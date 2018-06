Contra todo conservadurismo, la lucha de las mujeres florece en Manbij

Fuente: The Region

Autor: Loez

Fecha: 29/05/2018

Traducido por Rojava Azadi Madrid

Mayo está a punto de llegar, y nubes grises se ciernen sobre las polvorientas arterias de Manbij, que han recuperado su animación desde la liberación de la ciudad en agosto de 2016 por las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF). En uno de los principales bulevares de la ciudad, sólo un discreto letrero en árabe, kurdo, turcomano y circasiano muestra que se trata de la Asamblea de Mujeres local, cuya entrada está protegida por bloques de hormigón y vigilada por hombres armados de las fuerzas de seguridad.

“Los comienzos fueron difíciles, había que tener en cuenta las huellas dejadas por las organizaciones anteriores”, explica Mahera en árabe, una decidida mujer de treinta años, rodeada de una docena de mujeres de todas las edades y orígenes. “Cuando la ciudad fue liberada, las Fuerzas de Autodefensa ganaron una imagen positiva a los ojos de la gente. Los compañeros recorrieron la ciudad de puerta en puerta, y ofrecieron a los actores de cada comunidad reunirse y participar en la gestión de la ciudad. Kurdos, árabes, turcomanos, circasianos, somos uno y tenemos la misma esperanza de democracia y libertad. Las Fuerzas de Autodefensa nos convencieron de que teníamos que unirnos. Nos dimos cuenta de que el sistema era democrático, que no había discriminación. Ahora realmente creemos en este sistema”.

Tras la liberación de Manbij, las Fuerzas de Autodefensa de Siria se enfrentaron al reto de reunir a la población en torno al proyecto político de la Federación Democrática del Norte de Siria (FDNS) [1], los habitantes de este mosaico étnico y lingüístico, compuesto por cerca de un 70% de árabes, 20% de kurdos, 5% de turcomanos y un pequeño número de circasianos, divididos durante décadas por las políticas tribales y conservadoras alentadas por el régimen sirio y exacerbadas durante los tres años bajo el control del Estado islámico, del que Manbij fue uno de los bastiones.

“Es muy difícil cambiar las cosas aquí. Trabajar en ello es emocionante, es un verdadero reto”, dice Nergiz Ismayil, con ojos brillantes. Es la dinámica directora de la Academia de Mujeres de Manbij desde su apertura, hace un año y tres meses. En las zonas controladas por la administración autónoma de la FDNS, representada aquí por el Consejo Civil de Manbij, las Academias son lugares de formación política. Los que se dedican a las mujeres tienen un papel más importante, como explica Nergiz:

“El primer principio de la autodefensa de las mujeres es la educación. Organizamos diferentes actividades, cursos, debates sobre la mujer, los niños, la familia, pero también la historia, por ejemplo. Anteriormente, las mujeres eran mantenidas en la oscuridad. Fueron educadas para aceptar la mentalidad patriarcal. La violencia que sufren las mujeres, la reproducen hacia sus hijos, hacia las personas en sus hogares. Es esta mentalidad la que debe ser cambiada. Las mujeres deben reconstruir su propia identidad; la emancipación no debe ser como la de los hombres, porque ellas mismas no son liberadas. Debemos emancipar tanto a las mujeres como a los hombres.”

Un edificio discreto en las afueras de Manbij alberga por el momento la Academia. No todos están de acuerdo en que las mujeres puedan tener un lugar para reunirse. “No ha habido ninguna queja oficial, los hombres a los que molesta no se atreven a hacerla pública. Algunos de ellos fingen aceptar el nuevo sistema, incluso participando en la administración, pero siguen golpeando a sus esposas en casa. Hay un problema fundamental con las mentalidades. Las mujeres son vistas como objetos, y los hombres que las ven no quieren aceptar que son sus iguales. Si la violencia física ya no aparece a la luz del día como en tiempo del Daesh (acrónimo árabe del Estado Islámico), la violencia verbal y psicológica siempre está presente. Pero entendemos a estos hombres, y que el problema viene de su educación. No queremos menospreciarlos, también queremos educarlos y participar en el fomento de su confianza.”

Después de este preámbulo, Nergiz nos invita a entrar. La Academia de Mujeres es normalmente un lugar sólo para mujeres. Pero tiene una idea en la nuca. Ella dice, sonriendo “Para algunas de estas mujeres, estar en la misma habitación con un hombre, un extraño, también es un gran cambio. Hacerles preguntas, mostrarles que estamos interesados en ellos es importante, los valora. Esta es también una manera de comenzar la revolución. Traer mujeres árabes, turcomanas y circasianas a la Academia ha sido difícil, ya que aquí el patriarcado y la violencia doméstica están tan arraigados en la cultura. Un hombre que no golpea a su esposa es considerado débil. Hablamos mucho con las mujeres de cada grupo. Y no estamos tratando de imponer nuestros puntos de vista frontalmente. Si una mujer nos dice que los hombres son superiores a las mujeres, no la contradecimos, pero la invitamos a que participe en nuestras actividades, con la esperanza de que llegue a ver las cosas de manera diferente por sí misma, y este es a menudo el caso.”

En el interior, veinte mujeres de todas las edades están sentadas en los bancos de un pequeño aula, iluminadas por la luz difusa de las ventanas con cortinas. Delante de ellos, de pie detrás de una mesa cerca de una pizarra cubierta de frases en árabe, una joven del movimiento juvenil está dando una clase. En la pared hay fotos de mujeres mártires de Manbij que cayeron en la lucha contra el ISIS, y carteles con figuras importantes del movimiento de mujeres, de diferentes orígenes. En el centro, la cara de Abdullah Ocalan. “No puede haber libertad sin la libertad de la mujer”, dijo el líder del PKK, que hizo de la liberación de la mujer un pilar de su teoría política de la Nación Democrática. Más tarde, el movimiento de mujeres desarrolló el concepto de Jineoloji, literalmente “ciencia de mujeres”, para detallar la teoría y los principios.

Tomamos asiento. Nergiz explica al público las razones de mi presencia. Comienza un diálogo de más de una hora. A su vez, las mujeres que desean intervenir se levantan y hablan. Si al principio son pocas, con el paso del tiempo, casi todas participarán, espontáneamente. Cada vez, Nergiz añade algunos elementos sobre su vida.

Thawra, cuyo nombre significa “revolución” en árabe, tiene entre 20 y 30 años y es la primera en hablar. La joven estudió teología y vivió bajo la ocupación del Estado Islámico.

“Antes no sabía nada de mujeres, no me conocía a mí misma. Me consideraban un objeto. No podía expresarme en público. Había estudiado, pero aquí me di cuenta de lo ignorante que era, no sabía cómo jugar un papel en la sociedad. No nos dábamos cuenta de que éramos seres humanos y no máquinas para hacer bebés. Aquí, empecé a darme cuenta de que yo era un activo para la sociedad. Aquí mujeres de diferentes horizontes se reúnen y hablan entre sí, aprenden unas de otras. Disfruté mucho de estos cursos, y ahora me gustaría que se realizaran en otros lugares, incluidas las zonas rurales.”

Zemzem, de 24 años, añade: “Vengo de un pueblo. Me habían enseñado que los aldeanos eran ignorantes y que sólo la gente urbana era educada”. Una mujer de cincuenta y tantos años añade: “Antes pensaba que las mujeres educadas y las analfabetas no podían estar juntas. Pero he visto que es posible. Ahora me doy cuenta de que mujeres de diferentes orígenes pueden trabajar juntas.”

“Lo que quiero destacar”, dice Suzanne, de unos veinte años, “es que estudié en el antiguo sistema estatal, pero era muy conservador. Y no era posible cuestionar a los maestros.”

Una mujer de unos 40 años viene con una de sus hijas. “Con lo que he aprendido aquí, ahora quiero educar mejor a mis hijos.”

Fatma, de 17 años, es copresidenta de la comuna [2] de su aldea y trabaja en el tema de la violencia de género. Un poco intimidada, testifica. “Antes de venir, no sabía mucho de mujeres. Me enteré de la academia y heval Nergiz y decidí conocerla. Cuando llegué y vi a todas estas mujeres de diferentes orígenes juntas, me quedé sin aliento. Es muy difícil participar en estas clases. Cuando lo haces, estás bajo presión social. Yo tenía una ventaja, mi padre conocía el movimiento, así que fue más fácil. Cuando las Fuerzas de Autodefensa nos liberaron en 2016, empecé a estudiar su ideología, los admiraba. Cuando llegué aquí, traje a otras cuatro mujeres conmigo. Desde entonces, el pueblo me considera una bruja. Cuando me convertí en copresidente de la comuna, pensé en suicidarme por la presión social. Incluso recibí amenazas de muerte de los mercenarios que colaboran con el ejército turco. Pero quiero mostrarles a las chicas de mi edad que es posible llegar aquí.”

En la región de Manbij, la influencia tribal es mayor en las zonas rurales que en los centros urbanos, y la formación en la Academia dura 20 días, el último de los cuales se dedica a un rápido entrenamiento militar. Una vez completado, la mayoría de las mujeres planean compartir lo que han aprendido sobre sí mismas. Como Shadia: “Soy maestra y trabajo en archivos. Una vez terminada la capacitación, tengo la intención de transmitirla a las mujeres que trabajan conmigo. Aquí aprendí tres cosas: ética, moral, espíritu de camaradería y humildad.”

Estas mujeres no están dispuestas a renunciar a las libertades por las que han luchado. “Lo que entendí aquí es que las mujeres tienen verdadero poder. Hemos sido oprimidas por el sistema, pero ahora podemos cambiar las cosas”, dice una mujer de treinta y tantos años. Pero es una lucha difícil y diaria. Malek es copresidenta de una comuna: “Vengo de un pueblo muy conservador, es una revolución para mí estar aquí, pero es muy difícil. Mi marido me pega todos los días, me pega en la cara, porque trabajo en una comuna, y participo en la revolución. Quiero que lo sepas. Esta revolución es difícil.”

En los casos de violencia doméstica, las mujeres pueden encontrar apoyo en la casa de la mujer (Mala Jîn), un espacio organizativo para luchar contra la violencia doméstica y conyugal y defender los derechos de la mujer.

Shilan, la gerente, explica: “Nuestro trabajo aquí es resolver los problemas de las mujeres. Principalmente están orientados a la familia y al matrimonio. Por ejemplo, antes, los hombres podían tener hasta cuatro mujeres, lo cual es una fuente de conflicto. Otro tema de conflicto es la custodia de los hijos. En los casos de los niños menores de 15 años, la tiene la madre, y los mayores van al padre. Por último, está la violencia doméstica. Si una mujer viene y dice que ha sufrido abusos, buscamos evidencias, con un examen médico si es necesario, y llevamos el caso a la justicia. Intervenimos un máximo de tres veces en un caso. Si tras la tercera vez nada cambia, enviamos el archivo a la corte. A continuación, apoyamos a la mujer durante el proceso legal. Al principio, teníamos hasta 150 casos al mes. Pero esto está disminuyendo gradualmente, este mes sólo hemos tenido 80. Queremos liderar más proyectos, abrir más casas además de las tres existentes, pero necesitamos apoyo financiero externo.”

Si es necesario, el hogar de mujeres puede contar con la ayuda de la rama de mujeres de la Asayish, las fuerzas de seguridad internas. Las mujeres asayish realizan las mismas tareas que sus homólogos masculinos, pero también trabajan más específicamente en cuestiones de la mujer. Nos reunimos con Fatwa, Hanane, Fadia y Rym en el cuartel general de la Asayish. Todas tienen entre veinte y treinta años, una es kurda y la otra árabe. Su comandante, una mujer de unos cuarenta años de edad, que posee los rasgos fuertes de las mujeres combatientes que pasaron años en las montañas en la guerrilla del PKK. Llamada a otro lugar por su deber, nos deja hablar a solas con las jóvenes.

“Tuvimos que lidiar con muchos problemas matrimoniales, las parejas discutían principalmente sobre los niños. Una vez que estábamos patrullando, una mujer salió llorando delante de nosotros; quería recuperar a sus hijos, que el padre se había llevado”, dice Rym.

Fatwa, voz firme y mirando al frente, continúa: “Si una mujer tiene problemas matrimoniales, y si quiere divorciarse, tenemos dos soluciones. O la enviamos al juzgado donde un juez se encargará de su caso, o la enviamos a la casa de las mujeres, que organizará el procedimiento entre el juzgado y la Asayish. Hace unos días, tuvimos el caso de una de mis compañeras de la Asayish que quería divorciarse. Ella estaba en casa cuando su marido vino a llevarse a sus hijos. Quería pegarle. Se las arregló para ponerse en contacto conmigo diciendo que no podía salir porque su marido quería pegarle. Intervenimos rápidamente. Cuando los trajimos aquí, empezó a negarlo todo, diciendo que sólo quería que estuvieran todos juntos. Pero su esposa dijo que él estaba mintiendo, que la había golpeado y que quería forzarla a abandonar nuestras filas. Volvimos a las viejas tradiciones, donde la mujer debe quedarse en casa, sólo cuidando a los niños. Pero nuestra camarada ya había encontrado su lugar en esta tierra y en la sociedad, así que dejó a su marido y además se quedó con sus hijos.”

Fadia está en la policía de tráfico. No se atreve a hablar y dice: “Al principio la gente nos miraba con extrañeza. Las mujeres de Asayish han hecho que otras mujeres quieran seguirlas, hay mujeres que han estado allí desde la liberación de nuestra región, yo he estado allí durante 10 meses. Pero cada día nuestro número aumenta. La forma en que la gente nos mira ha cambiado, especialmente desde los clanes. Empiezan a enviar a sus hijas para unirse a nosotras, se ha convertido en un orgullo para ellas.”

Hanane añade: “Hoy en día, las mujeres desempeñan un papel muy importante en la sociedad. Después de sufrir durante muchos años, finalmente podemos alcanzar nuestra meta.” Sigue contando una historia que ha vivido directamente: “Vivíamos en la aldea y estaba prohibido que una mujer se uniera a una organización; más aún, a una fuerza armada. Tenía una amiga que quería unirse a nosotras, pero su familia estaba en contra. La encerraron en casa. Me enteré de ello. Así que intervenimos y ella está con nosotras hoy. También se reconcilió con su familia.”

Las jóvenes se han alistado por una variedad de razones, además de tener una fuente de ingresos.

“El sufrimiento que experimentamos cuando Daesh controlaba nuestra ciudad me cambió mucho.” A Fatwa se la ve triste. “Es insoportable ver a una mujer apedreada hasta morir, y lo vi con mis propios ojos. Todo esto endureció mi corazón contra Daesh, contra su injusticia. Cuando tomaron el control de Manbij, empezaron a llevarse a las chicas. Trataron de enrrolarlas para lograr sus intereses, y aquéllas que no aceptaron, las obligaron. Por ejemplo, un hombre de 60 años podía casarse con una chica de 13 ó 14 años. Si lo mataban, la chica se quedaba sola, no tenía futuro. Todo esto nos animó a unirnos a las fuerzas armadas.”

Fadia agrega: “Mi madre estaba prisionera de Daesh, y cuando íbamos a verla, nos decían, ”¿Y si te metemos aquí con ella?’ Y no podíamos decir nada, no respetaban a nadie; decían a los padres: ‘¡No dejen que sus hijas salgan vestidas con jeans y camisetas!’ Cuando vi a las mujeres de la Asayish en los puestos de control con sus uniformes, me dieron ganas de unirme a ellas. En mi opinión, las mujeres pueden trabajar en todos los campos, ya sea en la política, el ejército o la prensa”.

Para Hanane, “unirse a la Asayish, creo que es un logro para las mujeres. Antes eran los hombres los que decidían, eran los únicos que trabajaban en la sociedad. Pero aquí, con nuestro trabajo, demostramos que las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres, e incluso mejor. Si estamos aquí hoy es porque amamos a nuestro país.”

Rym añade: “Durante mucho tiempo las mujeres han sufrido la injusticia, sólo tenían que cuidar de los niños, no podían dar su opinión, y para luchar contra esta injusticia estoy aquí”.

Para hacer posible su emancipación, el movimiento de mujeres se instala en todos los territorios controlados por las estructuras no mixtas del FDSN, paralelas a las estructuras mixtas de la sociedad, y que responden a las demandas de las mujeres en diversos ámbitos. Además de Asayish, Academia o Casa de la Mujer, la Asamblea de Mujeres coordina todos los proyectos de estas estructuras. En Manbij, se inauguró en marzo de 2017: “El propósito de la Asamblea de Mujeres es atender las necesidades de las mujeres. Para conocerlas, llamaremos a las puertas de las casas”. dice Hevi. “Este último año, uno de los mayores problemas para las mujeres ha sido económico.”

Nadia tiene más de 50 años, es turcomana. Nos comunicamos en turco sin traductor. Ella resume lo que las diferentes mujeres en la habitación han dicho previamente. “Después de Daesh, no sabíamos lo que era una mujer. Cuando estaba Daesh, las mujeres no existían. La mujer estaba aplastada, sometida. La mujer era vista como una herramienta reproductiva. Pero después de la llegada de la democracia, todas las mujeres han demostrado su existencia. Aquí somos todas iguales. No hay kurdas, ni turcomanos, ni árabes. Trabajamos juntas, debatimos juntas, todas nos enfrentamos a los mismos problemas. Una puede tener problemas con su marido, con su familia, pero ahora que afirma su personalidad, demuestra que existe. Hoy en día, las mujeres conocen sus derechos a diferencia de antes.”

Veinte mujeres de diferentes edades dirigen la asamblea, divididas en cuatro comisiones: economía, educación, trabajo social… “Las comunas están en proceso de creación; es necesario que las mujeres ocupen los cargos de copresidentas. Queremos llegar al mismo punto que en el cantón de Cizirê. Es necesario satisfacer las necesidades de las mujeres, pero también trabajar en la organización. La Asamblea de Mujeres funciona de manera independiente, pero su trabajo contribuye al establecimiento del sistema. Por ejemplo, el comité de educación se está preparando para visitar a los refugiados de Afrîn para ofrecer a las mujeres la posibilidad de participar en actividades educativas, en la jineologi”, explica Hevî.

Local de una asamblea de municipios de Manbij Occidental, codirigida por Fatma y Hassan. Fatma: “Han pasado 20 meses desde que se creó el komin (comuna), y estoy trabajando aquí. Quiero ayudar a la gente, especialmente a las mujeres. La gente ha estado viviendo bajo el régimen de Assad, luego los terroristas. Todos hemos visto la diferencia. El sistema en Manbij sigue siendo muy tribal. Por el momento, lo que cuenta en las comunas es quién puede hacer el trabajo.”

El comité encargado de la economía tiene su propia sede. Es responsable de encontrar fuentes de empleo para las mujeres para que puedan mantenerse a sí mismas sin depender de sus maridos o familias. Los dos sectores principales de actividad en Manbij son la agricultura y el comercio.

Las mujeres trabajan mucho en la primera, pero están mal pagadas. Por el contrario, están muy poco presentes en el segundo. “Aunque estudien administración de empresas, terminan siendo maestras,” dice Ihtissar. La comisión abrió un pequeño restaurante dirigido por mujeres que decidieron poner en común sus salarios para financiarlo. Planea abrir una fábrica textil. No faltan voluntarias para trabajar allí, a diferencia de la financiación. El movimiento de mujeres se basa en proyectos de cooperación para desarrollar la actividad económica de las mujeres. Debido a la falta de recursos, en Manbij estos proyectos aún no se han desarrollado, a diferencia de las otras regiones de Cizirê y Kobanê.

Manbij es un ejemplo interesante de la expansión del proyecto político del movimiento kurdo a todas las comunidades del norte de Siria. Obviamente, este cambio no se produce sin problemas. Las tribus no siempre están dispuestas a perder su influencia ni los cambios sociales provocados por el gobierno autónomo, especialmente la emancipación de la mujer. En enero y marzo de 2018, las tribus organizaron manifestaciones en torno a Manbij, algunas de las cuales exigían el retorno del régimen sirio, del que a veces eran afiliados antes de la guerra. Otros tienen vínculos con grupos yihadistas pro-turcos, cuyos frentes se encuentran a sólo 20 kms de distancia. Varias veces por semana, las fuerzas de seguridad son atacadas. Si la sombra de Turquía se cierne sobre estos intentos de desestabilización, algunos también señalan la participación del régimen. Turquía sigue amenazando con atacar Manbij. Por el momento, la coalición liderada por Francia y Estados Unidos, aliada con las SDF, ha reforzado su presencia militar para disuadir al perturbador socio de la OTAN de poner en práctica sus amenazas, y tranquilizar a las fuerzas locales sobre la durabilidad del Consejo Civil de Manbij. Pero su apoyo a largo plazo es todavía desconocido.

Frente a estas amenazas, la administración autónoma de Manbij intenta ser lo más inclusiva posible. En las paredes, los retratos de Abu Layla, el carismático fundador del Consejo Militar de Manbij, herido de muerte en la batalla alrededor de la ciudad en junio de 2016, están ampliamente presentes, mientras que los de Abdullah Öcalan, en gran parte presentes en otras áreas, son aquí mucho más discretos, incluso podemos ver versiones con photoshop presentándolo en traje árabe tradicional, regalo de las mujeres de una tribu a la Academia de Mujeres.

Los cuadros del movimiento kurdo presentes aquí provienen de la región y hablan árabe con fluidez. Si por el momento siguen ocupando puestos clave, principalmente a nivel regional, se están volviendo cada vez más discretos, o incluso han desaparecido de la escala de base, donde las responsabilidades han sido confiadas a personas locales previamente capacitadas. Se trata de un paso hacia un funcionamiento más democrático que sólo puede ampliarse plenamente a largo plazo y en un contexto más pacífico. La administración está tratando de avanzar rápidamente en sus intentos de integrar a todos para arraigarse más en la población. Podrá contar con el apoyo de mujeres que han sido convencidas por su proyecto político y que no están dispuestas a renunciar a libertades ganadas con tanto esfuerzo.

“Ahora sé lo que quiero”, dice Nadia. “Cuáles son mis derechos y mis deseos. Mi relación con el mundo. Antes, era ‘hacer las tareas domésticas, hacer la comida, hacer niños’. Antes, yo también estaba en casa, cuidando a mis hijos, a mi marido, cocinando. Después de la llegada de la democracia, ha cambiado. Ahora sé que tengo un propósito.”

1] Definido en el Contrato Social : https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Rojava

2] Asamblea en la base del sistema democrático de la FDNS, que reúne a un centenar de familias que viven en un espacio común y que resuelven sus problemas o transmiten sus demandas a las autoridades superiores (consejos).

