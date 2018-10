Campanya de crowdfunding para el documental ‘Belki sibe’

”Belki sibe (quizás mañana): un viaje a través de la guerra siria y la revolución de Rojava”

Campaña de crowdfunding: Belki sibe

Belki sibe es una película documental de Alexis Daloumis y Shadow Crew sobre la guerra contra el ISIS en Siria y la revolución de Rojava.

Cubre el período desde la batalla de Manbij (verano de 2016) hasta la liberación de la ciudad de Raqqa (15 de octubre de 2017), elemento clave en la destrucción del Califato Islámico, también las elecciones del 2 de diciembre de 2017.

Ha sido producido por un voluntario internacionalista y todas las personas que ayudaron de muchas maneras en el camino.

En este documental no hay protagonista. Hay, en cambio, una multitud de voces provenientes de una multitud de lugares, con la intención de crear una narrativa colectiva y dialéctica, buscando resaltar tanto los aspectos militares como los civiles / políticos de la situación que se desarrolla en el norte de Siria, desde una perspectiva tanto internacional como locales.

Contiene imágenes de operaciones y batallas defensivas donde el director ha luchado (Manbij, provincia de Raqqa, Tabqa, ciudad de Raqqa), así como de la vida cotidiana en la retaguardia, celebraciones, ceremonias y otras ocasiones especiales. Además, hay un gran número de entrevistas de personas de todos los orígenes: oficiales de alto rango, soldados simples, políticos, civiles, kurdos, árabes, internacionalistas, turcomanos, siríacos, etc.

Hay una gran cantidad de material, cuyo procesamiento requiere una gran cantidad de mano de obra de varios profesionales capacitados, para completar la película. Cuanto más dinero podamos sacar de esta campaña, más personas podremos emplear para este fin. Excepto los requisitos estándar de postproducción, se necesita una gran cantidad de traducciones, principalmente del kurdo y el árabe.

Estamos planeando dar este trabajo a los refugiados, y queremos pagarles bien.

También hay otros costos considerables, como los aranceles del festival o la compra de imágenes adicionales. Pero más allá de la película en sí, la utilidad de este material puede superar con mucho los límites de un documental de largometraje. La Guerra de Siria y la Revolución de Rojava son eventos históricos de particular importancia en nuestro tiempo, y la totalidad del material puede ser un archivo histórico valioso, una antología de la historia oral, registrada a medida que ocurría. Queremos tener la oportunidad de procesarlo todo y ponerlo a disposición de la posteridad.

[También, hay incluso proyectos paralelos que se pueden crear a partir de su procesamiento. Documentales cortos y medianos, sobre temáticas más específicas o derivadas, como un documental corto ya previsto sobre el resurgimiento de la izquierda estadounidense y la política radical antifascista en los Estados Unidos, basado en las entrevistas extendidas con los internacionalistas estadounidenses. Por ultimo queremos remarcar que esta película documental no es una mercancía. No se venderá, no se proyectará en la televisión ni se distribuirá en el cine comercial. Se distribuirá en tantos festivales como sea posible en todo el mundo y se lanzará, de forma gratuita, en Internet.

