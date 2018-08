El ‘miedo al Estado’ es una emoción destructiva, coercitiva e insidiosa que es experimentada y sentida ampliamente en las sociedades que sufren bajo regímenes autoritarios. En estas sociedades, la emoción del miedo es utilizada como mecanismo de control y factor legitimador no sólo por el Estado, a través de miríadas de formas de violencia y terror, sino también por los grupos opositores por medio de su contra-violencia y terror. La polarización de Estado y grupos opositores como enemigos, en la que la opresión y violencia del primero crea como reacción la contra-violencia del último, determina a ambos como temidos objetos de miedo. No obstante, las dinámicas principales en la construcción de una ‘cultura del miedo’ en una comunidad bajo asedio son fabricadas principalmente por el Estado, por medio de varias formas y estrategias de violencia y terror.

En los links siguientes presentamos (en castellano y en original inglés) el Capítulo 4 del libro “The Kurdish Question in Turkey: New Perspectives on Violence, Representation and Reconciliation“. Editado por C. Güneş y W. Zeydanlıoğlu. Londres y NY: Routledge (2013), págs. 89-113. Este capítulo es obra de Ramazan Aras.

Castellano – Soberanía estatal y política del miedo

Inglés – State Sovereignty and the Politics of Fear

Este estudio se basa en investigaciones etnográficas realizadas en varios lugares, implementando diferentes técnicas y enfoques, en la región kurda de Turquía. Los datos principales (relatos de vivencias, testimonios, lamentos, canciones de pesar, informes de ONGs, archivos de prensa y otros materiales escritos) se recogieron a lo largo de 12 meses de trabajo de campo en Mardin, Batman, Estambul, París y Gissen (Alemania) entre 2007 y 2008. Durante el trabajo de campo, fueron entrevistados cerca de cien hombres y mujeres de diferente extracción sociopolítica; no obstante, de ellos, sólo 53 dieron permiso para utilizar una grabadora durante las entrevistas.

Ramazan Aras es Profesor Asociado de Antropología Sociocultural. Obtuvo su Licenciatura en Sociología en la Universidad de Sakarya en 2000, su Master en Historia en la Universidad Boğaziçi en 2005 y su Doctorado en Antropología y en el Programa Colaborativo de Posgrado en Migración y Relaciones Étnicas de la Universidad de Western Ontario, Canadá, en 2009. Ha trabajado como Catedrático Fundador del Departamento de Antropología en la Universidad Mardin Artuklu y como Profesor Asistente desde julio de 2010 hasta abril de 2016 y luego como Profesor Asociado hasta marzo de 2017. Comenzó a trabajar en el Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Ibn Haldun en marzo de 2017. Es fundador del Centro de Estudios de Historia Oral y Memoria Social de la Universidad Ibn Haldun. Actualmente, trabaja (codirector con R. Şentürk) en un proyecto de historia oral titulado “Religión, Estado, Sociedad y Memoria en Turquía 1923-1950”, financiado por la Oficina de Proyectos de Investigación Científica de la Universidad Ibn Haldun. E Dr. Aras ha publicado muchos libros, capítulos y artículos. ‘The Formation of Kurdishness in Turkey: Political Violence, Fear and Pain’ (Routledge, 2013), ‘Crossing Borders: Socio-cultural Anthropology and Interdisciplinary Approaches in Turkey’ (Edited by R. Aras, 2014, in Turkish), ‘Landmine and Smuggler: The Making and Unmaking Practices of Turkish-Syrian Border’ (2015, en turco).

