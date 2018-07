Un año en la Comuna Internacionalista de Rojava – carta de evaluación desde Rojava

Fuente: Comuna Internacionalista de Rojava Queridxs amigxs,

Hace un año, el 12 de junio de 2017, compartimos la primera declaración pública de la Comuna Internacionalista de Rojava, presentando nuestro proyecto al mundo. También el 12 de junio es el cumpleaños de Anna Campbell, Şehid Helin Qereçox, quien da nombre a la primera Academia Internacionalista de Rojava.

Hoy, después de un año sin parar de trabajar, miramos hacia atrás y vemos los grandes pasos que hemos logrado en este año.

Después de la presentación pública de la Comuna bajo el lema ‘aprender, apoyar, organizar’, comenzamos a desarrollar nuestro trabajo y nuestros proyectos, poniendo en práctica las ideas y sueños que teníamos, y buscando un lugar para construir la primera academia internacionalista de la Federación Democrática del Norte de Siria. Después de unos meses, finalmente encontramos el lugar correcto, y a finales del verano de 2017 comenzamos a construir la academia. Desde entonces, hemos estado trabajando principalmente enfocados en 3 líneas principales: internacionalismo, liberación de la mujere y ecología.

En cuanto al internacionalismo, nuestra tarea principal ha sido la construcción de la Academia Internacionalista, el lugar para debatir, estudiar, investigar y también para recibir a nuevos internacionales que también quieren aprender, apoyar y organizar la Revolución de Rojava. Al mismo tiempo, hemos estado trabajando en la propia construcción de la Comuna Internacionalista de Rojava, entendida como el marco organizativo para nosotrxs y otrxs internacionales que desean unirse, desarrollando un sistema y una red para integrar y fortalecer la dimensión internacional de esta revolución.

Con respecto a la ecología, lanzamos la campaña ‘Make Rojava Green Again’ en coordinación con otras instituciones que trabajan temas relacionados con la ecología. Escribimos un libro que pronto comenzaremos a publicar en diferentes idiomas, presentando nuestro proyecto y lo que nos motiva a llevarlo a cabo. Nuestro objetivo principal es difundir una perspectiva ecológica de la vida revolucionaria, construir nuestra academia con un enfoque sostenible y comenzar una cooperativa de árboles para ayudar a reforestar las áridas tierras de la Federación Democrática del Norte de Siria.

Con respecto a la liberación de las mujeres, las mujeres de la comuna se organizan como un grupo autónomo, conectándose directamente con las diferentes instituciones y estructuras del movimiento de mujeres en esta revolución. También apoyamos diferentes proyectos y campañas del movimiento de mujeres, tomando parte en el trabajo desarrollado por Jinwar, el pueblo ecológico de mujeres. También estudiamos y organizamos programas educativos sobre jineolojî y los movimientos de liberación de las mujeres.

Pero en medio de este primer año de vida como Comuna, estalló la guerra de Afrín. Sabemos que la revolución será en defensa de la tierra o no habrá lugar para la revolución, por lo que vimos la necesidad de hacer un alto con nuestros proyectos para participar en la Resistencia de Afrín, principalmente haciendo traducciones, trabajo de solidaridad internacional y otros tipo de trabajo con los medios.

La invasión de Afrín fue dura y brutal. Es muy triste ver que el ejército turco y otras fuerzas armadas islamistas destruyen la región más bella de Rojava. La guerra en Afrín nos afectó en formas que no podíamos imaginar antes. La invasión, la lucha, la resistencia … nos abrió procesos de debate y reflexión sobre lo que debe ser, y lo que puede ser, el papel del internacionalismo a día de hoy. También sobre cómo podemos ayudar y contribuir, como internacionalistas, a la Revolución de Rojava y a todos los movimientos y luchas de resistencia en todo el mundo. Muchos amigos perdieron la vida luchando para resistir la invasión fascista, y también varios amigos internacionalistas cayeron sehids en esta guerra. En su memoria, seguiremos caminando por su camino.

En este último mes de mayo, después de varios meses construyendo la academia, finalmente hemos terminado. Hemos decidido llamarla la ‘Academia Internacionalista sehid Hêlîn Qereçox’ en memoria de Anna Campbell, luchadora británica en la YPJ que se que cayó sehid en Afrín. Con tristeza por su pérdida, pero al mismo tiempo con la voluntad de continuar su lucha contra el fascismo y la opresión patriarcal, comenzamos el primer curso de educación de nuestra academia.

También continuamos con el trabajo ecológico de la campaña Make Rojava Green Again, traducimos y publicamos en diferentes idiomas un artículo sobre la importancia de la lucha de las mujeres en la revolución, comenzamos un proyecto de radio internacionalista en colaboración con otros internacionales en Rojava, publicamos diferentes artículos y cartas de solidaridad internacional en nuestro sitio web, etc. Pero, por supuesto, nuestro principal proyecto este mes ha sido organizar este primer curso de educación.

Ahora, después de un año de trabajo muy intenso, hemos logrado organizar un curso de educación de un mes de duración tanto para los nuevos internacionales como para los que han estado aquí desde el comienzo de la Comuna. La educación incluyó lecciones de idioma kurdo, debates ideológicos, conocimiento sobre la sociedad, historia de Oriente próximo y del pueblo kurdo, y por supuesto, debates sobre el internacionalismo y la historia de la Comuna. Hace unos días terminamos este primer curso de educación, y una nueva ola de internacionalistas de diferentes partes del mundo están empezando a trabajar y viajar por Rojava, participando en el trabajo de la Comuna. Estamos muy contentxs de ver cómo este proyecto está creciendo y evolucionando, consolidándose paso a paso, convirtiendo en realidad los sueños e ideas que hace un año estaban en nuestras mentes.

Hoy nos enorgullece decir que la Comuna Internacionalista de Rojava es más fuerte que nunca, y que esto es solo un paso más hacia el movimiento democrático y revolucionario que está creciendo y conectándose en todo el mundo. Por todos estos motivos, invitamos una vez más a todos los internacionalistas, revolucionarios y fuerzas democráticas, a todos aquellos que quieren caminar con nosotros, a aprender, apoyar y organizar esta revolución. Porque sabemos que Rojava puede ser la chispa que enciende una nueva forma de entender la vida, de desarrollar una sociedad fuera del capitalismo, el patriarcado y los Estados-Nación. Y porque sabemos que esto es solo el comienzo. Como sehid Hêlîn dijo una vez:

You should fight with us, and light the fires of resistance.

– Ven a pelear con nosotras, a encender los fuegos de la resistencia.