Saludo de la Asamblea del PKK a Murray Bookchin tras su muerte el 30 de julio de 2006 [Documento inédito en castellano]

Por su contenido e interés histórico, traducimos esta declaración del texto en inglés, que creemos inédita en castellano, y que fue emitida por el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) tras el fallecimiento de Murray Bookchin el 30 de julio de 2006.

Uno de los mejores científicos sociales del siglo XX, Murray Bookchin, ha fallecido. Extendemos nuestras condolencias a su familia y amigos, junto con todos aquéllos que luchan por la libertad y la democracia. Sus pensamientos, lucha y pasión por la libertad continuarán a través de la lucha por la libertad y la democracia de la humanidad.

Bookchin ha ampliado la conciencia de la humanidad; la conciencia ecológica. Él nos ha introducido al pensamiento de la ecología social y por eso será recordado con gratitud por la humanidad. A través de sus tesis se ha proporcionado un gran servicio a la humanidad para lograr una mejor comprensión de sí misma.

La ecología social no es sólo un producto de la conciencia ecológica, es también un método filosófico e ideológico que ha ayudado a superar las deficiencias de la teoría socialista. Con esto, las importantes deficiencias del socialismo de los siglos XIX y XX se han concluido.

Bookchin era un intelectual que militaba dedicado a sus ideales de libertad, igualdad y democracia. Será recordado como un intelectual que ha completado su militancia con la ciencia. Es precisamente esta característica la que le ha permitido continuamente acercarse a cosas que están mal y/o incompletas. Por tanto, ha sido un intelectual de los círculos revolucionarios que ha criticado también las deficiencias y los errores del marxismo. A través de su método crítico ha hecho una gran contribución a los ideales de libertad, democracia y socialismo.

Ha mostrado su capacidad para analizar el capitalismo con gran detalle, que ha llevado a la humanidad hasta el punto de la posible extinción; demostrando que es el peor de todos los sistemas en la historia de la humanidad, abriendo así nuevos horizontes en la lucha contra el capitalismo. Su definición de capitalismo, como un cáncer que afecta a la humanidad y la naturaleza, ha demostrado sin ninguna duda que la lucha por el desarrollo de la libertad, la democracia y el socialismo es una obligación y no una cuestión de elección.

Contrariamente a quienes afirman que la crítica seria del marxismo y el socialismo fue un ataque al marxismo y debilitó el socialismo, creemos que ha ayudado a desarrollar la teoría socialista para que avance sobre una base más firme. De ahí que los socialistas le deban mucho a Bookchin por las ideas que ha desarrollado. A pesar de ciertas deficiencias de su tesis teóricas y repeticiones de errores del “socialismo real” nada minimiza la importancia de su contribución.

Uno de los hallazgos más importantes de Bookchin es que la democracia, la libertad y el socialismo sólo pueden realizarse en un sistema fuera de la maquinaria estatal. Esto puede haber sido dicho anteriormente por otros, especialmente los anarquistas, sin embargo Bookchin ha mostrado cómo esto podría convertirse en realidad y, por lo tanto, ha abierto nuevos horizontes. Para establecer un organismo no estatal y democrático, ha propuesto el concepto de “confederalismo”, un modelo que creemos que es creativo y realizable.

Posee una teoría revolucionaria que dice que, sin un adecuado análisis del Estado, el poder y la jerarquía, no se puede luchar por la democracia, la libertad y el socialismo. Ha demostrado que éste fue uno de los mayores errores del marxismo y, por lo tanto, ha ayudado a mejorar nuestra comprensión de este problema, para que los socialistas no caigan en la misma trampa en el futuro. Aquéllos que se apegan a los ideales de democracia y socialismo deben tomarse en serio sus análisis y sus tesis si quieren evitar ser víctima de otro sistema opresivo.

Bookchin no sólo era un intelectual, sino también un organizador y un activista. También ha aspirado a poner en práctica el importante trabajo que él mismo ha hecho en ecología y administración local. Su contribución al desarrollo de tal trabajo en todo el mundo a través de sus tesis y esfuerzos son inmensos.

Es bien sabido que Bookchin pasó por situaciones difíciles y adversas en períodos de lucha a lo largo de su vida. El dogmatismo generalizado y los enfoques incorrectos de los marxistas, junto con su intolerancia al pensamiento alternativo, impidieron que Bookchin se expresara, y que aquéllos que tienen ideales de libertad, democracia y socialismo se beneficiaran mucho antes de sus pensamientos.

Los movimientos ecologistas que no pueden separarse del sistema y se integran en el mismo, son otro factor por el cual la importancia de sus ideas y acciones no ha sido bien entendida. La experiencia de su propia lucha le mostró cómo los seres humanos pueden integrarse con facilidad en el estilo de vida capitalista, manteniéndolos alejados de la lucha. Al mismo tiempo, su experiencia personal le enseñó que la falta de organización equivale a no poder luchar y, en consecuencia, sucumbir al sistema. Y es por eso que siempre se centró tanto en el plano teórico como en las medidas prácticas contra ello.

Las tesis teóricas y la lucha de Bookchin serán discutidas aún más y se convertirán en parte de la historia de la libertad en el futuro. Su devoción por los métodos científicos, sus principios, sinceridad y moralidad, que no pudieron corromper su mente, son algunas de sus características personales que podrían tomarse como ejemplo.

Bookchin ha hecho su contribución para que el siglo XXI se convierta en el siglo del socialismo. Aquéllos que luchan por la libertad y la democracia seguirán ganando fuerza por el ejemplo de su vida y su moral. Sus tesis avanzan el desarrollo hacia la libertad, la democracia y el socialismo más que nunca.

El PKK también ha aprendido de Bookchin. Sus contribuciones a las tesis de nuestro líder sobre ecología social siempre serán recordadas. Para alcanzar el socialismo democrático que anhelamos, sus contribuciones a las ideas del “confederalismo”, sus tesis sobre el Estado, el poder y la jerarquía serán implementadas y realizadas a través de nuestra lucha y por ello continuarán teniendo su impacto.

Nos comprometemos a hacer que Bookchin viva en nuestra lucha. Pondremos esta promesa en la práctica como la primera sociedad que establece un confederalismo democrático tangible.

Esperamos que todos los científicos sociales y revolucionarios alcancen las características de Bookchin; principios, conciencia, valores morales revolucionarios y, sobre todo, que los pongan en práctica en la vida. Bookchin no ha muerto, vivirá a través de su trabajo y a través del trabajo de otros.

Asamblea del PKK

