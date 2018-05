La invasión de Afrin en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados

El día 10 de Abril, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Pedem-En Marea presentó en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley relativa al ataque a la ciudad de Afrin por parte de Turquía, y la necesidad de adoptar medidas al respecto a nivel europeo e internacional.

A continuación publicamos el vídeo de la presentación de dicha propuesta:

VIDEO

Boletín del Congreso de los Diputados. 10 de abril 2018

La proposición no prosperó. Los partidos tradicionales no se han atrevido a defender la democracia y el derecho internacional frente al fascismo turco.

Es obvio que los intereses económicos y la supuesta lealtad debida al socio de la OTAN son más importantes para el legislativo español que la defensa de la democracia que representa el proyecto de la Federación Democrática del Norte de Siria, la salvaguarda del derecho internacional (Turquía ha violado las fronteras de un país soberano) y la defensa de los derechos humanos de la población de Afrin, a sabiendas de que las razones aducidas por Turquía para llevar a cabo la Operación Rama de Olivo eran una falacia y ya hay evidencias de crímenes de guerra, limpieza étnica, cambio demográfico, violaciones de mujeres y niñas y saqueos.

En la sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso del 7 de febrero, apenas 2 semanas después de la invasión de Afrin por Turquía y grupos yihadistas asociados, el Diputado por Bizkaia Aitor Esteban Bravo -G.P. VASCO (EAJ-PNV)- se dirigía al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores:

“…nos estamos encontrando ahora con una situación en el norte de Siria, y más concretamente en el noroeste, en Afrin, con un socio de la OTAN que va por libre, que está atacando a los aliados occidentales, al menos los que han parado al Daesh… yo no hablo sin conocimiento porque ya sé quién es quién. Sé quién es el PYD, sé distinguirlo de otras organizaciones kurdas, sé quiénes son y sé la historia de todo esto. Pero lo cierto es que han sido los aliados occidentales y siguen siéndolo… Y España, que yo sepa,a no ser que usted me diga lo contrario, al lado de Afrin, en Adana, en territorio turco, es el único país que mantiene todavía misiles Patriot. No sé qué hace todavía esa batería de misiles. Se fue allí diciendo que era para defender la integridad territorial de Turquía y al lado de Afrin está la batería de misiles. ¿Cuándo se va a retirar esa batería? ¿O no se va a retirar? ¿O qué función hace ahí? Ahora estamos a nada, a muy pocos kilómetros de un conflicto ¿Qué opinión tiene el Gobierno español sobre lo que esta sucediendo en el norte de Siria?”

Asi mismo, el Diputado de Podemos por Madrid Pablo Bustinduy Amador añadió sobre el asunto:

“Ocho meses lleva el presidente de Amnistía Internacional en prisión provisional en Turquía. Qué poca contundencia con Erdogan, que ahora mismo está bombardeando a los que se suponía -lo ha expresado muy bien el señor Esteban- que eran nuestros aliados en la lucha contra el Daesh ¡Qué poquito hemos dicho!”

A lo anterior, el Sr. Dastis Quecedo, Ministro de Asuntos Exteriores, respondió:

“El señor Esteban… me ha preguntado en particular por los misiles Patriot en Turquía y la acción de Turquía en el norte de Siria. Respecto a los misiles Patriot están allí porque es una misión en la Alianza de protección de uno de sus flancos y siempre hemos querido mostrar solidaridad con nuestros aliados como hacemos en la zona de los países bálticos. Creo que esto hay que disociarlo de lo que está ocurriendo en el norte de Siria. Nos preocupan los daños colaterales, nos preocupa la violencia. También tenemos que tener en mente el derecho a la seguridad que Turquía puede legítimamente reivindicar pero es verdad que siempre hemos pensado que los kurdos -que pueden ser los más afectados por esas acciones- es una comunidad que tiene que jugar su papel en el futuro de una Siria unida y en la que tengan cabida todas las comunidades étnicas o religiosas que la forman.”

Pura demagogia la del Sr. Dastis. Turquía reivindica su derecho a la seguridad de sus fronteras, pero es Turquía quien provoca a las fuerzas de autodefensa de la FDNS con constantes ataques a lo largo de toda su frontera, que han ocasionado múltiples víctimas civiles; es Turquía -y sus aliados yihadistas, quienes han invadido un Estado soberano -Siria- y provocado una nueva crisis humanitaria y feminicidios y saqueos sin medida; sigue siendo Turquía quien ataca constantemente el norte de Irak buscando masacrar a los kurdos y otras minorías étnicas.

No, Sr. Dastis. El Gobierno y el Legislativo español, con su silencio, están apoyando a un dictador genocida que sólo busca perpetuarse en el poder y reinaugurar el Imperio otomano a costa de la sangre de los kurdos y de su propio pueblo. ¿Dónde quedan los valores europeos -democracia, libertad, igualdad, fraternidad- que tanto cacarean?

Anuncios