Boletín semanal de noticias de Afrin y Norte de Siria (semana del 25 al 31 de mayo) [IC Afrin Resistance]

Los Acontecimientos en Afrin y Norte de Siria del 25 al 31 de Mayo del 2018

Fuente original: IC Afrin Resistance

Introducción

Con la derrota del IS en Siria y especialmente después de la liberación de Raqqa en octubre de 2017, el estado turco intensificó sus amenazas y ataques contra la Confederación Democrática del Norte de Siria. En este contexto, la guerra de ocupación turca contra Afrin comenzó el 20 de enero de 2018 violando el derecho internacional y la soberanía de su país vecino. El ejército turco ha lanzado esta guerra en cooperación con grupos yihadistas de las filas de la FSA. Muchos de ellos son ex miembros de Al-Qaida o EI. Desde principios de marzo, todos los distritos y el centro de la ciudad de Afrin habían sido objeto de intensos bombardeos de artillería, bombardeos y vigilancia de drones por parte del ejército turco, especialmente contra civiles. El 18 de marzo más de 200,000 personas abandonaron el centro de la ciudad que fue evacuada para evitar un genocidio físico. Desde entonces, la mayoría de los refugiados permanece en la región de Shehba sin garantía de seguridad y apoyo internacional.

Acontecimientos de la semana pasada en Afrin

Después de 116 días de resistencia contra el segundo mayor ejército de la OTAN, cientos de personas del Cantón de Afrin sigue desplazadas de sus hogares y confrontando difíciles situaciones. EL ejército turco y sus aliados de las FSA están llevando a cabo unas políticas de limpieza étnica, asimilación y colonización, impidiendo que la población retorne a sus pueblos y continuando sus preparaciones para adjuntar la región de Afrin al territorio del Estado turco. La resistencia de las YPG-YPJ en todos los distritos del Cantón de Afrin continúa, así como la resistencia de las personas desplazadas de Afrin en la región de Shehba. Tensiones entre poderes regionales e internacionales quedaron claros con los ataques de USA, UK y Francia a instalaciones sirias.

Afrin

El ejército turco y las fuerzas de las FSA continúan con sus políticas de ocupación, asmilación y cambio demográfico. Según el Consejo de Mujeres de Siria: 119 mujeres han sido secuestradas y objeto de abusos sexuales en Afrin [1]. Los grupos de las FSA ocuparón las casas de las personas de Afrin y pidieron grandes cantidades de dinero para devolvérselas a sus originales propietarios. En un video de AFP se muestra personas desplazadas de Ghouta ocupando casas de Afrin, que habían sido abandonas debido a la invasión del ejército turco y las FSA [2]. Fuentes locales han reportado que dos grupos de las FSA (al-Sultan Morad y Jaish al-Sharqiya) peleaton el uno contra el otro para tomar y confiscar la Iglesia del Buen Pastor en Afrin. Después de la ocupación por el ejército turco y las fuerzas de las FSA, sólo 3 familias salieron de la ciudad de Afrin mientras que 250 permanecieron [3]. Los soldados turcos y miembros de las FSA cogieron a 8 civiles del pueblo de Cheqmaq en el distrito de Rajo y los llevaron al pueblo de Chiqla en el distrito de Jinderese, donde se ha establecido una prisión. A sus familias se les ha pedido un rescate de 7.000$ por cada persona para poder liberarlos [4].

Según el periodista Mete Sohtaoğlu, 620 miembros de las FSA han sido desplegados en Afrin como fuerza policial después de haber sido entrenados por el estado turco en Mersin, Kurdistán del Norte (Turquía). Dos lotes más de Policia Siria serán enviado a Afrin para proveer seguridad y el control del tráfico [5].

Según la cuenta Afrin Activists, el 26 de mayo un grupo no conocido atacaron el cuartel general de la facción Ahrar al-Sharqiya de las FSA en la ciudad de Afrin [6].

Además, el ejército turco y las fuerzas de las FSA asaltaron el pueblo de Sinku por tercera vez esta semana y secuestraron a civiles; en Kord secustraron a seis civiles apuñalaron a dos más, que resultaron seriamente heridos. Sus nombres son Mustafa Mohammed Surk y Marwan Ali Surk [7]. También han reportado que Walid Jamil Sourani y Hussain Abdul Rahman Sager han sido secuestrados el pasado 18 de marzo. Los dos son del pueblo de Jekali Gum en el distrito de Jinderese. Ambos han sido torturados dentro de la prisión. Además, también han reportado que un convoy compuesto por más de 200 vehículos y 1.500 personas desplazadas de las áreas de Shehba y el campiña norte de Alepo trataron de volver a Afrin por tres días. Cerca del pueblo Gilbara, el primer grupo fue atacado por las fuerzas de las FSA, como resultado 50 civiles han sido secuestrados y varios coches robados [8].

Además, el psicólogo kurdo el Dr. Lazkin Saleh, el cual se negó a abandonar Afrin después de la incursión de las fuerzas turcas ha sido secuestrado por fuerzas de las FSA [9]. El pasado 26 de mayo fuentes locales reportaron que Hemid Musa del pueblo de Bircike en el distrito de Jinderese ah sido fuertemente torturado por grupos de Ahrar Al-Sharqiya porque se había quejado de la ocupación turca. Su estado es crítico.

Shehba y Norte de Siria

Shehba, the region that received thousands of refugees from Afrin, demonstrated against the Turkish occupation on the Global Action Day for Afrin on the 26th of May. They pledged to the international community to take action against Turkish war crimes an renew their promise of resistance [10]. En el campo de refugiados Berxwedan – Fafin en Shehba, un campo de juegos ha sido abierto para más de 1.000 niños.

Fuentes locales han reportado que los suministros de diesel han sido bloqueados en Shehba. EL diesel es el recursos principal que provee energía para las bombas de agua, las panaderías y los coches para las personas locales de Shehba así como los desplazados de Afrin [11]. Según la Media Luna Roja Kurda, hay un brote de enfermedades debido al uso de agua contaminada entre los refugiados de Afrin en la región de Shehba [12].

Además, en la región de Shehba hay una disminución del 50% en la producción de cultivos esta temporada en comparación con el año pasado, esto crea temores de una producción de trigo y cebada débil debido a la falta de lluvia, el uso de fertilizantes y a la pérdida de los almacenes de almacenamiento de Afrin [13]. El 30 de mayo, residentes del campo de refugiados Berxwedan mostraron su desacuaerdo con visitantes de Rusia en la región de Shehba y los obligaron a marcharse [14].

El Consejo Militar de Manbij ha declarado que han capturado varias células durmientes en Manbij. Se considera que están detrás de un ataque con un dispositivo explosivo improvisado (IED) que ocurrió a fines del mes pasado.Así mismo el 30 de mayo, el portavoz del Consejo Militar de Manbij (MMC), Shervan Derwish, negó la supuesta retirada de las tropas estadounidenses de Manbij y declaró que “hay quienes están interesados en desestabilizar la zona y difundir mentiras”.

El voluntario internacionalista en las YPG, Ramón Maria Rull Linhoff perdió su vida tras pisar una mina en Deir Ezzor durante una operación para liberar el pueblo de Baghous de manos del ISIS el pasado 13 mayo. El funeral aconteció en la ciudad de Derik el 27 de mayo.

Según BBC, el pasado 27 de mayo el ministerio de defensa de Rusia dijo que cuatro consejos militares rusos murieron y otros tres fueron heridos [15].

Turquía, Iraq, Siria e Iran

Un comité del Senado de EE. UU. Aprobó su versión de un proyecto de ley de defensa de $ 716 mil millones el 24 de mayo, que incluye una medida para evitar que Turquía compre los aviones de combate Joint Strike Fighter Lockheed Martin F-35. “Hay una gran vacilación (sobre) la transferencia de aviones sensibles F35 y la tecnología a una nación que ha comprado un sistema de defensa aérea de Rusia diseñado para disparar a estos mismos aviones”, dijo el senador Shaheen [16]. El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, fue citado, como lo muestra la cadena de televisión NTV, diciendo que Turquía se irá a otra parte si los Estados Unidos no le permite comprar los aviones F-35 de Lockheed Martin [17].

El 23 de mayo, la Junta Electoral Suprema de Turquía (YSK) rechazó una solicitud de Selahattin Demirtaş, el candidato presidencial encarcelado del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), para participar por teléfono en el programa de Fox Tv “Líderes en Fox” [18]. Después del llamamiento al parque Gezi por el quinto aniversario de la Resistencia de Gezi, la policía cerró el parque con barricadas. Algunas carreteras que conducen a Taksim también estaban cerradas al tráfico de vehículos [19].

El 27 de mayo, en Lesbos (Grecia), un grupo de solicitantes de asilo kurdos dijo que fueron atacados en el campamento de refugiados de Moria por árabes de Siria, Irak, Yemen y Argelia, acusándolos de ser infieles. Como resultado, diez refugiados kurdos resultaron gravemente heridos [20].

El 30 de mayo, los enfrentamientos entre Ahrar al-Sharqiyah y la llamada Policía Libre estallaron en la ciudad turca de al-Bab. Según fuentes locales, como resultado de estos enfrentamientos, varios civiles resultaron heridos, algunos de ellos gravemente [21].

Un ex general iraquí de la provincia de Kirkuk advierte sobre el aumento de las actividades de ISIS en la provincia suroeste de Kirkuk [22].

Según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, las fuerzas rusas y las fuerzas iraníes están en desacuerdo con el área de Til Rifaat y los territorios circundantes, que fueron tomados por las FSA y las facciones islámicas a principios de 2016. El desacuerdo ocurrió después de que se hiciera una oferta rusa para entregar el área de Til Rifaat a las fuerzas turcas a cambio de la retirada de las FSA y las facciones islámicas del triángulo de Oeste Jesr al-Shughur – Sahl al-Ghab – en el campo noreste de Latakia [23].

Solidaridad con Afrin

El 21 de mayo, jóvenes kurdos y otros activistas ocuparon un edificio vacante en Londres. Este espacio recientemente rehabitado, ‘Kurdistan Place’, fue ocupado por los amigos de Anna Campbell para promover la solidaridad con la lucha del pueblo kurdo [24].

El 25 de mayo fue la Acción del Día Global para Afrin. En Melbourne, Australia, la gente se manifestó en contra de la ocupación turca en Afrin [25]. También se realizaron demostraciones en Gotemburgo (Suecia), Berna (Suiza), Oslo (Noruega), Bilbao (País Basco), Copenhague (Dinamarca), Londres (Reino Unido), Lieja (Bélgica), Portland (Estados Unidos) y Pakistán.

En Hannover, los manifestantes denunciaron la colaboración entre Alemania y Turquía, ya que la compañía alemana Rheinmetall produce tanques para el ejército turco. En Badenwürttemberg, varios activistas se reunieron frente a la sede del SPD para denunciar, una vez más, la participación de los principales partidos alemanes. Además, se realizó una demostración en Munich [26].

Mujeres de Bolonia (Italia) se manifestaron contra el patriarcado y la invasión turca de Afrin. Ellas entienden esta invasión como un ataque a la autonomía de las mujeres. En Riace y Cosenza, se llevaron a cabo reuniones contra la ocupación turca en Afrin y del Kurdistán del Sur (Iraq). Algunas pancartas en la fábrica de armas Leonardo en Gorizia denunciaron la participación de esta compañía en los crímenes de guerra del estado turco en Afrin [27]. También hubo muchas manifestaciones en varias ciudades del norte de Siria, como Derik y Girke Legi. El 26 de mayo, cientos de residentes de Amude y miembros de las instituciones civiles también se manifestaron.

El 26 de mayo, se realizó un panel en la ciudad de DenHaag (Países Bajos). El 27 de mayo, la organización internacionalista vasca Askapena mostró su solidaridad con la resistencia kurda.

En el Día Mundial de Acción por Afrin, docenas de ONG en India emitieron una declaración para pedir el fin de la invasión turca de Afrin y todas las tierras de Kurdistán [28].

Declaraciones y análisis

Dos presos políticos kurdos, Zanyar Muradî y Ramin Hossein Panahi, enviaron una carta abierta e hicieron un llamamiento público para que se tomara conciencia de la orden del régimen iraní para su ejecución. Otro prisionero, Mohammad Salas, ya está condenado a la ejecución en Irán.

El 29 de mayo, los partidos políticos que operan bajo el techo del Movimiento por una Sociedad Democrática (TEV-DEM) publicaron un comunicado de prensa sobre la violencia y los brutales ataques perpetrados por el ejército turco y las fuerzas de la FSA en Afrin [29].

Una delegación alemana en el norte de Siria dijo: “Aquí, personas de todas las religiones y orígenes pueden vivir democráticamente y gobernarse a sí mismas. Necesitan el apoyo de la comunidad internacional contra los ataques de Turquía que violan el derecho internacional”[30].

El padre de Anna Campbell, Hêlîn Qereçox, ha acusado al gobierno de Reino Unido de “retroceder” mientras intenta llevar su cuerpo a casa [31].

30 partidos kurdos, asociaciones, organizaciones culturales y de juristas han enviado una carta al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, y al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeyd Raad al-Hussein, para poner de relieve la ocupación ilegal de Afrin [32].

En una entrevista a Russia Today emitida el 24 de mayo, el presidente sirio Bashar al-Assad dijo que “el único problema que queda en Siria son las SDF”, y agregó que no dudaría en usar la fuerza para retomar el tercio del país que controlan [33].

El Ministro de Turquía, Veysel Eroglu, dijo en un discurso de campaña: “Juro que superaremos a Gran Bretaña, Alemania y Francia. Estamos en aumento y ellos están en declive. Alá está con la nación turca. Por lo tanto, no os preocupeis, vamos a tener éxito en ésto con la ayuda de Dios ” [34].

Turquía afirmó haber llegado a un acuerdo con los Estados Unidos sobre Manbij, pero esto ha sido negado por funcionarios estadounidenses. Estados Unidos no quiere salir de Siria para contrarrestar la influencia de Irán en la región. Las tensiones entre Turquía y EE. UU. Aumentaron tras la propuesta del Senado de los EE. UU. Para evitar que Turquía compre aviones F-35. Los desacuerdos entre Rusia e Irán también están en aumento. Rusia y el régimen sirio apuntan a tomar el control de todos los territorios sirios sin concesiones a otros partidos. La situación se estancó debido a los intereses en conflicto de los diferentes actores. No es posible predecir cómo evolucionará la situación, pero cualquier imposición por parte de uno de estos actores puede conducir a una guerra abierta entre las principales potencias mundiales.

