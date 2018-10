¡Hasta que todas estemos a salvo!

Fuente: ANF

La primera conferencia internacional de mujeres se llevó a cabo del 6 al 7 de octubre en Frankfurt con el título “Revolution in the making” y demostró que ya se ha avanzado mucho en este proceso de creación. Sentada en medio de la sala, rodeada de mujeres de todas las edadas y provenientes de todas partes del mundo, he sentido repentinamente que la revolución de las mujeres ya ha empezado, y nadie puede detenerla. No exitía el miedo, ni la ansiedad de sentirse sola, ni inseguridad frente a las trampas que la modernidad capitalista abre en nuestros caminos. Deberíamos seguir avanzando. He sentido la confianza en una misma y el poder que hemos generado las unas de las otras y de la hermandad durará lo suficiente como para continuar haciendo esta revolución.

Mirando la gran sala de conferencias, trato de recordar si he participado en un evento tan grande organizado por y para mujeres y cuáles son las fuerzas detrás de este momento histórico. El sentimiento más cercano que puedo recordar, es el provocado por la lucha por las noches y las calles en Estambul durante las manifestaciones del 8 de marzo y del 25 de noviembre, así como en Berlín, elevando la hermandad de mujeres de color de diferentes países. Y ahora estamos reclamando el conocimiento, el derecho a producir y compartir el conocimiento entre nosotras contra las estructuras que intentan aislarnos en nuestras esferas privadas y poner obstáculos en el camino para alcanzar la verdad. Cada vez que veo a tres o más hombres sentados uno junto al otro presentando una mesa redonda sobre un tema, dudo en escucharlos. Nunca se trató de que los hombres en particular estén equivocados, se trata de la representación y el poder, quién tiene derecho a compartir sus opiniones sobre temas aleatorios y quién no. Porque siempre supe que no podía aprender nada de un hombre que se niega a participar en una organización así, que no es consciente de la desigualdad de género y de su propio privilegio. Nunca escuché ningún discurso que no incluya a las mujeres, o no he visto películas donde las mujeres no hablan. Ahora sentado en esta sala, he sentido como todos mis miedos y frustraciones se han esfumado. Porque hay tantas mujeres de todo el mundo que producen conocimiento y están dispuestas a compartirlo conmigo y con sus otras hermanas. Y no solo diciendo cosas, sino también mirándose a los ojos, tomándose de las manos, abrazando, sonriendo. A veces llorando. Hemos acumulado mucha experiencia. Debería abrir mi corazón y liberar mi cuerpo. Lo que está “en proceso” es la fuerza con la que toda esa experiencia se canaliza. Lo que se convertirá en un cuerpo unificado, tal como nos sentimos en esta sala cuando bailamos o cantamos juntas, y tejemos el mundo para que nos sintamos seguras y fuertes en él.

Es imposible no ver el papel del movimiento de mujeres kurdas y la ideología en esta experiencia . No solo porque la conferencia fue organizada por el movimiento de mujeres kurdas, se organizaron a todas las ponentes, se creó un programa temático, se reservó la sala, se imprimieron todos los materiales, se pintaron pancartas, se encontraron lugares para dormir y se cocinó la comida. Ellas y su organización de mujeres internacionalistas que colaboran. Pero debido al nivel ideológico y práctico, el movimiento de mujeres kurdas ha llegado al punto de tener influencia e inspiración global sobre la revolución de las mujeres en todo el mundo. Además de la dedicación y el arduo trabajo que cada mujer tiene para sobrevivir y resistir, las mujeres ahora están analizando alrededor del mundo las claves que el movimiento de mujeres kurdas tiene en sus manos.

Esta clave no es otra cosa que la ideología de la “autodefensa”. De la mano, mirándonos a los ojos, todas compartimos en silencio una misma idea: ya no queremos morir, como se dijo en cada discurso. No queremos morir más o dejarnos morir las unas a las otras, como las mujeres negras que experimentan violencia estatal y discriminación sistemática en los EEUU, como expresó claramente Jade; o como las mujeres de Honduras que están siendo secuestradas por cárteles de la droga, como dijo Miriam; o como las mujeres asesinadas por el ISIS en Oriente Medio, como señaló Khawla; ya no queremos que ninguna de nosotras muera. Tenemos el conocimiento y la historia de la resistencia como, por ejemplo, hemos visto con Radha , que ha compartido las historias y fotos de las mujeres que se resisten de la India. La historia y el conocimiento de las mujeres siempre estuvo allí y los poderes patriarcales siempre quisieron negarlo, silenciarlo violentamente y deliberadamente olvidarlo. A cambio, el movimiento de mujeres kurdas ha demostrado que esta historia y este conocimiento pueden ser defendidos y preservados. Como dijo Selay de Afganistán durante su discurso: Lo que hace que el movimiento de mujeres kurdas sea particular es la presencia de mujeres armadas. Y, como añadió Rojda, la autodefensa incluye definitivamente la autodefensa armada (que, criminalizada por los feminismos europeos desde hace mucho tiempo, necesitaba ser reconsiderada), pero también no puede quedar reducido a esto.

Jineoloji es un llamamiento a las mujeres del mundo para que mantengan esta clave todas juntas y creen el mundo en el que ya no moriremos, nos sentiremos siempre fuertes y confiados y seguiremos constuyendo la revolución. Hasta que no exista más jerarquía o relaciones de poder entre nosotros y en nuestras mentes. Como Sylvia Marcos citó: “No caminaré frente a ti, no caminaré detrás de ti. Caminaré a tu lado ”. Mujeres de Kurdistán, de Honduras, de Siria, de Argentina o de la India caminan juntas y cantan juntas,“ Black Lives Matter ”,“ Ele Nao ”,“ Jin Jiyan Azadi! ”.

