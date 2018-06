Apelamos a la solidaridad internacional ante la inminente ejecución de Ramin Hossein Panahi. Su delito: ser kurdo.

Desde Rojava Azadi Madrid nos hacemos eco del siguiente mensaje que comienza a extenderse por las redes sociales.

Es imperativo y urgente que la presión internacional pare este asesinato.

Os rogamos que lo leáis y difundáis.

Desde la Asociación Amistad con Kurdistán:

“A uno se le rasgan las venas cuando lee mensajes como el que acompaña a este texto.

No es la primera vez que se pide ayuda de forma casi desesperada probablemente por desgracia no será la ultima. Podríamos preguntarnos porque no tenemos capacidad para organizar la solidaridad de forma urgente en situaciones como la presente, realizar un análisis empírico a partir de la observación de lo que sucede, de la experiencia al respecto y de la práctica, a partir del análisis de la realidad en las dinámicas y procesos organizativos y los resultados quizás nos mostrarían una realidad donde una concentración con medio centenar de personas se considera un éxito, una incapacidad para el apoyo entre las organizaciones que conforman el m movimiento pro kurdo al menos en Madrid, una insolidaridad en el fondo a partir de los dogmas, que parten de verdades absolutas en muchas ocasiones y un largo etcétera. Una vergüenza de la que todas somos responsables y que nos hace responsables en segundo plano de asesinatos como el de Ramin.

25/06/18 Texto del correo:

Buenas tardes,

Me dirijo a esa asociación, ya que me ha sido facilitada esta dirección por Zinar Alá, y él me ha dicho que podrían ayudarme.

Soy Esperanza Muñoz Valle, abogada en España del preso político condenado a muerte en Irán, Ramin Hossein Panahi. Resido en Albacete y me he ofrecido de forma desinteresada a la familia de Ramin para ayudarles en lo que pueda desde aquí; estoy en contacto directo con los hermanos de Ramin.

Ramin Hossein Panahi es un joven kurdo de 22 años, que fue asaltado por las autoridades iraníes, herido, y llevado inconsciente a la prisión de Sarandaj, en el Kurdistán iraní.

Despertó inconsciente en su celda, se le privó de asistencia médica y fue sometido a tortura, se le privó del derecho a un abogado. Su juicio sólo duró una hora, y fue sentenciado a morir en la horca.

Este joven no tiene delitos de sangre; su único delito, si puede llamarse así, es pertenecer a un partido político kurdo, KOMALA, opositor al régimen islámico de Irán.

Las irregularidades de su proceso judicial fueron denunciadas por Amnistía Internacional, donde hay una página web de recogida de firmas.

Acceso a la hoja de firmas en Change.org: AQUÍ

Los observadores de la ONU llamaron a Irán para reflexionar sobre todas estas irregularidades en el proceso judicial de Ramin Hossein Panahí, pero el régimen islámico de Irán es inflexible.

El miércoles pasado, el anciano padre de Ramin fue detenido en su vivienda y llevado a las fuerza para declarar contra sus hijos, todos pertenecientes a ese partido, Komala, que defiende los derechos de la etnia kurda en Irán.

Al padre de Ramin se le coaccionó para declarar en contra de sus hijos bajo la amenaza de tortura, y fue grabado para justificar la ejecución.

El sábado pasado, Ramin iba a ser trasladado a la celda de aislamiento para su ejecución, pero el resto de presos se amotinaron para defenderlo. Ejecutando a otro preso… Ahora mismo, Ramin se encuentra ya en una celda de aislamiento y en unas horas será ejecutado.

La familia no tiene comunicación con él, el jueves pasado recibió la última visita de su abogado.

Sólo la presión internacional puede detener este grave abuso de los Derechos Humanos y la muerte de Ramin Hossein Panahi.

Hemos convocado varias manifestaciones en Roma, en Londres, en Edimburgo y en Viena, para dar a conocer la terrible situación de Ramin Hossein Panahi. La próxima manifestación es en Suecia. Yo he hablado varias veces a Amnistía en España para convocar una protesta pero, de momento, no he obtenido contestación.

Me he dirigido a Zinar y él me ha dicho que actualmente reside en Alemania, pero que vosotros desde la asociación me podríais ayudar a dar a conocer este caso en España, y lograr convocar una reunión para protestar por esta ejecución, o facilitarme algún teléfono de asociaciones kurdas aquí.

Es importante la unión de todos los kurdos ante estas situaciones tan extremas, ya que se evitarían o se reducirían posteriores abusos a personas de etnia kurda.

Estamos haciendo presión a las autoridades iraníes a través de Twitter, mediante storn, con los hashstag:

#RaminHosseinPanahi

#SosRamin

#StopExecutionOfRamin

# SaveRamin

#RaminaHosseinPanahi

#All14Ramin

Pueden encontrar información de este caso en las páginas siguientes:

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2018/05/iran-imminent-execution-of-kurdish-man-must-be-halted/

https://ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23208&LangID=E

http://www.rudaw.net/english/middleeast/iran/19062018

https://rojavaazadimadrid.wordpress.com/2018/04/28/carta-de-apelacion-al-alto-comisionado-de-la-onu-sobre-la-inminente-ejecucion-de-ramin-hossein-panahi-prisionero-politico-kurdo-en-iran/

A través de Twitter he logrado firmas para pedir la anulación inmediata de la sentencia de muerte, en diversas páginas, mi usuario es: @AvocateM7

Hemos logrado miles de firmas de diversos países. Para ampliar más información mi teléfono es 637905022. Resido en Albacete.

Os ruego también, si es posible, la difusión de la noticia en España, ya que una periodista kurda me ha comunicado que sería la única esperanza en este caso tan urgente para salvar su vida la difusión por los medios de comunicación, pues la autoridades internacionales desconocen la inminente ejecución de Ramin Hossein Panahi.

Con la presión realizada hemos logrado retrasar la ejecución de Ramin Hossein Panahi una semana.

OS RUEGO APOYO DE LA ASOCIACIÓN EN ESTA CAUSA POR LA DEFENSA DE LA VIDA DE ESTE JOVEN KURDO Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL PUEBLO KURDO. ESTE ASUNTO ES URGENTE.

