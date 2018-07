22 internacionalistas se unen a la acción de escudos humanos en Qandil

Fuente: ANF

Fecha de publicación: 17/07/2018

El movimiento juvenil kurdo lleva 39 días con una campaña de “escudos humanos” en Qandil. Ahora, 22 internacionalistas de Francia, Suiza, España y Cataluña se han unido para mostrar su solidaridad

Contra los ataques de ocupación del estado turco en tierras del Kurdistán meridional, el movimiento juvenil del Kurdistán del Sur ha puesto en marcha desde el 12 de julio una acción de escudo humano en las montañas de Qandil. La solidaridad con la acción de los jóvenes continúa y veintidós internacionalistas de Francia, Suiza y España y Cataluña han participado en la campaña de resistencia.

Para la mayoría, esta es la primera vez que visitan Kurdistán del Sur, aunque algunos han estado en Rojava antes. Algunos de ellos estudian, otros son periodistas.

Deniz proviene de la ciudad de Duhok, en Kurdistán del Sur. Llegó a Qandil desde Barcelona junto con Gemma. En Barcelona, ​​los dos se conocieron y se casaron. Después de Qandil, quieren visitar a la familia de Deniz en Duhok. Para evitar problemas de seguridad con el KDP, Deniz prefiere no dar su nombre real. Gemma dice que ha estado siguiendo durante años la lucha por la liberación. Está embarazada de dos meses, pero esto no le ha impedido viajar. “Me siento maravillosamente aquí y creo que el bebé siente lo mismo”, dice ella.

Cada uno de los 22 internacionalistas ha traído su propia historia a Qandil. Laura Solbes también es de Barcelona. Es periodista y ha escuchado mucho sobre los kurdos, su lucha y especialmente sobre la revolución de Rojava. Es su primera vez en Kurdistán y siente que es un sueño que se ha hecho realidad. “Durante los cinco días que llevamos aquí, me han dado respuestas a muchas de mis preguntas. Estoy muy contenta con esto. El estado turco describe al PKK como terrorista, pero el PKK no solo lucha por una región o un país, sino por todas las personas. Fui a Qandil para unirme a la resistencia contra la ocupación turca. Me alegro de haber venido”, cuenta.

Amaranta Garcos de Cataluña dice que en Qandil es físicamente agotador, pero psicológicamente lo está llevando bien: “Aquí estoy tan lejos de la vida individualista a la que me he acostumbrado en España. Me siento mucho más libre. Hacemos todo juntos, discutimos y buscar soluciones colectivas”.

Guillermo Di Marco vino de Madrid. Cuando se enteró de la acción de los escudos humanos, se sintió imediatamente fascinado, dice. “Días después, me enteré de que se había organizado un viaje así, y estaba emocionado. Para mí, es muy importante poder participar en la resistencia kurda. Después de ver la resistencia y la lucha de los kurdos, no creo que puedan llegar a perder. Haré todo lo que esté en mi mano para formar parte de esta resistencia hasta el final”

