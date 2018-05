[26-mayo-2018] Día de acción global contra la Invasión turca de Kurdistán

El próximo 26 de mayo se realizará en todo el mundo el Día de Acción Global contra la ocupación turca de Kurdistán. Llamamos a todas las organizaciones feministas para que se unan a esta campaña.

A continuación, publicamos el manifiesto difundido por la Organización de Mujeres Kurdas para convocar a la acción internacional:

“El gobierno de Erdogan ha llevado las ambiciones coloniales del Estado turco a un nivel completamente nuevo. Ahora el objetivo es destruir todos los logros alcanzados por los kurdos en el sur y el oeste del Kurdistán. Si no pudiese conseguir su propósito, entonces buscará poner cerco a los territorios kurdos y ahogarlos. El Estado turco mantiene su política secular contra los kurdos y el Kurdistán, con el objetivo de dejar sin derechos a los kurdos una vez más. La política del Estado turco contra los kurdos hoy en día no ofrece más que guerra, destrucción y ocupación.

Erdogan comenzó la más reciente agresión en la región kurda de Turquía

El gobierno de Erdogan rompió las negociaciones de paz y reanudó su agresión por medio de las fuerzas de seguridad en Bakur (la región kurda de Turquía). Desató una oleada de brutal represión y atrocidades, incluyendo el asedio de decenas de ciudades, causando miles de muertos, cientos de miles de desplazados y el encarcelamiento inconstitucional de cientos de representantes locales y parlamentarios kurdos, elegidos democráticamente, además de encarcelar a miles de activistas.

Bombardeo ilegal e invasión de Afrin, en el norte de Siria, por el Estado turco

Recientemente se ha extendido la agresión militar, cruzando la frontera del territorio sirio. El Estado turco ha bombardeado e invadido ilegalmente Afrin, una región de mayoría kurda que había sido un oasis de paz en medio de un país desgarrado por la guerra, un lugar de refugio y bastión del proyecto confederal democrático. Esta invasión criminal ha provocado cientos de muertes y otra oleada de desplazamiento masivo de personas. Lo más alarmante son los indicios de planes para realizar una limpieza étnica a gran escala de los kurdos.

Potencial invasión de Turquía del territorio kurdo iraquí

Recientemente, el ataque genocida contra los kurdos en Turquía y Siria se ha intensificado aún más, mediante bombardeos aéreos. Hay crecientes signos de una inminente invasión a gran escala de territorios kurdo-iraquíes, en un nuevo intento de cercar y estrangular el único espacio de libertad en la región.

Detener la invasión de Turquía y apoyar la lucha por la libertad de Kurdistán

La heroica resistencia de Kobane contra los asesinos del Daesh supuso un punto de inflexión histórico. La tenaz voluntad del movimiento de liberación kurdo para luchar por su proyecto confederal democrático se convirtió en foco de atención mundial. Este proyecto ofrece la única alternativa viable a la actual espiral de violencia y tiranía que engulle a Oriente Medio.

El Estado turco ha respondido con furia a la propagación de la llama democrática confederal. A raíz de la victoria de Kobane, ha aislado por completo al ampliamente respetado líder del movimiento de liberación kurdo, Abdullah Öcalan, cuyo encarcelamiento en condiciones inhumanas en la isla de Imrali se acerca a su vigésimo año. Este silenciamiento forzado de Öcalan desde marzo de 2015 ha sido un paso crucial dado por el Estado turco en su declaración de guerra total contra los kurdos.

Romper el silencio contra la invasión de Kurdistán por Turquía

En la invasión de Afrin, Rusia abrió el espacio aéreo de Siria a la fuerza aérea de Turquía y las fuerzas internacionales dominantes (los EE.UU. y la UE) permanecieron en silencio. Un silencio similar se mantiene durante los ataques contra el sur de Kurdistán. La complicidad internacional deja a los kurdos vulnerables frente a las masacres en cualquier parte del Kurdistán.

Hacemos un llamamiento a todos los gobiernos y alianzas internacionales (la ONU, la OTAN, la Unión Europea, la Liga Árabe), así como a los pueblos democráticos del mundo, a oponerse a la agresión turca.

Hacemos un llamamiento a todos los partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, activistas e instituciones internacionales, para apoyar la lucha por la libertad de Kurdistán.

Con este fin, anunciamos el 26 de mayo de 2018 como Día de Acción Global contra la invasión turca de Rojava (norte de Siria) y Basur (norte de Irak).

Para adherirse, enviar nombre de la organización, colectivo o asociación a:

Kurdish.women.movement@gmail.com

Prof. Kariane Westrheim Chairperson EU Turkey Civic Commission, Professor at the University of Bergen; Rev. Fr. Joe Ryan, Chair of the Westminster Justice and Peace Commission (UK); Thomas Jeff Miley Lecturer of Political Sociology, Cambridge University (UK); Federico Venturini School of Geography, University of Leeds (Italy); Ulla Sandbæk, Council of Europe Parliamentary Assembly Member, Group of the Unified European Left; Miren Gorrotxategi Azurmendi, Senadora de Unidos Podemos por Bizkaia, Spain; Estella Schmid, Campaign Against Criminalising Communities (CAMPACC), UK; The European Kurdish Democratic Societies Congress (KCDK-E); EU Turkey Civic Commission (EUTCC); Peace in Kurdistan, UK; Kurdistan National Kongress (KNK)

