Los días 7 y 8 de abril se celebró en Madrid el encuentro “La filosofía tras la Revolución de Rojava”, organizado por Rojava Azadi Madrid, Ecologistas en Acción e International Initiative “Freedom for Öcalan – Peace in Kurdistan”. Por su interés y para quienes no pudieron asistir, vamos a ir subiendo al blog los videos de las diferentes intervenciones realizadas.

“Más allá del Estado-Nación. Confederalismo democrático, autodefensa y liberación de la vida”

VIDEO#3 – David Graeber

Anuncios