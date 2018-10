Resolución final de la Conferencia Internacional “Revolution in the Making”

Fuente: ANF

La Conferencia Internacional de Mujeres expresó en su Resolución Final: “Vamos a tomar lo que nos pertenece: nuestro poder y nuestra libertad”.

La 1ª Conferencia Internacional de Mujeres “Revolución en Construcción”, celebrada en Fránkfurt el pasado fin de semana, ha marcado un nuevo paso adelante en la construcción de una red de mujeres internacionalistas.

Ver a más de 500 mujeres de todas las edades, provenientes de todas las latitudes del mundo, no es algo común y, de hecho, la conferencia mostró que si la idea es fuerte, la participación está garantizada.

El Movimiento de Mujeres Kurdas debe ser elogiado no solo por el gran esfuerzo organizativo que realizó para garantizar el éxito de la conferencia, sino también y sobre todo por haber proporcionado las herramientas (ofrecidas por jineologí) y el material de trabajo que unió a cientos de mujeres dándoles esperanza y motivación.

La resolución final de la Conferencia reflejó esto y, de hecho, abarcó la plurivisión que surgió en los dos días de sesiones y discusiones.

El mensaje es claro: “Vamos a tomar lo que nos pertenece: nuestro poder y nuestra libertad”. Y “lo haremos a pesar de la brutalidad extrema que el patriarcado nos obliga a enfrentar”.

La promesa no deja dudas sobre lo que podemos esperar en los próximos meses: “Al final de esta conferencia, declaramos que continuaremos nuestra lucha juntos por la libertad de todos y cada uno de nosotros. No permitiremos que ninguna mujer sea lastimada. Ganaremos nuestra lucha contra el patriarcado. Crearemos las nuevas instituciones de una sociedad nueva y libre. Declaramos que se está produciendo una revolución, la reciente crisis del capitalismo es el resultado de nuestras luchas y el presente, el presente, nos brinda la oportunidad histórica de convertir este siglo, el siglo XXI, en el siglo de las mujeres y los pueblos”.

Aquí está el texto completo:

Resolución final de la 1ª Conferencia Internacional de Mujeres “Revolución en Construcción”

Somos muy conscientes del hecho de que el patriarcado está librando una guerra global contra las mujeres. Hemos estado luchando contra el patriarcado durante miles de años en diferentes formas. Esta nueva ola de guerra global contra las mujeres está dirigida contra nosotras por las cosas que hemos logrado y por el hecho de que hemos crecido en los medios para imaginar y realizar una vida igual y libre cada vez más en todas partes del mundo.

Sepan esto! Vamos a tomar lo que nos pertenece: nuestro poder y nuestra libertad. Lo haremos a pesar de la brutalidad extrema que el patriarcado nos obliga a enfrentar. Hay muchas caras diferentes de la guerra global contra las mujeres. El racismo, la colonización, el capitalismo y el patriarcado se alían de diferentes maneras, a veces se cristalizan en figuras como Erdoğan, Duterte, Mondi, Putin y Trump, que son abiertamente misóginas, racistas y que movilizan el patriarcado para monopolizar el poder y que destruyen el medio ambiente para enriquecer a unos pocos.

También hay carteles en lugares como El Salvador, Guatemala, Honduras y luego están los caudillos en Afganistán. Están los tribunales estatales de Irán que ejercen la pena capital contra las mujeres y hay patrullas fronterizas en Europa y Estados Unidos. Hay tráfico sexual en Europa y África. Existe el ISIS y otras organizaciones patriarcales yihadistas en Medio Oriente y luego están los capitalistas que explotan el trabajo de las mujeres, y los mercenarios que las secuestran y violan en todo el mundo. Existen los llamados crímenes de honor y crímenes pasionales, mutilación genital y violación en citas, todas las formas en que las mujeres son heridas, violadas y asesinadas por sus relaciones íntimas. Luego están los estados y los tribunales, que protegen a los perpetradores y castigan a las mujeres. Más importante aún, sin embargo, mucho más importante son las mujeres. Trabajadoras de derechos humanos, feministas, luchadoras, políticas, activistas … Hay mujeres que, a pesar de todas las probabilidades, tratan de mantener a sus hijos vivos en Yemen, que resisten y luchan contra el extremismo y la dictadura en Egipto, sobreviven y ayudan a otros a sobrevivir contra la violación y el secuestro, entre las comunidades Ezidi, tratan de llevar la paz a su sociedad y al mundo en los Balcanes y a las mujeres que se organizan y sindicalizan en Argentina. Están las refugiadas de Siria, Libia, América Central y África occidental, que intentan poner a salvo a ellas y a sus familias. También están las mujeres zapatistas luchando y construyendo a toda costa, y luego están las mujeres que hacen una revolución en Rojava e imaginan un mundo diferente. En todas estas formas diversas, estamos tejiendo nuestro futuro.

Hay quienes dicen que las Black Lives Metters y nosotras también, quienes dicen que no seremos ni una menos, que el aborto no será ilegal y que ustedes no estarán solas. Hay quienes dicen que podría haber sido usted.

Ahora es el momento de comprender, valorar, sentir y apoyar todas las diferentes luchas. ¡Y sobre todo, es importante formar parte de estas luchas!

En los últimos dos días, más de 500 mujeres de todo el mundo se reunieron en Fránkfurt y discutieron cómo debemos tejer el futuro y contribuir en la creación de una revolución de mujeres, y tal como lo propusieron en esta conferencia muchos de nosotras debemos organizarnos. Vincularnos y establecer redes entre nuestras organizaciones y, como una propuesta, debemos comenzar a construir el Confederalismo Democrático Mundial de Mujeres. Que esta conferencia y esta red se conviertan en un primer paso para esto.

Al final de esta conferencia, declaramos que continuaremos nuestra lucha juntas por la libertad de todas y cada una de nosotras. No permitiremos que ninguna mujer sea lastimada. Ganaremos nuestra lucha contra el patriarcado. Crearemos las nuevas instituciones de una sociedad nueva y libre. Declaramos que se está produciendo una revolución, la reciente crisis del capitalismo es el resultado de nuestras luchas y el ahora – el presente – nos brinda la oportunidad histórica de convertir este siglo, el siglo XXI, en el siglo de las mujeres y los pueblos.

Como dijo una de las oradoras, nosotras, como Jin, queremos que nuestro Jiyan se base en Azadi.

Así que ahora levantemos juntos nuestras voces y nuestros puños, y decimos NI UNA MENOS, ELE NAO, BLACK LIVES METTER, y JIN JIYAN AZADI.

Red de Mujeres Tejiendo el Futuro