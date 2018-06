Boletín semanal de noticias de Afrin y Norte de Siria (semana del 15 al 21 de junio) [IC Afrin Resistance]

Fuente: IC Afrin Resistance

Saludos a todos los lectores

Desde el equipo de Information Center of Afrin Resistance queremos comunicar que debido a la falta de recursos humanos para desarrollar apropiadamente el importante trabajo informativo sobre la resistencia de las fuerzas de la YPG/YPJ y el propio pueblo de Afrin, así como de la ocupación ilegal del estado turco y grupos de las FSA, hemos decidido detener los trabajos. Después de casi 5 meses de intensa labor informativo, el equipo de IC Afrin Resistance planeta hacer una evaluación del camino recorrido hasta el momento y la búsqueda de nuevas formas para desarrollar de manera más efectiva la labor comunicativa.

Debemos también comunicar que debido a la complicada situación en Siria, donde no es sencillo tener contacto entre los miembros participantes del equipo, así como la falta de recursos tecnológicos y medios informáticos, nuestra cuenta de Twitter @ICafrinresist ha sido bloqueada. Debido a que hemos extraviado la terminal telefónica conectada a la cuenta de Twitter somos incapaces de recuperar la cuenta sin la ayuda del soporte técnico. Estamos muy disgustados y preocupados por la no respuesta de Twitter a nuestro problema, que tras varios mensajes no ha contestado ninguno de los mensajes enviados por nostros, así como los mensajes de otras cuentas afines. Seguimos deseando recuperar la cuenta por lo que agradeceriamos a todos aquellos que puedan ayudar que envien un mensaje al soporte técnico de Twitter o a la cuenta @TwitterSupport pidiendo que nos restauren la cuenta.

Muchas gracias por vuestro seguimiento a nuestras redes y vuestro interés en la resistencia de Afrin.

Un saludo

Team IC Afrin Resistance