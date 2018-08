Especial Rojava [Programa de Radio ELA]

CONTRATERTULIA Nº195

MONOGRÁFICO SOBRE LA COMUNA INTERNACIONALISTA DE ROJAVA

Una hora de conversación con Rok Brossa, del colectivo Rojava Azadi Madrid, recién llegado de una estancia de un año en la Comuna Internacionalista de Rojava (Kurdistán sirio).

Nos cuenta sus experiencias, la situación actual allí, los proyectos que se llevan a cabo con la participación de internacionalistas de diversos países (Make Rojava green again! Support the ecological revolution in Rojava):

Video aquí: https://www.youtube.com/watch?v=BWu…

o aquí: https://www.youtube.com/watch?v=WET…

Los proyectos educativos “Academia”, la evolución de la revolución feminista en Rojava, la intervención turca, la llegada a Afrin de voluntarios civiles bajo el fuego de los morteros turcos contada en primera persona, posible evolución futura en base a la actual situación en Turquía, análisis del pasado de la región, etc, etc, etc…

¡¡¡ Francamente interesante, no lo dejéis pasar !!!

