Los Yazidíes construyen una nueva vida después del 73er genocidio

Fuente: Komun Academy

Autoría: Îbrahîm Êzîdî

Traducido por Rojava Azadi Madrid

Han pasado 4 años desde el 73° genocidio de los Yazidíes en Sinjar (Şengal), pero decenas de miles de personas siguen desplazadas de sus hogares y miles permanecen cautivas en manos de los terroristas que perpetraron este crimen contra la humanidad. Sin embargo, la gente de Sinjar sobrevivió y emergió del genocidio para construir una nueva vida.

A lo largo de la historia, la sociedad Yazidíse ha enfrentado a muchos genocidios, y en 2014 esto sucedió una vez más, esta vez ocurriendo frente a los ojos del mundo. En el cuarto aniversario de este genocidio, aunque las heridas de Sinjar no se han curado por completo, la sociedad de îzîdî se ha creado una nueva vida después de sobrevivir al asesinato, el secuestro, la tortura y el dolor de este genocidio reciente.

¿Qué pasó realmente con el pueblo de Êzîdî, cómo fueron liberados, cuáles fueron los acontecimientos en la región después del genocidio y cómo es la situación actual? En el aniversario del genocidio, relatamos brevemente los eventos de aquellos días y proporcionamos una visión general de la situación de la región.

La ocupación de Mosul

Los terroristas del ISIS (Estado Islámico) invadieron y ocuparon gran parte de Iraq y Siria en 2014 y cometieron grandes atrocidades, dirigidas tanto a la sociedad kurda como a los seguidores de las antiguas creencias religiosas de la región. El 10 de junio de 2014, el ISIS ocupó la segunda ciudad más grande de Irak, Mosul, cometió grandes masacres y voló por los aires muchos sitios religiosos.

Las Fuerzas militares iraquíes se retiran de Sinjar

Con la ocupación de la llanura de Nínive, el distrito de Sinjar, parte de la provincia de Nínive (Mosul) y el hogar ancestral de muchos Yazidíes (una minoría religiosa no musulmana), se enfrentaba a una amenaza grave e inminente. El ejército iraquí, que se había retirado de Mosul, también se retiró de Sinjar. ISIS continuó perpetrando masacres en la región y amenazó a todos los que consideraban “no creyentes”. Por lo tanto, el peligro que enfrentan Sinjar y la comunidad de Yazidíse intensificó.

Las fuerzas Peshmerga llegaron para proteger la región y luego se retiraron

Después de que los militares iraquíes se retiraran de la región, el Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) envió 12,000 combatientes peshmerga a Sinjar. En este momento, ISIS continuó sus ataques alrededor de Mosul y ocupó muchos pueblos y ciudades en el área de Sinjar. La gente de Sinjar, ahora bajo seria amenaza, depositó su fe en las fuerzas peshmerga y se preparó para defender sus hogares. Sin embargo, las fuerzas peshmerga abandonaron el área sin previo aviso.

El 73 ° genocidio

Mientras la gente huía, el ISIS continuó atacando a Sinjar. Con la excepción de un camino a la frontera de Rojava (Kurdistán sirio) a través de Rabi’a, todos los caminos de Sinjar fueron controlados por ISIS. El camino a Rojava estaba bajo el control de las fuerzas afiliadas al Partido Democrático del Kurdistán (KDP), pero los suministros no podían pasar. A principios de agosto de 2014, ISIS estaba bombardeando el centro de Sinjar, pero no se permitió a los ciudadanos utilizar la carretera de Rabi’a para atravesar regiones seguras dentro del Kurdistán (iraquí). Durante estos días, los terroristas ocuparon la ciudad de Rabi’a y Sinjar quedó completamente rodeado. No había forma de que la gente se fuera.

Masacres durante un momento de celebración

El ISIS atacó a Sinjar desde cuatro frentes y perpetró una masacre. Del 2 al 3 de agosto fueron los días más sangrientos. El 2 de agosto, mientras los Yazidíes se preparaban para celebrar Çilê Havînê (“los Cuarenta Días del Verano”, un festival después de la finalización de los 40 días de ayuno y adoración a mediados del verano), a las 2:00 AM ISIS atacó las aldeas de Siba Sheikh Khidir y Gir Zerik en el sur de Sinjar. Los jóvenes Yazidíresistieron a los atacantes en ambas aldeas durante horas y esperaron la ayuda de los peshmerga. Sin embargo, la ayuda de los peshmerga no se materializó, los aldeanos no tenían suficiente munición y se produjo una matanza.

3 de agosto: la mayor brutalidad

A medida que el terror del ISIS intensificó sus ataques, las fuerzas peshmerga, durante las primeras horas del 3 de agosto, se retiraron por completo de la región. Según los informes sobre la partida de las fuerzas peshmerga, se emitió una orden de retirada. A pesar de esta orden de retirada, un pequeño grupo de peshmerga resistió en algunos lugares. Sinjar quedó indefenso y su población civil fue abandonada a ISIS. Según los informes, en ese momento de entre 500 a 750 personas permanecían en Sinjar. ISIS atacó el centro de Sinjar el 3 de agosto y mató a los que encontraron. Miles de hombres, mujeres y niños fueron secuestrados. Cientos de miles de Êzîds huyendo de ISIS se dirigieron al monte. Sinjar, incluidos niños, mujeres y ancianos. Decenas de miles no pudieron escapar con sus vidas. Miles fueron secuestrados o desaparecieron. En cuanto a los asesinatos en masa, los secuestros, los que fueron torturados y los que de otro modo desaparecieron, aún no está claro a ciencia cierta y a menudo se presentan cifras diferentes. Según diversos estudios, se pueden presentar estadísticas seleccionadas sobre el genocidio:

Personas asesinadas: 1,293

Niños sin padre: 1.759

Niños que quedaron sin madre: 407

Niños que quedaron sin padre o madre: 359

Niños cuyo destino de los padres es desconocido: 220

Número total de niños que quedaron sin padre o madre, o cuyo destino de los padres es desconocido: 2.745

Personas secuestradas: 6.417 (de las cuales 2.760 mujeres, 788 niñas y 2.869 hombres y niños)

Fosas comunes descubiertas: 68 (hasta la fecha, las víctimas en estas tumbas han sido exhumadas)

Lugares sagrados dañados o destruidos: 68

Cientos de miles de desplazados

Durante el genocidio, el monte Sinjar proporcionó refugio a cientos de miles de personas de Sinjar y sus aldeas. Rodeado por todos lados por los terroristas ISIS, jóvenes y viejos por igual, cientos de miles en total, huyeron al monte. Sinjar. La cobertura de la prensa de los acontecimientos de aquellos días narraba los trágicos resultados de un crimen de lesa humanidad a gran escala a medida que se desarrollaba. Niños, padres e incluso hombres y mujeres de más de 70 años quedaron varados en la montaña sin comida ni agua. Huyendo del asalto de ISIS, muchos niños y ancianos murieron por el calor del verano, así como por el hambre y la sed. La investigación indica que 360,000 personas fueron desplazadas de sus hogares. Cientos de miles se refugiaron en el monte. Sinjar, frente a la amenaza de una masacre a manos de ISIS.

APERTURA DEL CORREDOR HUMANITARIO Y LIBERACIÓN DE LA REGIÓN

Después de cientos de miles de Yazidíes que huyeron al monte. Sinjar fueron rodeados por los terroristas de ISIS y se encontraron bajo la amenaza inminente de la masacre, el movimiento de liberación kurdo intervino y emprendió una operación defensiva histórica, con esfuerzos que comenzaron después de que inicialmente se percibiera la amenaza a Sinjar. Un pequeño grupo de guerrilleros de las Fuerzas de Protección del Pueblo (HPG, las unidades armadas del PKK) que viajaron a la región se comprometieron en una defensa histórica del pueblo Yazidíy evitaron una masacre a gran escala. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) envió grupos adicionales de guerrilleros para proteger la región, y los combatientes de las Unidades de Protección del Pueblo (YPG) y las Unidades de Protección de la Mujer (YPJ) de Rojava (Kurdistán sirio) juntos abrieron un corredor humanitario para los Yazidis desplazados entre Sinjar y Rojava (Kurdistán sirio). El Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) había enviado 12,000 combatientes peshmerga a la región, pero estos peshmerga fueron retirados después de los ataques del ISIS del 3 de agosto.

El PKK e YPG intervienen

Una de las principales fuerzas que protegieron Sinjar (Şengal) fue el PKK. Cuando ISIS ocupó Mosul, el PKK inició sus esfuerzos y alertó a otros grupos kurdos sobre el peligro que enfrenta Sinjar. Se envió un equipo especializado de 12 guerrilleros para preparar la defensa de Sinjar, pero las fuerzas del Partido Democrático del Kurdistán (PDK) detuvieron a 3 de ellos.

El comandante de la Cuartel Central de la Defensa Popular Murat Karayilan apareció en Sterk TV un día después y habló sobre este tema: “Estamos listos para defender Sinjar, Kirkuk y Makhmour. Hicimos una llamada y nuestros colegas en relaciones exteriores presentaron recomendaciones en reuniones relevantes, pero no fueron aceptadas. Si se tomaran ciertas medidas, no se habría desplegado de esta manera. Nuestras recomendaciones no fueron aceptadas, y un equipo especializado fue enviado a Sinjar para hacer los preparativos. Sin embargo, cuando las fuerzas peshmerga se dieron cuenta de esto, detuvieron a 3 miembros de este equipo y después de 20 días bajo custodia aún no han sido liberados “. En este mismo programa, Karayilan indicó que intervendrían en Sinjar y protegerían al pueblo Êzîdî.

Escribiendo la epopeya moderna de Derweshê Evdî

Aunque los Yazidíes fueron rodeados por los terroristas de ISIS, el PKK tomó la decisión de intervenir. En este momento, los guerrilleros que tenían la tarea de proteger a Sinjar intervinieron. De estos 12 guerrilleros, 3 fueron detenidos, aunque los 9 guerrilleros restantes llegaron y defendieron el monte. Sinjar y cientos de miles de personas. En el Valle Kursi, las fuerzas guerrilleras pudieron evitar que ISIS avanzara. En las afueras de Sinjar, los guerrilleros usaron armamento pesado abandonado por las fuerzas peshmerga para atacar al ISIS y repelerlos.

La famosa epopeya kurda de Derweshe Evdi relata cómo Derwesh, con 12 jinetes, resistió heroicamente contra 1.500 combatientes enemigos, y de esta misma manera los guerrilleros, en la misma tierra, escribieron una nueva epopeya de resistencia. De estos 12 guerrilleros, 3 fueron detenidos por el KDP, y los otros 9 se resistieron hasta que 2 batallones adicionales de guerrilleros llegaron al monte. Sinjar.

El establecimiento de las Unidades de Resistencia de Sinjar (YBŞ) y la apertura del corredor humanitario

Con la intervención de las guerrillas del HPG y YJA-STAR (el ejército autónomo de mujeres del PKK) y los combatientes de YPG e YPJ, se inició una operación el 4 de agosto desde el pueblo de Jaz’a en Rojava contra los terroristas ISIS. , que ahora enfrentaron una resistencia significativa de estas fuerzas. Al mismo tiempo, con la ayuda de las fuerzas guerrilleras, los Yazidíestablecieron las Unidades de Resistencia de Sinjar (YBŞ).

La intervención de las fuerzas HPG, YJA-STAR, YPG y YPJ infligió un fuerte golpe contra ISIS. Estas fuerzas fueron capaces de asegurar el Monte Sinjar y también abrir un corredor humanitario de 70 kilómetros de largo entre Rojava y Sinjar. Utilizando este corredor, cientos de miles de Yazidíes desplazados pudieron huir a lugares seguros.

La crisis de los refugiados y el silencio mundial

Utilizando el corredor abierto por las fuerzas de la resistencia, las personas desplazadas, jóvenes y viejos por igual, entraron en Rojava por miles. Su viaje fue de gran dolor y extrema dificultad magnificada por el calor del verano. Frente a esta tragedia de proporciones épicas, el mundo, sin embargo, permaneció en silencio, aparentemente sin ver ni oír hablar de este desastre humanitario. La Administración Autónoma Democrática de Rojava se preparó todo lo posible para la llegada de estas personas, preparando vehículos a medida que, grupo por grupo, migraban a Rojava. La investigación indica que 360,000 personas fueron desplazadas de Sinjar, y aproximadamente 10,000 permanecieron en el monte. Sinjar bajo la protección de las fuerzas de resistencia.

Cuando los Yazidíes llegaron a Rojava, la Media Luna Roja del Kurdistán y otras organizaciones los recibieron con ayuda, alimentos y agua para salvar vidas. Un gran grupo había ingresado a Rojava, y aunque Rojava estaba bajo embargo en ese momento, se hicieron grandes esfuerzos para ayudar a estos refugiados. A pesar de los obstáculos enfrentados, el Campamento Newroz fue establecido para estos refugiados en la ciudad de Derik (al-Malikiyah), y miles se establecieron allí.

Miles de yazidíes emigraron desde Rojava hacia el sur y el norte del Kurdistán (es decir, las regiones kurdas de Irak y Turquía) y también se establecieron allí campamentos para ellos. Entre estos campamentos se encuentran los siguientes:

Kurdistán del Sur (Iraq) Provincia de Sulaymaniyah: Arbat Provincia de Dohuk: Bajit Kandala, Sharya, Kabarto 1, Kabarto 2, Khanke Zakho: Qadiya, Bersive



Kurdistán del Norte (Turquía) Amed (Diyarbakir), Mardin, Sirnak



Los campamentos en el norte del Kurdistán fueron establecidos y abastecidos por los municipios administrados por el DBP (Partido de las Regiones Democráticas). Sin embargo, después de que el partido en el gobierno en Turquía, el Partido de Justicia y Desarrollo (AKP) tomó el control de estos municipios, estos campos para los refugiados de îzîdî fueron cerrados y los refugiados fueron reubicados en campos administrados por la Autoridad de Administración de Desastres y Emergencias (AFAD) del gobierno turco. muchas personas de Siria y otras áreas. En estos campamentos, viviendo en condiciones difíciles, los refugiados experimentaron un sufrimiento adicional.

LIBERACIÓN DE LA REGIÓN, REGRESO Y UNA NUEVA VIDA

Después de la apertura del corredor humanitario, la región fue liberada por etapas y, en un año, la tierra santa de los Yazidíes fue limpiada de la presencia y la amenaza del terror ISIS. La gente de la región comenzó a regresar, y los Yazidíes comenzaron a expresar su voluntad de participar en defensa propia y protegerse a sí mismos a través de la política, la cultura, la educación, la salud y los esfuerzos económicos. Cientos de miles de civiles Yazidífueron protegidos y ayudaron a migrar a zonas más seguras frente a los salvajes ataques de ISIS. Sin embargo, ISIS continuó ocupando parte de la región y representa una grave amenaza para los Yazidíes. Por lo tanto, la tarea más urgente era proteger a las personas y establecer seguridad para la región.

Las Unidades de Resistencia de Sinjar (YBŞ) y los pasos hacia la liberación

Después de que las guerrillas de la HPG y YJA-STAR (las unidades armadas del PKK) y los combatientes de la YPG y YPJ tomaran el control del monte Sinjar y abrieran el corredor humanitario entre Sinjar (Şengal) y Rojava (Kurdistán sirio), la campaña para liberar a la región había comenzado. En este momento, los Yazidíes que se habían resistido a las ofensivas del ISIS junto con las fuerzas guerrilleras comenzaron a organizarse con la asistencia de HPG y YJA-STAR. En septiembre de 2014, se proclamó oficialmente la formación de las Unidades de Resistencia de Sinjar (YBŞ), y así, por primera vez, la sociedad Yazidíestableció, por propia voluntad, una fuerza de protección. Miles de Yazidíes se unieron al YBŞ.

Junto con la organización para la defensa en el frente de guerra actual, se dieron los primeros pasos hacia la campaña para liberar las áreas ocupadas. El 19 de diciembre de 2014, el YBŞ, respaldado por las guerrillas del HPG y YJA-STAR, lanzó una operación contra ISIS. En esta histórica operación de resistencia en la que muchos combatientes de YBŞ y las guerrillas HPG e YJA-STAR fueron martirizados, la tierra santa de la comunidad fue liberada poco a poco. En diciembre de 2014, la ciudad de Khanasor, que se convertiría en una base para las nuevas instituciones del pueblo, fue liberada junto con las aldeas vecinas.

El establecimiento de las Unidades de Defensa de Mujeres de Sinjar (YJŞ) y la liberación del centro de Sinjar

En 2015, los esfuerzos de liberación se ampliaron, especialmente al oeste y al sur del monte. Sinjar. Al mismo tiempo, la fuerza de las fuerzas de defensa de Sinjar creció, con más personas uniéndose a sus filas. En particular, aumentó la participación de las mujeres y, ese mismo año, se establecieron las Unidades de Defensa Femenina de Sinjar (YJŞ). Con avances en la campaña de liberación, áreas como Mediban, Sikeniye, Shilo Valley (el Valle de los Mártires) y decenas de pueblos cercanos fueron liberados. Luego, se dio el gran paso para liberar el centro de Sinjar. Finalmente, el 13 de noviembre de 2015, las guerrillas HPG e YJA-STAR y los combatientes YBŞ y YJŞ junto con las fuerzas iraquíes eliminaron toda la presencia de ISIS del centro de Sinjar.

La liberación de aquellos capturados por ISIS

Junto con la campaña de liberación, se llevaron a cabo operaciones especiales para liberar a los niños, mujeres y hombres que habían sido capturados por ISIS. Hasta ahora, 3.300 personas han sido liberadas del cautiverio de ISIS y han regresado a sus familias.

El regreso de la gente y la base de un nuevo sistema

Una vez que la región fue liberada y se estableció la seguridad, los Yazidíque sobrevivieron y no emigraron al exterior regresaron a su tierra santa ancestral. A pesar de muchos obstáculos y ataques, este retorno continúa hasta nuestros días. Sin embargo, ISIS ocasionalmente atacó ciertas aldeas; por ejemplo, en 2017, un grupo que se dice que fue ayudado por Turquía atacó Khanasor y, al mismo tiempo, aviones militares turcos bombardearon el monte Sinjar. En la actualidad, las carreteras hacia Dohuk y Erbil están cerradas y solo está abierta la carretera a Mosul. Sin embargo, ahora la gente tiene una verdadera creencia en su poder de autodefensa y continúan regresando. Debido a que el proceso de retorno está en curso, no se dispone de cifras precisas, aunque la dirección de Sinjar indica que más de 50,000 han regresado a sus hogares.

Con el regreso de la gente, la sociedad Yazidícomenzó a organizarse. El lema principal de este esfuerzo fue: “Hemos ganado mucho de la historia, por lo tanto, ahora debemos construir nuestro propio sistema de acuerdo con nuestra propia voluntad”. Y así, las instituciones se establecieron abordando todos los ámbitos de la vida y la sociedad. El 14 de enero de 2015, se estableció la Asamblea Constituyente de Sinjar y, bajo esta asamblea general, se crearon muchas otras instituciones. Ese año, la Asamblea, en nombre de la sociedad Êzidî, exigió que las potencias mundiales reconocen oficialmente la 73 ª genocidio como un genocidio, y que Sinjar ser reconocida como una región autónoma. La Asamblea de Mujeres de îzîdî también se estableció y después de crecer, pasó a llamarse Movimiento de Libertad de Mujeres Êzîdxan (TAJÊ, con Ezidxan que significa “la tierra de los Yazidis”).

Seguridad, educación y cultura

Con el regreso de las personas y la formación de un nuevo orden, había una necesidad apremiante de seguridad interna. Para abordar este problema, el Êzîdxan Asayish (Fuerzas de Seguridad de Êzîdxan) se formó en 2016, y miles, mujeres y hombres por igual, se unieron a sus filas.

Uno de los principales elementos del nuevo orden fue la educación. Por primera vez, se implementó un sistema para la educación en la lengua materna. En este marco, se establecieron academias públicas e independientes, y educaron y capacitaron a cientos de docentes. También se hicieron esfuerzos para abrir escuelas en Khanasor y Sardasht, y cientos de niños fueron educados allí. En la actualidad, se ofrece educación en kurdo, árabe e inglés en Sinjar, Sinune, Sardasht y Khanasor, y las conversaciones con el gobierno de Bagdad sobre el sistema educativo están en curso.

También se han tomado medidas en el ámbito cultural para preservar y proteger la fe del Êzismo, así como la cultura y el idioma del pueblo Êzîdî, y se han abierto centros de cultura y arte en la región.

Servicios públicos, economía y salud

Un paso importante en la construcción del nuevo sistema fue la provisión de servicios públicos. Al principio, se estableció un municipio en Sardasht y se abordaron temas relacionados con carreteras, agua y otros asuntos. En los últimos años, los municipios también se han establecido en Zorava, Guhbal, Borik, Dihola, Dugura, Sinune y Khanasor, así como en el centro de Sinjar, y están sirviendo a la población.

Con respecto a la economía, se realizaron esfuerzos para establecer cooperativas. Actualmente se han establecido cooperativas que abordan el tema del agua y el alcantarillado en la región, y también se ha trabajado para formar una cooperativa agrícola. Para proporcionar servicios de salud, también se han abierto hospitales en Khanasor, Sardasht y Sinjar.

Política

Uno de los pasos más importantes fue tomado en el área política. Los Yazidíes que, en 2003, establecieron el Movimiento de Libertad Democrática (zîdî (TEVDA), celebraron un congreso el 24 de agosto de 2016 y cambiaron el nombre del partido al Partido Libertad y Democracia de Yazidíes (PADÊ). En 2017, PADÊ fue reconocido oficialmente por las autoridades en Bagdad como un partido político, y participó en las últimas elecciones parlamentarias de Iraq el 12 de mayo de 2018, ganando más de 6.000 votos en Sinjar.

Con el crecimiento de estos nuevos sistemas, la Asamblea Constituyente de Sinjar celebró su segundo congreso el 30 de mayo de 2017 y cambió su nombre a la Asamblea Autónoma Democrática de Sinjar. El 20 de agosto de 2017, la asamblea emitió una declaración titulada “Proyecto para la Autonomía Democrática de Sinjar” que incluía 23 puntos, dando a conocer sus objetivos a la opinión pública.

Las fuerzas guerrilleras se retiran de la región

Después de 4 años, el Consejo Ejecutivo de la Unión de Comunidades del Kurdistán (KCK), en marzo de 2018, emitió un comunicado anunciando que se había establecido la seguridad en Sinjar y, habiendo logrado sus objetivos, los guerrilleros se estaban retirando de Sinjar.

Conclusión

Después de 4 años, se puede decir que se ha establecido una nueva vida en Sinjar y, en el marco en el que fue construida, se aceptó la voluntad de Êzîdxan. Las fuerzas de defensa de îzîdxan, YBŞ e YŞJ, han sido aceptadas oficialmente como parte de la fuerza de defensa de la región. PADE ha sido reconocido como una expresión de la voluntad política de la gente y su trabajo continúa. Se está trabajando con la administración de Bagdad con respecto a la educación, la cultura y la religión en la región, junto con los esfuerzos para la aceptación y sanción de la administración autónoma de acuerdo con la Constitución de Iraq.

Anuncios