Todavía no ha comenzado el embalse de la presa de Ilisu – La sequía en Irak tiene otras razones

Iniciativa para mantener vivo Hasankeyf

Hasankeyf importa

Nota de prensa

11.06.2018

El 1 de junio de 2018 comenzó a circular la noticia de que se había iniciado el embalse del controvertido embalse de la presa Ilisu en el río Tigris, en el sureste kurdo de la República de Turquía. La empresa estatal turca de abastecimiento de agua (DSI) anunció que con el cierre de las primeras válvulas de los tres túneles de desvío había comenzado el llenado del depósito. Esta información se relacionó con noticias urgentes procedentes de Irak, donde el río Tigris había caído a niveles históricamente bajos. Esta situación ha dado lugar a debates que se han vuelto aún más urgentes en Irak que los debates sobre las recientes elecciones.

La sequía en Irak no está relacionada con el Proyecto de la Presa de Ilisu y la Central Hidroeléctrica (HEPP, por sus siglas en inglés), que todavía está en construcción y es uno de los proyectos de presas más controvertidos en todo el mundo debido a sus graves impactos destructivos en la gente, la cultura y la naturaleza. Los trabajos continúan en diferentes lugares y no han progresado lo suficiente como para permitir el llenado del enorme embalse. Por ejemplo, el puente largo cerca de la antigua ciudad de Hasankeyf no estará terminado antes de principios de 2019. Está previsto que unos seis monumentos de Hasankeyf se trasladen a Nueva-Hasankeyf a finales de este año, siempre y cuando no haya retrasos (como suele ser el caso). Además, las disputas oficiales sobre el proceso de expropiación siguen en curso y tienen el potencial de retrasar aún más el proyecto. Tampoco se han terminado las unidades residenciales en Nueva-Hasankeyf. Por último, aún no hay indicios claros de que la central hidroeléctrica esté lista para funcionar.

Si leemos atentamente el reciente anuncio, el DSI afirma que el embalsado de agua comenzará realmente con el cierre del tercer túnel de desvío. Esto no puede ocurrir antes de seis meses, ya que el llenado de cada túnel dura alrededor de tres meses, según declaraciones de DSI(1). La capacidad de los tres túneles es tan grande que desde la finalización de los mismos en 2012, se ha utilizado un segundo túnel para desviar el flujo del río Tigris durante días. Por lo tanto, el cierre de un túnel no afecta al nivel del río aguas abajo.

Además, no tiene sentido desde el punto de vista operativo comenzar a llenar el embalse en junio, ya que el caudal más alto del río Tigris suele estar entre marzo y abril. En verano y otoño, el agua del río suele ser muy baja. Además, como en los últimos años ha habido entre un 10 y un 20 por ciento menos de precipitaciones en la cuenca del río Tigris debido al cambio climático, las reservas de agua en toda la región están disminuyendo.

La crisis actual en Irak es el resultado de la disminución de las precipitaciones en los últimos 20 años debido al cambio climático global. La situación este año es particularmente grave. La falta de nieve en las montañas que alimentan al Tigris este invierno no sólo ha contribuido a los niveles de agua históricamente bajos, sino que las catastróficas políticas hídricas de todos los Estados de la cuenca del río Tigris también han desempeñado un papel importante. Los proyectos de agua con los impactos más severos incluyen las represas construidas en décadas recientes en la parte turca e iraní de la cuenca del río Tigris, el corte actual de agua en los ríos Shirvan y Small Zap provenientes de Irán, la represa Mosul, la irrigación intensiva en el norte y centro de Irak, y el débil mantenimiento de la infraestructura hídrica dentro de Irak. Es triste ver que en Bagdad y sus alrededores la gente puede cruzar el Tigris caminando. Pero nosotros, con la Campaña “Salva al Tigris” y la “Campaña de las Marismas Iraquíes”, hemos instado regularmente a la opinión pública iraquí en los últimos años a que se produzca una crisis de este tipo si no se toman medidas y continúa la construcción de presas en las zonas río arriba. Ahora está sucediendo.

Funcionarios del gobierno turco han declarado en los últimos días que retrasarán el embargo hasta el 1 de julio de 2018 (2). Sin embargo, desde marzo de 2018, afirman tener en cuenta las preocupaciones iraquíes y retrasar el embalse, pero como técnicamente el proyecto no está listo para ser lanzado -véase nuestra argumentación anterior- todo esto es sólo una noticia engañosa. Turquía se refiere a una acción que todavía no es capaz de llevar a cabo para sugerir que está siendo flexible y cooperativa. Hay muchos ejemplos en los que el gobierno turco ha usado represas como armas contra sus vecinos río abajo. Puesto que Turquía no ha firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre el uso de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación de 1997, no se siente obligada por el derecho internacional a tener en cuenta los derechos de los pueblos sobre el Tigris y el Éufrates en Irak y Siria. El gobierno iraquí debe actuar con prontitud y firmeza para utilizar los mecanismos jurídicos y diplomáticos internacionales a fin de proteger los derechos e intereses de sus ciudadanos contra Turquía e Irán.

Por último, pedimos al Gobierno turco que suspenda inmediatamente la ejecución del proyecto Ilisu HEPP, que está causando una amenaza generalizada de destrucción cultural y medioambiental.

Pedimos a la sociedad civil mundial que exija la cancelación del Proyecto Ilisu hasta que haya un nuevo proceso democrático, participativo y transparente sobre este proyecto en Turquía, que también incluye a Irak y Siria.

¡Nunca es demasiado tarde para detener un proyecto tan destructivo y controvertido del que la gente y la naturaleza no se beneficiarán!

Enlace al comunicado en inglés: http://www.hasankeyfgirisimi.net/?p=720#more-720

Initiative to Keep Hasankef Alive

www.hasankeyfgirisimi.net

hasankeyfgirisimi@gmail.com

Hasankeyf Matters

www.hasankeyfmatters.com

Información sobre el impacto en Irak, ver página web ‘Save the Tigris and Iraqi Marshes Campaign’: www.savethetigris.org

(1) See DSI Facebook page: https://www.facebook.com/ilisuprojesi/

(2) See news June 10, 2018: http://www.milliyet.com.tr/komsu-susuz-birakilmayacak-siyaset-2685846/

Anuncios