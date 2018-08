Revolution in the Making [Conferencias en Frankfurt, Alemania, 5-7 octubre 2018]

Link a Revolution in the Making

A todas las mujeres, queridas amigas,

Vuestras hermanas mesopotámicas y de Oriente Medio hemos estado luchando por la libertad durante mucho tiempo, al igual que el resto de hermanas de todo el mundo.

Los problemas sociales, ecológicos y económicos creados por el sistema patriarcal, disfrazados de diversas formas a lo largo de miles de años, han ido creciendo cada vez más. Este sistema no sólo ha privado de su libertad a las mujeres, a todos los pueblos, a los agricultores y a los trabajadores. Hoy nos enfrentamos al feminicidio, al genocidio, al exterminio de la sociedad y a la destrucción de la naturaleza.

El capitalismo se encuentra en una crisis estructural, y aunque afirma que no hay alternativa, ha perdido su legitimidad en todo el mundo. Para superar esta crisis, el sistema revisa y reinstaura sus pilares fundamentales: ideología religiosa, cientificismo, sexismo, feudalismo, fascismo y nacionalismo, y trata de presentarse como la única alternativa.

Nosotras, las que luchamos, sabemos que el objeto común fundamental de todas estas vías es la colonización de las mujeres y los pueblos, así como la profundización de los problemas económicos, sociales y ecológicos.

Queridas mujeres,

Sabemos que hay caminos más allá de los que se nos presentan como alternativas. En Rojava/Siria del Norte, Bakur/Sudeste de Turquía, así como en otras partes del mundo. como los zapatistas, es posible ver la lucha y la construcción de lo nuevo. La construcción de un sistema no patriarcal y de un orden económico democrático se encuentra a una distancia alcanzable y tiene el potencial de establecerse permanentemente. El siglo XXI está, pues, ante nosotras con el potencial de ser el siglo de la libertad de las mujeres y de los pueblos.

Queridas amigas,

Por esta razón, queremos reunir y combinar nuestros conocimientos, nuestro poder de cambio y nuestras experiencias en la conferencia “Revolution in the Making” (Revolución en ciernes), que tendrá lugar en Frankfurt los días 6 y 7 de octubre de 2018. Pensamos que, tanto como un análisis profundo de las formas y métodos de las civilizaciones de clase estatal utilizados en la colonización de las mujeres, es necesario revivir la memoria de la resistencia de las mujeres. Nos parece extremadamente importante que compartamos experiencias, de modo que podamos estar preparadas para los nuevos ataques del sistema patriarcal. De este modo, podremos crear vías, métodos y perspectivas que se ajusten a las condiciones, cualidades y necesidades de nuestra época. Para que podamos organizarnos y crear nuestras alianzas desde lo local hasta lo universal. Podremos tejer una red duradera de resistencia contra los constantes ataques del sistema patriarcal. Así, tendremos la oportunidad de convertirnos en un sujeto activo de la lucha más apasionante de nuestra era.

¡Ahora es el tiempo de las mujeres, ahora es el tiempo de tejer juntas este futuro y es el tiempo de hacer del siglo XXI el siglo de la libertad de las mujeres y de los pueblos!

DÍA 1

Sesión I: Crisis del patriarcado y su guerra sistémica contra las mujeres

1. El clímax del patriarcado: La misoginia del capitalismo

Nunca antes en la historia las mujeres han estado expuestas a una explotación tan profunda y estratificada como en el capitalismo. Junto con el capitalismo del estado-nación, constituye la expresión más institucionalizada del patriarcado. Además, al convertirse en un capitalismo sistémico, comenzó destruyendo sociedades basadas en la cultura de la madre-mujer, que puede ser vista como sus antípodas. Si es así, ¿cómo definiremos la conexión entre el sistema patriarcal y el capitalismo? ¿Por qué y cómo el sistema dominante masculino ha alcanzado su nivel más alto en la era capitalista? ¿Puede tener éxito una lucha de liberación de la mujer que no tiene carácter anticapitalista?

2. El colapso del siglo XXI: La visión de las mujeres sobre los desafíos y las oportunidades

El sistema capitalista mundial ha entrado en el siglo XXI con una crisis estructural. En base a su carácter, intenta salir de su crisis sistémica concentrando los ataques contra sus oponentes. En particular, tenemos que hablar de una guerra sistemática contra las mujeres. Pero las crisis siempre conllevan también la oportunidad de importantes beneficios. ¿Qué riesgos y oportunidades implica la crisis sistémica patriarcal para la liberación de la mujer? ¿Cómo podemos valorar la crisis actual desde una perspectiva femenina?

3. El sexismo y su conexión con la Santísima Trinidad del Capitalismo

En la modernidad capitalista, el poder se reproduce a sí mismo sobre la base de pilares ideológicos: sexismo, nacionalismo, ideología religiosa y cientificismo. Aunque estos pilares no pueden separarse, el sexismo es la base de todas las formas de poder. ¿Cuál es la relación entre el sexismo y los otros tres pilares ideológicos principales de la modernidad capitalista? ¿Cómo manejar el nacionalismo, la ideología religiosa y el cientificismo en la lucha contra el sexismo?

Sesión II: Talleres

1. El auge de los regímenes fascistas y su impacto en las mujeres

2. Feminicidio, violencia sexual y autodefensa

3. Ecología

4. Comunidades matriarcales e identidades sociales

5. Guerra, desplazamiento y políticas de migración

6. Colonialismo, modernidad capitalista e impactos en las mujeres

7. Feminización de la pobreza y economía comunalista

8. Las mujeres y los medios de comunicación social

9. Puesta en práctica de nuestra teoría

Concierto nocturno

DÍA 2

Sesión III: La lucha de las mujeres por la libertad: De Fis a Kobanê y de Minbic a Raqqa

1. Filosofía detrás de la Ruptura del Sistema Patriarcal: El camino de Fis a Raqqa ¿Cómo hemos llegado a la conclusión de que la liberación de la mujer es más valiosa que la liberación de un país? ¿Cuán fundamental es la liberación de la mujer y la muerte del macho dominante para los cimientos del sistema patriarcal? ¿Cómo la Nación Democrática y la sociología de la libertad, con su contenido original, nos permiten tejer nuestro propio futuro? ¿Qué papel juega jineologi?

2. La creación del sistema confederal de la mujer: la filosofía en la práctica

Es crucial convertir nuestras conquistas en un sistema continuo y sostenible. Pero para eso necesitamos reemplazar los pilares más importantes del orden patriarcal. La importancia de la organización, el trabajo en red, la educación, la economía ecológica comunal, las estructuras no estatales (incluyendo el sistema de copresidencia) y cómo conservarlas.

3. Por qué la autodefensa de las mujeres y no la protección: el mito, la hipocresía y la verdad

Tanto el monopolio del uso de la violencia por parte de los Estados nacionales y otras formas de Estado en el pasado, como el uso excesivo y sin restricción de la violencia por parte de los movimientos revolucionarios históricos y su análisis inadecuado, han conformado nuestra comprensión de la autodefensa. ¿Nunca nos defendimos o debemos ser protegidas por los demás y, en caso afirmativo, por quién? Y en tal caso, ¿quién está usando la violencia contra nosotras? ¿Cómo debemos definir y articular nuestra propia comprensión de la autodefensa? ¿Cuáles son las precauciones que hay que tomar para que no se convierta en una forma no deseada y patriarcal de violencia?

Sesión IV: Diferentes localidades, luchas universales: Experiencias de los movimientos de mujeres

1. De las reinas de los bandidos a las pandillas rosas: Resistencia postcolonial de las mujeres asiáticas contra la violencia de género y la violación

La India es uno de los países donde el choque entre la cultura de la madre-mujer y el sexismo es más intenso. Por un lado la cultura de la diosa madre, por otro lado la quema de la viuda, el asesinato del feto femenino, la violación en grupo. ¿Cómo es posible que en un país donde las mujeres habían sido santificadas hasta hace poco tiempo, la misoginia pueda alcanzar un nivel tan alto? ¿Qué papel ha jugado el colonialismo? ¿Cómo resisten las mujeres en la India, en la teoría y la práctica, contra las diferentes formas de sexismo y explotación?

2. La inquietud de las vidas negras y por qué la supremacía blanca es sexista

Las ejecuciones extrajudiciales, la violencia policial, la desigualdad sistemática y la discriminación contra los negros en Estados Unidos son la expresión local de una realidad mucho más universal: aquellas cuyas vidas son devaluadas por el orden bio-político de la hegemonía, cuyas vidas son ingratas, que se convierten en objetivos abiertos a los asesinatos. Son las que sacudirían el sistema en sus raíces si fueran libres. En este sentido, ¿podría ser una coincidencia que, paralelamente al crecimiento del movimiento ‘BlackLivesMatter’ bajo el liderazgo de las mujeres, una persona que representa el sexismo y la supremacía blanca se convirtiera en presidente de los Estados Unidos?

3. El despertar de las hijas de la diosa: 2ª revolución femenina en Oriente Medio

Atargatis en el norte de Siria, Ishtar en Mesopotamia, Anahita en Irán, Star en Kurdistán: En el Medio Oriente, que ha sido un lugar de cultura de la diosa madre profundamente arraigada, las mujeres están tejiendo una segunda revolución femenina. Pero Oriente Medio es también el lugar donde se institucionalizó el patriarcado y hoy en día se libra una vehemente batalla entre la dominación masculina y la liberación de la mujer. ¿Podría la lucha de liberación de las mujeres en el Medio Oriente tener una cualidad universal debido al carácter histórico del espacio? ¿Qué significado tiene aquí la revolución dentro de una revolución?

4. Los sucesores de Gabriela: la alianza de las mujeres en la teoría y la práctica

Una lucha eficaz de liberación de la mujer contra el sistema patriarcal necesita actuar al unísono y en red. Pero, ¿cómo podemos unirnos a pesar de nuestras diferencias? ¿Qué principios y comprensión se necesitan para una lucha común? ¿Cuáles son las dificultades y los logros de las alianzas? ¿Cómo desarrollar un modelo de organización común al tiempo que se protege la autonomía en la práctica?

5. #NiUnaMenos. No seremos una mujer menos

En América Latina, los asesinatos de mujeres ya han alcanzado la magnitud de feminicidio. Las mujeres han estado luchando durante años para que los asesinatos sean visibles a nivel estatal y para asegurar que los responsables rindan cuentas. Reconociendo la complicidad del Estado, concluyeron que el feminicidio sólo puede detenerse con una organización fuerte. El movimiento ‘Ni Una Menos’ comenzó en Argentina y se ha extendido por toda América Latina. ¿Cómo se puede detener la feminidad? ¿Qué tipo de organización necesitamos?

6. Renacimiento de la cultura revolucionaria: organización de mujeres en Afganistán

Afganistán, Irán, Turquía. El final de la década de 1970 y principios de 1980 fueron años en los que se hizo visible el gran potencial revolucionario de las sociedades de Oriente Medio, y especialmente de las mujeres. Las potencias hegemónicas respondieron promoviendo golpes militares, grupos islamistas y asesinatos políticos. Bajo la máscara de la democratización o, a partir de 2001, de la “lucha contra el terror”, participaron activamente en la promoción de sangrientas “guerras civiles”. Así, estaban llevando a cabo una guerra especial contra el potencial revolucionario de la mujer. La esclavitud de la mujer es la destrucción de la cultura revolucionaria. Pero las mujeres afganas están luchando en condiciones difíciles contra su esclavitud, reviviendo su cultura revolucionaria.

Sesión V: La revolución en ciernes – Tejiendo nuestro futuro juntas

Las convulsiones de nuestro tiempo no sólo provocan mucho dolor, violencia y la expulsión de millones de personas de sus tierras, sino que también nos dan la oportunidad de tejer nuestra propia forma de vida. ¿Cuáles son los parámetros de lo que proponemos? Sabemos mucho más que nunca de nuestro pasado, presente y futuro. ¿Cuán posible es conectarse en red dentro de cada uno de estos parámetros? La comprensión de la solidaridad debe cambiar, pero ¿cómo podemos lograr la unidad de los esfuerzos, de las luchas, de las acciones, de la creación y de la red?

El ‘Movimiento de Mujeres Negras por la Libertad’ – Las mujeres negras han enfrentado una feroz represión racista, que se manifestó en la arcaica colonización esclavista, y la agresión que la ha acompañado en diferentes formas. Pero, durante mucho tiempo, han estado luchando por su libertad, y continúan siendo una inspiración para las mujeres que luchan en todo el mundo. ¿Cuál es el camino a seguir y cómo podemos forjar lazos?

Los hermosos colores representan cómo las mujeres en la India se atreven, luchan y resisten los ataques de las políticas neoliberales del capitalismo y los ataques generales del patriarcado. ¿Cómo dar cabida a la solidaridad de diversa índole?

Las mujeres de Arabia han soportado una doble capa de pérdida de libertad, debido a un patriarcado hegemónico árabe muy duro que ha perdido su poder regional y mundial a manos de la hegemonía capitalista. ¿Cómo podemos trascender las fronteras trazadas entre las mujeres de la región y actuar al unísono?

Bajo los escombros de la ideología religiosa, el feudalismo, el nacionalismo y las guerras recientes, las mujeres del Kurdistán -esclavizadas de todos los esclavizados- se levantan rechazando todas las formas de patriarcado. ¿Cómo pueden las mujeres actuar/reaccionar juntas cuando se trata de objetivos comunes?

Zapatistas – Las mujeres de la selva nos cantan la misma canción con una melodía diferente; continuando la lucha y resistencia de las mujeres en la selva y más allá. Tan lejos, pero tan cerca en visión.

