefensa y la autosuficiencia?

¿Se está convirtiendo Turquía en una amenaza para los intereses occidentales y la seguridad de Europa? ¿Merece ser miembro de la OTAN? ¿De la UE?

Turquía siempre ha sido más o menos una amenaza para Europa. Incluso hoy, Europa tiene que pagar esencialmente a Turquía para que no se ponga demasiado violenta. En estos momentos, la UE está pagando a Turquía para que no le envíe más migrantes.

No, Turquía no merece ser miembro de la OTAN. No es democrática y no sigue los principios de la OTAN. Lo mismo puede decirse de la Unión Europea. Es posible que Turquía haya arruinado sus posibilidades de unirse a la UE con su apoyo a grupos terroristas violentos. Hay muchas pruebas de ello en la reciente invasión de Afrin. El régimen turco ha violado el derecho internacional al menos tanto como lo hizo el régimen de Assad en su uso de armas químicas. Y el régimen de Erdogan es una amenaza para la paz y la estabilidad en toda la región.

Un verdadero plan de paz para Siria

¿Qué piensa de la idea de que las naciones sunitas envíen tropas a Siria?

Las tropas sunitas no son una amenaza mayor o menor para los cristianos que las tropas chiítas. Siria necesita soluciones políticas, no nuevas incursiones militares. Las únicas tropas exteriores que deberían entrar son las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, pero sólo un acuerdo de paz real que ofrezca una solución política para Siria.

¿Es realista imaginar que Siria pueda ser reconstituida sobre una base federal, utilizando la Federación como modelo? ¿Cómo podría Estados Unidos promover eso de manera realista?

Sí que lo es. Nadie cree que Siria vuelva al statu quo anterior a la guerra civil. Nadie volverá a aceptar un régimen opresivo centralizado. Tanto Estados Unidos como Rusia dicen que no quieren dictar una solución política en Siria. Cada uno dice que la solución debe venir de dentro. Bueno, tanto Rusia como Estados Unidos son sistemas federales, como nuestra Federación del Norte de Siria. Deberían apoyar nuestro modelo.

Donald Trump quiere sacar a las tropas estadounidenses de Siria. ¿Qué necesitaría la Federación para defenderse si eso ocurriera?

Creemos que los EE.UU. y Rusia probablemente se quedarán por mucho tiempo. Sin embargo, al final deberán irse. Cuando eso suceda, necesitaremos una solución política. Una que sea aceptada por la mayoría de los grupos étnicos, religiosos y políticos. Nuestra Federación necesita buenos amigos en la región. Las diferentes minorías de la región deben venir y protegerse mutuamente. Oriente Próximo ha sido durante demasiado tiempo un área donde los empoderados oprimen a los débiles. Esto no debe continuar.

Por supuesto, si Trump retira las tropas de EE.UU. antes de que se implemente una solución política, nos enfrentaremos a un gran peligro por muchos lados. El régimen de Assad, Irán, Turquía y los grupos yihadistas esperan su oportunidad. Quieren destruir nuestro modelo de paz. ¿Por qué? Porque estamos alterando el status quo en la región. Nuestro modelo de gobierno no se basa en dominar a las minorías, sino en enseñarles a trabajar juntas.

Anuncios