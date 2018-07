¡Campaña de Ayuda Internacional para Afrîn!

Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que ayude a los desplazados de Efrin (Siria del Norte) tras los intensos bombardeos y la invasión del Estado turco contra la región iniciados el 20 de enero 2018.

Efrin era una de las regiones más estables y seguras de Siria, de modo que la población de antes de la guerra, de 500.000 habitantes (en 2011) aumentó a cerca de un millón con la llegada de desplazados internos que escapaban de las zonas de guerra en Siria.

En los dos primeros meses de intensos bombardeos y ataques terrestres del ejército turco y sus aliados yihadistas murieron más de 500 civiles y más de 1.000 personas resultaron gravemente heridas o discapacitadas, entre ellas muchos niños. Casas, escuelas, mezquitas, hospitales, presas, campos de refugiados y otros edificios cívicos fueron bombardeados y destruidos. De las 300.000 personas desplazadas, que lograron escapar de los ataques, 160.000 personas se encuentran en la región de Shebha, y el resto de las familias dispersas en Sherawa, Noboul, Zehraa y Alepo también necesitan ayuda.

El Dr. Akif Kobani, que trabaja en la región, dice: “Estas personas necesitan ayuda urgentemente. No tienen nada. Sólo pudieron salvar sus vidas cuando huyeron. Necesitamos de todo, leche para bebés, mantas, medicinas; las cosas que la gente necesita día a día para sobrevivir básicamente. Este área no tiene construcciones, no hay tiendas, es un desierto rodeado por los cuatro lados”.

La copresidenta del Consejo de Salud de la provincia de Efrin, Angela Rasho, declara: “Los suministros médicos son inadecuados, especialmente los quirúrgicos. Ha habido una grave escasez de personal médico que se ha extendido a diferentes lugares para aliviar la presión. Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones humanitarias para que ayuden a la gente de Efrin”.

Nuestra organización local Heyva Sor a Kurdistane, la única organización benéfica que ayuda en estas regiones, ha identificado algunas de las necesidades urgentes de la siguiente manera:

Suministro de alimentos : productos secos, incluyendo leche para bebés y productos lácteos para niños.

: productos secos, incluyendo leche para bebés y productos lácteos para niños. Refugio (tiendas de campaña) : hasta ahora se ha establecido un campamento y se está preparando la construcción de otros dos campamentos en la zona.

: hasta ahora se ha establecido un campamento y se está preparando la construcción de otros dos campamentos en la zona. Salud (Atención Primaria y Secundaria) , algunas necesidades son las siguientes: Apoyo prenatal y para partos en las tres clínicas móviles que tenemos Necesidad urgente de medicación para apoyar a los pacientes con diabetes insulinodependiente y talasemia. Equipo de diálisis, vacunación y suministros médicos generales para ambulancias

, algunas necesidades son las siguientes: Agua y saneamiento : agua para lavar y beber. Anticipamos una epidemia de enfermedades en caso de que no haya una respuesta urgente en esta área.

: agua para lavar y beber. Anticipamos una epidemia de enfermedades en caso de que no haya una respuesta urgente en esta área. Ropa de invierno : para todas las edades

: para todas las edades Protección y apoyo psicológico : la gente teme seriamente un genocidio basado en sus experiencias y en la pérdida de miembros de su familia.

Heyva Sor a Kurdistanê, en el norte de Siria, puede obtener alimentos, medicamentos y otros suministros de supervivencia del norte de Iraq y del cantón de Cizre, en el norte de Siria, para llevarlos a la región de Shebha.

Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que haga donaciones financieras, ya que cualquier donación material no puede ser entregada desde Europa debido al bloqueo en la frontera con Turquía: Acceso a la web de Heyva Sor a Kurdistané, donde se indican las cuentas bancarias en las que ingresar las donaciones.

Para donaciones a Efrîn, por favor utilice la referencia ‘Efrîn’

