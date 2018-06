Boletín semanal de noticias de Afrin y Norte de Siria (semana del 01 al 07 de junio) [IC Afrin Resistance]

Los Acontecimientos en Afrin y Norte de Siria

del 01 al 07 de Junio del 2018

Fuente: IC Afrin Resistance

Introducción

Con la derrota del IS en Siria y especialmente después de la liberación de Raqqa en octubre de 2017, el estado turco intensificó sus amenazas y ataques contra la Confederación Democrática del Norte de Siria. En este contexto, la guerra de ocupación turca contra Afrin comenzó el 20 de enero de 2018 violando el derecho internacional y la soberanía de su país vecino. El ejército turco ha lanzado esta guerra en cooperación con grupos yihadistas de las filas de la FSA. Muchos de ellos son ex miembros de Al-Qaida o EI. Desde principios de marzo, todos los distritos y el centro de la ciudad de Afrin habían sido objeto de intensos bombardeos de artillería, bombardeos y vigilancia de drones por parte del ejército turco, especialmente contra civiles. El 18 de marzo más de 200,000 personas abandonaron el centro de la ciudad que fue evacuada para evitar un genocidio físico. Desde entonces, la mayoría de los refugiados permanece en la región de Shehba sin garantía de seguridad y apoyo internacional.

En esta nueva fase, aumenta la confrontación entre los poderes internacionales y sus intereses en Siria.

Acontecimientos de la semana pasada en Afrin

Después de 137 días de resistencia contra el segundo mayor ejército de la OTAN, cientos de personas del Cantón de Afrin sigue desplazadas de sus hogares y confrontando difíciles situaciones. EL ejército turco y sus aliados de las FSA están llevando a cabo unas políticas de limpieza étnica, asimilación y colonización, impidiendo que la población retorne a sus pueblos y continuando sus preparaciones para adjuntar la región de Afrin al territorio del Estado turco. La resistencia de las YPG-YPJ en todos los distritos del Cantón de Afrin continúa, así como la resistencia de las personas desplazadas de Afrin en la región de Shehba.

Afrin

En la ciudad de Afrin city, estallaron protestas contra las continuas violaciones, secuestros y detenciones. El 3 de Junio, dos manifestaciones tuvieron lugar en la ciudad de Afrin contra las facciones islámicas y el ejército turco, pidiendo la liberación de los activistas de medios y el fin de las violaciones de las FSA [1]. Otra manifestación tuvo lugar en la ciudad de Shera, enfrente de los cuarteles de la policía militar [2]. Después de parar la presa de Meydanki, el agua corriente ha vuelto a llegar a la ciudad de Afrin, aunque se ha descubierto que el agua no está limpia, no es potable y puede ser causa de enfermedades [3].

El 5 de junio, miembros de las FSA dispararon al artista kurdo Baharin Berno en el checkpoint the Tarnada en Afrin [4]. Según ANF, más de 40 familias traídas del este de Ghouta por el ejército turco han sido alojadas en el pueblo de Kaxure en el distrito de Mabeta (Afrin). Se dice que la mayoría de ellos son familias de las FSA y luchadores yihadistas del este de Ghouta [5].

El 1º de junio, la Oficina de Prensa de las YPG lanzó un nuevo comunicado sobre las acciones llevadas a cabo en Afrin por las fuerzas de las YPG y las YPJ durante los últimos dos días. Las acciones han acarreado la muerte de numerosos soldados turcos y miembros de las FSA. Así mismo tres luchadores de las YPG han caído mártires en las acciones [6].

En el primer comunicado hecho por el clan Bubana en Afrin – después de los enfretamientos que tuvieron lugar el 31 de Mayo entre ellos y las facciones de las FSA – los clanes mataron miembros de las FSA. El clan se había unido a la “Operación Rama de Olivo” durante los ataques sobre Afrin [7].

Shehba y Norte de Siria

La Media Luna Roja Kurda ha alertado de la mala calidad del agua en el cantón de Shehba. Muchas enfermedades han contagiado a los refugiados de Afrin a causa de ello. Se ha llamado a las autoridades a reaccionar rapidamente para hacer el agua potable [8]. El 90% de los coches están inutilizados debido a la escasez de diesel provocada por el embargo llevado a cabo por el régimen.

En el campo de refugiados Berxwedan (distrito de Fafine) las comunas están organizándose para la distribución diaria del pan entre las familias de refugiados, conitnuando con el sistema de la autoadministración que había sido implantado en su tierra [9].

El 1º de Junio, mujeres de Deir Ezzor y Raqqa se reunieron en un taller en la Federación Democrática del Norte de Siria organizado por el Consejo de Mujeres de Siria con el apoyo de la agencia de mujeres de la ONU con el objetivo de encontrar soluciones para las mujeres que han sufriedo las reglas represivas del Estado Islámico [10].

En Tabqa, un año después de la expulsión del Estado Islámico, el Comité de Educación de la Administración Civil Democrática ha dado 50.000 certificados escolares. Este año pasado fue el primer año de escuela en la ciudad de Tabqa en siete años [11].

La próxima fase de la operación Tormenta de Jazeera liderada por las SDF para limpiar las últimas áreas de Siria de la presencia del Estado Islámico, ha sido anunciado por el portavoz de las SDF, Kino Gabriel, el pasado 3 de Junio. „La siguiente fase de la operación Tormenta de Jazeera comenzará pronto. El fin del Califato Islámico está cerca. Queremos libertad y democracia para todas las personas de Siria“ [12]. En el bolsillo norte del Estado Islámico, las SDF están avanzando hacia el este cercanos a la ciudad de Dashisha como una „continuación de los esfuerzos para proteger la seguridad de la frontera entre Iraq y Siria al sureste de Haseke y todas los pueblos de Haseke del Estado Islámico“, ha declarado el portazo de las SDF, Lilwa al-Abdullah [13]. En este contexto, el 5 de Junio, se liberó el pueblo de Al-Faqah por las fuerzas de las SDF después de duros enfrentamientos contra el Estado Islámico. En el comunicado, las SDF han repretido que la operación Tormenta de Jazeera „ha sido parada debido a los ataques del ejército turco y sus aliados contra el cantón de Afrin, siendo restablecida el 1º de Mayo“.

El 2 de Junio, el ejército turco lanzó granadas de gas contra diferentes lugares del oeste de Serê Kaniyê desde la frontera turco-siria, y disparó varias balas contra los silos del área y el pueblo de Jan Temer. No ha habido bajas civiles anunciadas [14].

Turquía, Iraq, Siria e Iran

En Turquía las inminentes elecciones presidenciales tendrán lugar el próximo 24 de junio. La campaña está en marcha, mientras que el candidato, Selahattin Demirtaş, del patido del HDP está haciendo la campaña presidencial desde su celda de la prisión de Edirne. El Responsable del Parlamento Europeo para Turquía, Kati Piri ha declarado que Selahattin Demirtaş debe ser liberado para que pueda haber unas elecciones justas [15].

En el pueblo de Nêrduşê en el distrito de Şemzînana en Colemêrg (Kurdistán del Norte, Estado de Turquía), los soldados turcos torturaron a los pastores Nasir Taş y Ramazan Aktaş durante dos horas, inflingiéndolos severos daños en sus espaldas [16].

Según Jalal Khalo, teniente alcalde en Shengal, Estados Unidos está construye una base en Shengal (estado iraquí): “Hoy, 15 vehículos militares de las tropas estadounidenses llegaron a la cima del monte Shiegal y se apostaron cerca del pico de la Mira en la montaña” [17].

El Ministro del Interior de Turquía, Suleyman Soylu, dijo: “Ahora nuestros hijos [los soldados turcos] están avanzados 26-27 kilómetros en el norte de Irak”, hablando de la ocupación turca en el Kurdistán del sur – Iraq [18]. Durante los atentados en Kurdistán del sur, el ejército turco bombardeó la aldea de Bêdehê, cerca de Kanimasi [19]. 13 diputados del Parlamento de la región de Kurdistán de Irak firmaron una declaración conjunta que pide a las autoridades del Gobierno Regional del Kurdistan (KRG) e iraquíes para detener la ocupación turca en el Kurdistán del sur-norte de Irak [20].

El 3 de junio, las autoridades judiciales de Irak han emitido una orden de arresto a Rebwar Talabani, jefe del Consejo Provincial de Kirkuk por “alzar la bandera kurda en los edificios oficiales de Kirkuk y de organizar el referéndum [de independencia]” en la ciudad [21].

El mismo día, el Parlamento iraquí celebró una sesión de emergencia sobre la crisis del agua causada por la construcción de la presa de Ilısu en Turquía, acusándolo de cortar elriego del agua del río Tigris a la mitad, y haciendo una advertencia de que esto producirá una emigración forzosa a gran escala [22].

El ministro de defensa de Rusia, Sergei Shoigu, el pasado 31 de mayo discutió cómo llevar a cabo la zona de desescalada en el área meridional de Siria con el Ministro de Defensa israelí Avigdor Lieberman. Las fuerzas iraníes se retirarían del territorio sirio que ocupan menos del 70-80 km de la frontera de Siria e Israel [23]. El 3 de junio, el Ministro de relaciones exteriores de Siria, Walid al-Muallem insistió en que las fuerzas estadounidenses deben evacuar al-Tanf, una pequeña base en el sureste de Siria a lo largo de su frontera con Irak y Jordania. El lugar estratégico se encuentra en una importante carretera de Irak Damasco [24].

Solidaridad con Afrin

El 3 de junio, las mujeres kurdas organizaron una manifestación en Estocolmo (Suecia) en boicot a Turquía. Repartieron folletos informando sobre la invasión, las masacres y la violación de los derechos cometidas por el estado turco en Afrin, en el Kurdistan del norte (Turquía) y en el sur de Kurdistán (Irak) [25].

El 4 de junio, la co-presidenta de la Auto-administración de Shengal, Zehra Silêman y el ejecutivo del Movimiento por la Libertad de las Mujeres Ezidis (TJAÊ) Zehrî Şemp llegaron al norte de Siria en nombre de las mujeres de Shengal en solidaridad con Afrin y a entregar la ayuda que se habían reunido para los refugiados de Afrin que se encuentran en la región de Shehba [26].

Declaraciones y análisis

La Coordinación de Mujeres de Rojava condenó los abusos del ejército turco en Afrin: “el secuestro de mujeres, la violación, la conversión forzosa de ezidis al islam y el saqueo están sucediendo cada día bajo la complicidad del silencio de la comunidad internacional” [27].

Bashar Al-Assad amenazó con ocupar la áreas lideradas por las SDF en Siria: “el único problema en Siria son las SDF […] Tenemos una opción, vivir con los demás como sirios. O si no, vamos a recurrir a la fuerza para liberar esas zonas” [28]. El portavoz de las SDF, Kino Gabriel, dijo que están listos para las negociaciones con el régimen y que no tratan de resolver los problemas con la guerra: “cualquier solución militar, en cuanto a las fuerzas de autodefensa, conducirá a más pérdidas, destrucción y dificultades para el pueblo sirio” [29].

El director del Personal de Alistamiento, el General Kenneth McKenzie, tras amenaza de Assad dijo: “cualquier partido interesado en Siria debe entender que atacar a las fuerzas de los EE.UU. O a nuestros socios de la coalición sería una mala política”. Se negó a poner ningún marco de tiempo de la presencia estadounidense en el país [30].

El 4 de junio, Mike Pompeo se reunió con el Ministro de relaciones exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, en Washington para discutir sobre la situación de Manbij. Los informes de la declaración conjunta mencionan que “van a tomar medidas para asegurar la seguridad y estabilidad en Manbij. Se aprobó una hoja de ruta para este fin y subrayó su compromiso mutuo para su implementación, que refleja el acuerdo a seguir de cerca los acontecimientos sobre el terreno” [31].

La oficina de prensa de las YPG anunció la retirada de sus asesores militares de Manbij, después de la retirada de sus fuerzas en la tierra en 2016. El Consejo militar de Manbij permanece a cargo de la seguridad en la ciudad y la región. Todavía no está claro cómo se implementará el acuerdo entre Estados Unidos y Turquía. Las amenazas turcas parece también estar conectadas con las próximas elecciones en Turquía el 24 de junio, ya que el partido de Erdogan intenta conseguir más apoyo a través del uso de la guerra y las políticas de seguridad y exaltando el sentimiento nacionalista entre su población. Mientras tanto, las SDF, en coordinación con las fuerzas iraquíes están liberando los bolsillos en manos del ISIS. Están en marcha las operaciones hacia Dashisha y muchos luchadores del Estado Islámico se reúnen alrededor de Hajin donde se cree que se esconde su comandante superior. Mientras el régimen sirio y Rusia preparan las operaciones militares en ls Siria meridional, lo que lleva a un aumento de las tensiones entre Rusia e Irán.

