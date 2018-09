Crónica 5: Jóvenes en Makhmur, una pieza clave del movimiento y de la comunidad

El movimiento de jóvenes es para todo los jóvenes de Makhmur, aunque la Asamblea del movimiento está compuesta por 70 personas. La coordinación de la Asamblea la forman 25 jóvenes.

En cada comuna de barrio hay un representante de la juventud y en la Asamblea del Pueblo hay diez representantes.

Dentro de la Asamblea de Jóvenes hay varios comités, que se crean y disuelven según las necesidades del movimiento. Cada comité tiene dos copresidentes, un chico y una chica.

Sus principales objetivos son conocer a los y las jóvenes y sus necesidades, organizar acciones e impulsar el desarrollo del Confederalismo Democrático.

“Makhmur es una isla dentro de un mundo que ha sido colonizado totalmente por la modernidad capitalista y los jóvenes tienen un papel fundamental en la resistencia contra esta invasión” (joven de Makhmur).

Nos cuentan que uno de los principales problemas que tienen es que viven en una gerontocracia, “a la gente mayor se le hace más caso y a los jóvenes no se les toma en serio”. Por ello, consideran que no deben esperar a que los mayores solucionen sus problemas, si no que tienen que ser los jóvenes mismos quienes los resuelvan.

“Hay ataques paralelos sobre distintos sectores de la juventud: por un lado, hacia los estudiantes, por otro, hacia los trabajadores y, por otro, hacia los parados. La estrategia es desactivar a la juventud, alienarla, hacerla pasiva e individualista para que no adopten una acción activa y esperen a que alguien les solucione sus problemas desde fuera” (joven de Makhmur).

“La energía de los y las jóvenes no puede quedar descontrolada, debe ser canalizada y tener una ideología y una filosofía detrás” (joven de Makhmur).

Su objetivo es luchar contra estos ataques a la juventud y tomar una participación activa en su propia vida. Creen en el paradigma de Abdullah Öcalan, el Confederalismo Democrático, y en la necesidad de organizar acciones y tomar un rol activo.

Los comités que existen en la Asamblea de Jóvenes son:

Comité de estudiantes : lo forman estudiantes de secundaria, de universidad y de instituto, – que equivale a la formación profesional -. Funciona de forma similar a un sindicato de estudiantes: se reúnen y toman sus propias decisiones de manera autónoma, fuera del sistema educativo y sin profesorado. Los estudiantes universitarios estudian en Erbil, pero tienen su comité en Makhmur.

Comité de autodefensa : es el más amplio, formado por 40 jóvenes, ya que consideran que tienen derecho a tener su propia autodefensa. Para ello, se imparten cursos y talleres de autodefensa y se auto organizan. Cuando hay una acción organizada por la Asamblea de Jóvenes cuentan con su propio equipo de seguridad, no dependen de los Asayish. También están preparados y preparadas para luchar ante un ataque y, por ejemplo, fueron a Qandil en el marco de la campaña Serî Hilde contra los bombardeos turcos.

Comité de arte y cultura : se encarga de promover la cultura, con bailes, música etc. Sobre todo está centrado en la cultura kurda, pues es una cultura milenaria muy amplia que quieren defender. Organizan eventos festivos porque es muy importante, para ellos y ellas, mantener alta la moral.

Comité de prensa y comunicación : generan materiales gráficos y escritos que envían a distintos medios de prensa. Este comité trabaja en coordinación con los medios kurdos del movimiento.

Comité de deporte : el objetivo principal es promover una vida sana y mantener la moral alta organizando torneos no competitivos, sólo por diversión, de baloncesto, fútbol, voleibol, tenis… Cuando no se puede organizar nada en el exterior debido a las condiciones climáticas, se montan, por ejemplo, torneos de ajedrez. Los torneos son para todo el campamento, centrados en jóvenes, pero también puede participar en ellos la gente mayor.

Comité de educación : en todos los comités hay una parte de educación, entrenamiento y enseñanza.

Comité de disciplina : se encarga de que la gente trabaje de manera ordenada y bien. Para ello, hacen un congreso y dejan las normas y métodos claros, estando todo el mundo de acuerdo. Se trata de principios éticos a partir de los cuales se evalúa el trabajo. Hay varios métodos de intervención para cuando alguien no cumple las normas. Primero el tekmil , una asamblea de autocrítica. Si se sigue sin cumplir las normas, se pasa a una evaluación pública y, si después de muchos intentos no hay un cambio de actitud, se pasa a los jueces de paz del barrio. Nunca se echa a nadie directamente; la mayoría de las veces con un tekmil y una crítica a nivel público se soluciona el problema.

Comité de diplomacia.

Comité de organización.

El movimiento de mujeres es independiente y tiene sus propios comités. Su principal objetivo es organizar a las mujeres jóvenes del campamento y mostrarles cual es la manera correcta de vivir fuera del sistema capitalista y de luchar contra él tomando un rol activo.

Se reúnen y tienen charlas entre ellas e intentan comprender cuál es el efecto de la mentalidad capitalista y patriarcal.

“Vivimos bajo ataques constantes de varios estados: Turquía, Irak, Irán…, así como del capitalismo. Las primeras víctimas de estos ataques son siempre las mujeres” (joven del movimiento de mujeres).

Trabajan para generar su propia autonomía y no depender de los hombres, con métodos sobre como auto organizarse y ser más libres. También trabajan acudiendo a las familias y hablando con ellas sobre temas de la mujer. Su principal referente es Öcalan: “si entiendes los textos de Öcalan, con eso basta”.

