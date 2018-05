Boletín semanal de noticias de Afrin y el Norte de Siria (11 al 17 de Mayo)

Los Acontecimientos en Afrin y Norte de Siria del 11 al 17 de Mayo del 2018

Fuente: IC Afrin Resistance

Introducción

Con la derrota del IS en Siria y especialmente después de la liberación de Raqqa en octubre de 2017, el estado turco intensificó sus amenazas y ataques contra la Confederación Democrática del Norte de Siria. En este contexto, la guerra de ocupación turca contra Afrin comenzó el 20 de enero de 2018 violando el derecho internacional y la soberanía de su país vecino. El ejército turco ha lanzado esta guerra en cooperación con grupos yihadistas de las filas de la FSA. Muchos de ellos son ex miembros de Al-Qaida o EI. Desde principios de marzo, todos los distritos y el centro de la ciudad de Afrin habían sido objeto de intensos bombardeos de artillería, bombardeos y vigilancia de drones por parte del ejército turco, especialmente contra civiles. El 18 de marzo más de 200,000 personas abandonaron el centro de la ciudad que fue evacuada para evitar un genocidio físico. Desde entonces, la mayoría de los refugiados permanece en la región de Shehba sin garantía de seguridad y apoyo internacional.

Acontecimientos de la semana pasada en Afrin

Después de 116 días de resistencia contra el segundo mayor ejército de la OTAN, cientos de personas del Cantón de Afrin sigue desplazadas de sus hogares y confrontando difíciles situaciones. EL ejército turco y sus aliados de las FSA están llevando a cabo unas políticas de limpieza étnica, asimilación y colonización, impidiendo que la población retorne a sus pueblos y continuando sus preparaciones para adjuntar la región de Afrin al territorio del Estado turco. La resistencia de las YPG-YPJ en todos los distritos del Cantón de Afrin continúa, así como la resistenca de las personas desplazadas de Afrin en la región de Shehba. Tensiones entre poderes regionales e internacionales quedaron claros con los ataques de USA, UK y Francia a instalaciones sirias.

Afrin

En la ciudad de Afrin, las fuerzas de las FSA y el ejército turco continúan raptando, torturando y amenazando a la población. Así como están acogiendo en el área a luchadores del este de Ghouta y Douma y a sus familias. El 11 de Mayo en Afrin, al menos una mujer y tres hombres fueron secuestrados por el ejército turco. Sus nombres son Khedîce (chica), Ebdulrehman Misto (chico), Reşîd Mustefa y su hijo Berazî Reşîd [1]. Según Afrin Media Center, la facción Ahrar Al-Sham de las FSA ha secuestrado a 25 civiles del pueblo de Kurzila el pasado 15 de Mayo [2]. Una fuente local ha reportado que el abogado Mohammed Jamil, quien es la cabeza de la Organización de Derechos Humanos en el Cantón de Afrin, fue secuestrado hace dos meses en uno de los puestos de control organizados por la inteligencia turca y las fuerzas de las FSA [3].

Fuentes locales reportan que las fuerzas de las FSA han cambiado el colegio de Amir Ghabari, cerca de la plaza Azadî en el centro de la ciudad de Afrin, en la sede de las reuiones de la inteligencia turca donde arrestan personas y practican tortura [4]. Por otra parte, ha sido reportado que el 5 de Mayo grupos respaldados por Turquía han cosechado 50 hectáreas de propiedades de agricultores locales. Hawar News ha publicado la lista de los propietarios de las tierras [5].

Turquía ha creado una nueva fuerza policial en Afrin que incluye miemebros de las FSA [6].

Las YPG/YPJ continuan siendo activas en el Cantón de Afrin, las YPG han publicado los resultados de sus acciones entre el 29 de Abril y el 8 de Mayo. Estás acciones han sido realizadas en el barrios de Mahmoodie en la ciudad de Afrin, en los pueblos de Kafar Mazrah (distrito de Shera), en el pueblo de Basoofan (distrito de Sherawa) y en el pueblo de Hammam (distrito de Jinderese). El ejército turco y las FSA realizadon bombardeos en la montaña de Hawar y en una operación en el distrito ded Mabata, que fue repelido por las YPG/YPJ. Como resultado del los enfrentamientos dentro de Afrin, cuatro soldados turcos y once miembros de las FSA han sido muertos [7-8].

Shehba y Norte de Siria

La situación para las personas desplazas de Afrin en la región de Shehba continuan duramente. Además de los servicios dados por la Media Luna Roja Kurda, el Consejo de Salud de Shehba ha comenzado a establecer un dispensario en el pueblo de Um al-Housh en el distrito de Ahras [9]. La administración del campo de refugiados ‘Serdem’ ha instalado conexión a internet y están trabajando para abrir un parque de juegos [10].

El 11 de Mayo, el ejército turco atacó la aldea fronteriza de Ghazil (distrito de Girê Spî) con un misil, que no explotó por las fuertes lluvias [11]. El 14 de Mayo, el ejército turco atacó el pueblo de Ali Shbar, cerca de Kobane. Dispararon a personas y vehículos, no se han registrado bajas [12].

El 12 de Mayo en Raqqa un vehículo de carga aplastó una mina del platada por el ISIS mientras limpiaba escombro, tres trabajadores han sido heridos [13]. El 15 de Mayo, un coche ha explotado en el paso fronterizo controlado por el régimen en Qamishlo, el conductor y un viandante han muerto [14].

El 12 de Mayo una delegación de mujeres de Suiza y Alemania visitaron en Dirbesiye la institución de medicina natural de la Fundación de Mujeres Libres de Rojava (WJAR) [15].

El 13 de Mayo, durante la “Operación Tormenta Jazeera” contra el ISIS, las fuerzas de las SDF cogieron el pueblo de Bagouz, cortando al ISIS sus conexión con Iraq [16].

Turquía, Iraq, Siria, Irán

Meral Aksener, candidata a la presidencia turca por el Partido İyi, se ha unido al coro de cada vez más gente que pide la liberación del político Selahatti Demirtas. El partido İyio nació recientemente, en Octubre del 2017, de una escisión dentro del partido de ultra-derecha MHP [17].

Veinte personas que fueron agredidas fuera de la residencia del embajador de Turquía en Washington el 2017, durante una jornada de protesta contra una visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, han presentado demandas contra el gobierno de Turquía por los violentos ataques [18].

El 16 de Mayo, un convoy militar pertenecientes al ejército turco ha entrado en Jisr al-Shoghour para establecer el duodécimo punto de observación entre al- Sarmaniya y las areas de Ghana en el oeste de las afueras de Jisr al-Shagor (Idlib, norte de la provincia de Alepo), separando así la ciudad de Siria [19].

Solidaridad con Afrin

La campaña de “Boycot al Turismo en Turquía” ha comenzado en Bilbao, País Vasco [20].

El 11 de Mayo, 30.000 personas marcharon en Minuch apoyando la lucha de Rojava. Los manifestantes protestaban por la nueva ola de represión policial lanzada por el estado de Bavaria [21].

Durante los tres días de visita de Erdogan a Reino Unido, varias protestas han tenido lugar. El 15 de Mayo, ex-voluntarios británicos de las YPG y activistas kurdos colgaron una enorme pancarta donde podía leer #TAMAM en protesta a la recepción de Theresa May en Downing Street al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan [22-23]. Activistas pro-kurdos ocuparon el tejado de las fábrica de Airbus en Bristol, donde alas para los aviones de transportes A400M son manufacturados, y algunos de ellos han sido entregados al ejército turco. Allí, los activistas lanzaron tres enormes pancartas con los retratos de mujeres caidas en la defensa de Afrin pertenecientes a las milicias de las YPJ, incluyendo a Anna Campbell (Hêlîn Qereçox) la cual había sido residente en Bristol, y a la que han honrado con la acción [24].

Comunicados y análisis

Silvia Hauff, miembro del partido alemán Die Linke, visitó los campos de refugiados de Shehba, como parte de la delegación alemana de mujeres. Ella denunció el posicionamiento del gobierno alemán en lo referente a la ocupación de Afrin y subrayó la importancia de la solidaridad con Rojava [25].

El 28 de Abril se celebró el Día the Acción Mundial por Hasankeyf y Sur. En dicho día, el Movimiemto de Ecología de Mesopotamia, la Iniciativa para Mantener Hasankeyf Viva, The Corner House o Casa de la Esquina, y la Campaña de Paz en Kurdistan enviaron una carta abierta a la Primera Ministra Británica Theresa May sobre el uso del agua como un arma de guerra por parte de Turquía [26].

El 14 y 15 de Mayo, finalizó la novena ronda de reuniones de Astana con un comunicado final emitido por Rusia, Turquía e Irán fijando una fecha límite de una nueva reunión para continuar con sus políticas compartidas en Siria [27].

El 10 de mayo, el ejército israelí declaró que atacó a docenas de objetivos militares ligados a Irán en territorio sirio en respuesta al lanzamiento de misiles [28]. Esto marca un recrudecimiento de hostilidades regionales.

Fuentes y otras informaciones

