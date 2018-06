Declaración del HDP sobre las elecciones celebradas en Turquía

Fuente: Newroz Euskal Kurdu Elkartea

Fecha: 27 junio 2018

Una vez más los comicios legislativos y presidenciales se llevaron a cabo bajo un fuerte clima de inseguridad y tensión. Desde el fallido golpe de estado del 15 de julio de 2016, no ha cesado un renovado contexto de estado de emergencia y desde entonces el gobierno ha ido extendiendo su control sobre las distintas ciudades del país, controlando los tribunales y diferentes jurisdicciones (administrativas, judiciales y militares). Dicho enfoque ha permitido que el gobierno proceda a ejecutar arrestos masivos de cientos de alcaldes legítimamente elegidos en la región de Kurdistán y fueran reemplazados con sus fideicomisarios designados a tal efecto por el estado. Lxs líderes y miembros de nuestro partido, fueron, una vez más, duramente golpeados durante esta campaña, con más de 9.000 arrestos y el asesinato de tres de nuestros militantes en Suruç.

Además, con la adquisición de Dogan Haber (uno de los grupos de media más importantes de Turquía) por parte de un familiar del presidente, permitió completar el control sobre los medios en Turquía. Por lo tanto, es así como tuvo lugar toda la campaña electoral previa a las elecciones anticipadas, estando constantemente bajo el ferreo control de la prensa independiente.

A pesar de estas condiciones de desequilibrio e inestabilidad, de nuevo pasamos el umbral obligatorio del 10% para ingresar en el parlamento y también obtuvimos más votos en comparación con las pasadas elecciones, pasando de 59 a 68 diputados. Nuestro candidato a la presidencia, Selahattin Demirtas, quién no pudo liderar una campaña electoral en igualdad de condiciones ya que se encuentra preso en la cárcel de Edirne, obtuvo el 8,4% de los votos. Por lo tanto mantenemos nuestra posición como la tercera fuerza más grande en el parlamento y seguimos siendo el partido líder en las regiones kurdas.

El AKP en coalición con la extrema derecha, que no designó candidatos a la presidencia para apoyar al AKP, recurrió al fraude electoral masivo, ganando en gran medida las elecciones presidenciales con el 52% de los votos (Erdogan mantendrá así su estatus de presidente turco), pero no pudo ganar la codiciada mayoría calificada que hubiera hecho posible un cambio en la constitución para expandir sus poderes. El AKP (42% en las elecciones legislativas) no ha logrado sus objetivos y dependerá del apoyo de la extrema derecha (MHP 11,1%) para obtener una mayoría simple en al parlamento. El CHP obtuvo el 22% de los votos en las elecciones legislativas, mientras que Muharrem Ince obtuvo el 30,6% de los votos.

ELECCIONES PRESIDENCIALES 2018

Este año el Parlamento Europeo decidió suspender el envío de delegaciones de observadores a Turquía, mientras que la OCSE declaró que no envió delegaciones a las zonas fronterizas alegando razones de seguridad. Sin embargo, la nueva ley aprobada in extremis por el Alto Consejo Electoral que autoriza el desplazamiento arbitrario de los colegios electorales ubicados en ciertas áreas kurdas (numerosas personas tuvieron que desplazarse, a pie, varios kilómetros para ir a votar), reforzó la necesidad de llevar a cabo una monitorización en dichas regiones. La mayoría de las delegaciones independientes compuestos por representantes de partidos políticos y organizaciones que visitaron estas regiones, fueron arrestadas y mantenidas en custodia hasta el final del recuento de los votos para evitar que desempeñaran su función de observadoras contra el fraude electoral.

Debido a la angustia que sume a la ciudadanía de este país durante varios años y al alarmante deterioro de los principios y derechos fundamentales, el futuro presume ser incierto, ahora bien, esto no nos desalienta en absoluto. Por el contrario, nos alienta a continuar nuestra lucha por la democracia en los próximos meses y años, sin importar los obstáculos que ya están preparando para obstruir nuestro camino

Eyyup Doru, representante del HDP en Europa.

En apoyo a las declaraciones del representante del HDP en Europa, transcribimos las declaraciones de la senadora del Partido Comunista francés, Christine Prunaud, quién junto a dos de sus compañeros fue detenida mientras realizaba su labor de observadora.

Fue detenida junto a Pascal Torre, representante de Relaciones Internacionales del Partido Comunista y Hülya Turan, secretaria provincial de Bas-Rhin, mientras seguían el proceso electoral en Agri. Fueron liberados poco tiempo después.

En una entrevista para Humanite declaró:

“No me arrepiento de haber participado en esta delegación. De hecho, he fortalecido mi pensamiento sobre el régimen turco, al que considero una dictadura que se está asentando cada vez más. Ya sabía que no había libertad de movimiento ni libertad de expresión, pero cuando lo vives de primera mano, solo puedes pensar en aquellas personas que lo viven a diario. Nosotros al final regresamos a casa. Hay muchísima gente con problemas graves y cuando les escucho, me viene a la memoria el Chile de Pinochet. Nuestro apoyo al pueblo kurdo solo puede ser más fuerte”.

Fuente: HDP Europe, Firat News, traducido y reeditado por Newrozeke

