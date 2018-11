¿Qué es Jineology?

Fuente: Komun Academy

Autora: Zilan Diyar

Fecha de publicación original: 27 junio 2018

Traducido por Rojava Azadi

La lucha de las mujeres kurdas se hizo visible con los ataques de ISIS contra Kobane en 2014. Decimos “se hizo visible” porque la lucha de las mujeres kurdas tiene una historia de casi 40 años (si aceptamos como fecha de inicio el congreso fundador del PKK en 1978, al que asistió Sakine Cansız, asesinada el 9 de enero de 2013). Es decir, la organización confederal de mujeres en las cuatro partes del Kurdistán es solamente un resultado de la lucha contra ISIS. ¿Y el resultado de qué? ¿Como mujeres kurdas que forman parte de un partido que libra una lucha armada e ideológica por la identidad nacional contra los Estados nacionales dominantes, o como resultado de una respuesta cada vez más original a la cuestión de las mujeres desde dentro del partido de vanguardia? Creo que ambos son factores fundamentales, sabiendo que no estamos atados a las ciencias sociales que reducen las realidades a un solo elemento.

Hay un sistema bajo el paraguas del partido de las mujeres kurdas (PAJK) que está librando una lucha por la identidad nacional, con numerosas organizaciones de autodefensa, en Rojava las YPJ (YPG), en Rojhilat [Este] las HPJ (Fuerzas de Protección de la Mujer), en Bakur [Norte] las YPS Jin (HPS – Mujeres), en Şengal [Sinjar] YJŞ (Unión de Mujeres de Şengal), cuya fuente principal es YJA STAR, con un sistema confederal llevado a cabo por TJA- Tevgera Jinen Azad en Bakur, RJAK en el Sur, KJAR en el Este, Kongreya Star en Rojava, TJK-E en Europa con ciertos vínculos con la KJK (Komen Jinen Kurdistan, Comunidades de Mujeres del Kurdistán). Si añadimos cientos de asambleas, comunas, ONG, grupos religiosos, secciones de mujeres de partidos políticos e iniciativas, creo que no podré llegar a nuestro tema principal.

El mencionado progreso organizativo, institucional y sistemático es un paso significativo en la lucha de las mujeres por su existencia. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer. Por supuesto que hemos abordado el tema en las palabras del líder del pueblo kurdo Öcalan: ‘la primera clase oprimida, la primera colonia y la primera nación son las mujeres’. Así, decimos que el punto crucial con respecto a la lucha de las mujeres por su existencia es la transformación de la mentalidad. Ésta es precisamente la razón por la que discutimos la cuestión de la Jineology -la ciencia de la mujer-, algo que a menudo se nos pregunta. Creemos que sólo una fuerte construcción de la mentalidad en este nivel sistemático de desarrollo garantizará la transformación social. Lo más importante de todo es el hecho de que, aunque cada avance que hacemos organizativa, política, práctica y teóricamente contribuye a la transformación social, sólo puede resolver una parte de los problemas sociales de las mujeres, que son un nudo gordiano. El patriarcado del gobierno, que se ha construido sobre la base de los cuerpos, sentimientos, ideas, creencias y trabajo de las mujeres, interviene constantemente en nuestra vida cotidiana. Invade nuestro espacio con violencia, negando la explotación, asesinato y creación de ilusiones. Tan importante como arrancar estas máscaras y organizar una fuerte autodefensa contra estos ataques patriarcales es la construcción de una mentalidad. Jineology, a la que hemos llegado partiendo de un paradigma basado en la libertad, lo conseguirá. Jineology sostiene que puede sustituir al sistema patriarcal, no sólo físicamente, sino también con una mentalidad de autodefensa. Somos conscientes de que se trata de una afirmación importante. La base de nuestra afirmación está constituida por un deseo de corregir la distorsión de la conciencia creada por el capitalismo que mutila los conceptos. En ese caso, podemos empezar por redefinir las mujeres y la ciencia.

¿Qué es una mujer? Las mujeres son la primera forma creada por el universo, que deseaba variedad. Una forma que combinaba todos los demás elementos con su propia realidad, dando un significado universal original, combinando belleza, variedad y un desarrollo libre.

Öcalan evalúa el tema de la mujer como una masa social, una realidad con dimensiones económicas, sociales y políticas más allá del sujeto-objeto y el género, señalando que las mujeres constituyen la parte más amplia de la naturaleza social, tanto física como de sentido. Dice que las mujeres deben ser definidas como la esencia de la sociedad, no como lo residual.

¿Qué es la ciencia? La ciencia es el método de causa-efecto, conexiones, poder de cambio y pensamiento desarrollado por los seres humanos dentro del universo viviente. En otras palabras, es un producto de la mente social que se transforma en una fuerza de cambio. Nosotras, las mujeres, desafiamos con intelecto social a la civilización estatal de 5.000 años de antigüedad, afirmando que lograremos el cambio. Por eso decimos Jineology. Es decir, queremos acercar las mujeres a la ciencia, puesto que han estado alejadas de ella, para que intervengan por razones sociales.

¿Cuál es la conexión de la ciencia con los asuntos sociales?

Jineology se construirá como una ciencia social, porque tiene muchas objeciones a las ciencias sociales y se desarrollará sobre estas objeciones. En esta coyuntura enumeramos nuestras objeciones: en primer lugar, el hecho de que las ciencias sociales, que consideran que aplican leyes naturales en la sociedad, llevan a cabo una ingeniería social. El ciclo del universo es unir, no astillar. Nos oponemos a que las ciencias sociales traten a la sociedad como un objeto, porque cuando la sociedad se percibe como un objeto, el científico social se ve a sí mismo directamente como un sujeto. Las soluciones que se presenten sin tener en cuenta las condiciones emocionales, intelectuales, geográficas o sociales tendrán consecuencias imprevistas. Creo que bastará con ver cuántas predicciones sobre la Primavera Árabe se hicieron realidad y los resultados de iniciativas que no estaban en armonía con el tejido social de Oriente Próximo. Nos oponemos a que las ciencias sociales constituyan leyes rígidas, universales e inmutables para la sociedad. Supongamos que usted es sociólogo. ¿Puede afirmar que las razones de la violencia contra las mujeres y las soluciones son las mismas en Estados Unidos que en Guinea? ¿O se pueden producir las mismas soluciones para una mujer que ha sufrido MGF en Yemen y una mujer en Gran Bretaña que está sufriendo un trauma psicológico? Lo más importante de todo, ¿puede usted decir que es capaz de tocar las almas de estas mujeres desde lejos, diciendo: ‘la ciencia es imparcial’? ¿El hecho de estar distantes de la sociedad no significa que se ha cerrado la brecha con los gobernantes? ¿Puedes considerarte un científico social si buscas el origen de los problemas en el Este, pero buscas las soluciones en el Oeste? ¿No entra en conflicto la separación de las ciencias sociales en áreas de especialización con las leyes universales?

¿Es una mera coincidencia que las ciencias sociales, divididas en cientos de secciones y disciplinas diferentes, no hayan hecho de la mujer, la vanguardia de la socialización, tema de investigación? En lugar de definir a la mujer como el elemento fundamental e iniciador de la socialización, la ha definido como el eslabón más débil y fuente de problemas.

Jean Jaccques Rousseau definió a las mujeres como “un trastorno potencial que necesita ser domesticado”. Auguste Comte, el fundador de la sociología, dijo que el cerebro de las mujeres era más pequeño que el tipo racial ideal. El tema de la investigación era sólo el hombre blanco europeo.

De hecho, esto no es sólo una distorsión de las ciencias sociales, sino también una gran distorsión de las estructuras previas de conocimiento, mitología, religión y filosofía. Platón, después de decir que las mujeres harían el mismo trabajo que los hombres, añadió que “las mujeres tendrían trabajos más fáciles debido a la debilidad de su sexo”.

Aristóteles dijo que ‘los esclavos no tienen capacidad de pensar; las mujeres sí, pero no funciona’. ¿No juega también la mitología un papel en la distorsión de la realidad de las mujeres al afirmar que la mujer es la fuente de todo mal (Caja de Pandora)?

¿Acaso las religiones no presentan también a las mujeres como la causa de todos los desastres, convirtiendo esta mentalidad creada por el patriarcado en un mandato divino? Por poner algunos ejemplos,

La personificación de Tomás de Aquino de la mujer fue la siguiente: “Dios sabía que las mujeres cometerían pecados de antemano. Las mujeres nacieron como resultado de un gran error o por el uso de materiales equivocados”.

En el Antiguo Testamento de los judíos están las palabras: “Creé a las mujeres a partir de una parte del cuerpo de Adán que siempre está cubierta y oculta para que ella siempre permanezca cubierta y casta”.

El versículo 223 del Corán dice: “Las mujeres son tus campos. Puedes tratarlos como quieras…”.

Está claro que las ciencias sociales y las estructuras de conocimiento anteriores no renovaron en absoluto la mentalidad en lo que respecta a las mujeres, ya que la existencia de las mujeres siempre se definió en relación con los hombres. La diferencia de Jineolgy parte de aquí, con el deseo de poner fin a la distorsión de la existencia de las mujeres.

Tal vez las palabras de Öcalan, “de lo que los hombres dicen más mentiras es sobre las mujeres” es suficiente para entender esta cuestión. Ahora, definamos Jineology.

Jineology como concepto

Jineology es una definición kurda. Lo subrayo especialmente, ya que el lugar de la mujer en las sociedades de Oriente Medio (sociedad natural) era uno de los más importantes, contrariamente a las circunstancias actuales.

Aunque la mentalidad del sistema patriarcal ha intentado erradicar la existencia de la mujer, un estudio etimológico ilustrará este punto. Cuando miramos a los grupos lingüísticos indoeuropeos, vemos que muchas palabras conectadas a la palabra vida son femeninas. La palabra vida (jiyan) en kurdo se deriva de la palabra para mujer (jin), así como la palabra para la vida en persa (zendegi) viene de la palabra para mujer (zen). La palabra libertad en sumerio (margi) significa ‘retorno a la madre’. En el dialecto kurdo zorani, afrat significa mujer, mientras que afirandın significa crear. Otras palabras que derivan de la palabra jin son jindar (vivacidad) y jinda (dar vida). La palabra árbol (wê darê) en kurdo es femenina, mientras que un trozo de madera (wî darî), que ya no está vivo, es masculino. Como podemos ver, incluso en el lenguaje la energía vital es femenina, mientras que la forma desarrollada con energía congelada es masculina.

Si ampliamos un poco la definición de Jineology: es la ciencia que estudia a la mujer a partir de la identidad vida-mujer, naturaleza-mujer, sociedad-naturaleza-mujer, la cultura así creada, su reflexión sobre la sociedad histórica y las razones, fuentes y resultados de la transformación de las instituciones, estructuras y conceptos que surgen de la definición de la mujer. También podemos definir Jineology como ciencia de la vida, ciencia social, es decir, ciencia de la modernidad democrática y ciencia de la vida en común libre, además de ciencia de la mujer.

Abdullah Öcalan hizo la primera evaluación sobre la conceptualización de Jineology hace siete años en el libro “Sociología de la libertad”.

‘Es un hecho indiscutible que las mujeres constituyen la parte más amplia de la naturaleza social, tanto físicamente como en cuanto a su significado. En tal caso, ¿por qué una parte tan importante de la naturaleza social no debería ser un tema para la ciencia? No hay otra explicación para el fracaso de la sociología, que se ha dividido hasta el punto de la Pedagogía para niños, para constituir una ciencia de la mujer que no sea el discurso masculino dominante.’ ( p. 289)

¿Es correcto definir Jineology como una rama de las ciencias sociales o de la sociología de la libertad? Éste es un debate en curso que estamos llevando a cabo. Sin embargo, hagamos una propuesta sin situarla dentro de las percepciones existentes. Si el objetivo principal de Jineology es definir la existencia de la mujer, entonces mientras tenga éxito en ello podrá ser una fuerza de resolución de problemas sociales y desarrollará una opción de libertad. En este contexto, sería más correcto llamarla no una rama de la sociología de la libertad, sino, más exactamente, la ciencia de su activación. La sociología de la libertad tiene como objetivo esencial combinar las ciencias sociales con la orientación de la sociedad hacia la libertad. En cuanto a Jineology, es la activación de la filosofía y los análisis científicos de la sociología de la libertad basada en la realidad de la mujer y de la vida. Es decir, existe una estrecha relación entre ambas basada en la complementariedad, no en la inclusión.

¿Por qué definimos Jineology como la ciencia de la modernidad democrática? Cuando Öcalan dijo que la civilización era una creación de hombres desde hace cinco mil años, definió la modernidad democrática como una civilización de mujeres. El objetivo de Jineology es sacar a la luz la existencia de la mujer. A medida que la ciencia de la mujer se construya, se progresará en la libertad de la mujer. La corrección mental y práctica de las distorsiones que afectan a las mujeres traerá consigo un mayor nivel de libertad. En consecuencia, las mujeres, elemento fundamental de la modernidad democrática, serán mucho más activas, y el flujo de la modernidad democrática se fortalecerá aún más. Ésta es la razón por la que se define el siglo XXI como la época de la libertad de las mujeres. Como toda ciencia tiene que responder a las necesidades de la época, definir Jineology como la ciencia de la modernidad democrática será un concepto apropiado. Como decimos constantemente, “este mundo debe ser tejido con el espíritu de las mujeres”…

Nuestra respuesta es clara para quienes consideran que Jineology es un movimiento ideológico y organizativo: ya tenemos una ideología. Desde 1998 tenemos la “Ideología de la Liberación de la Mujer”, cuyos principios son el patriotismo, el libre pensamiento, el libre albedrío, la organización y la lucha. También tenemos docenas de organizaciones basadas en diversas necesidades e identidades sociales. Por consiguiente, esto no es lo que queremos hacer con Jineology, que es el intelecto, los conocimientos y los métodos de socialización de las mujeres. Será una esfera importante en la construcción de una mentalidad de modernidad democrática. Si hay que establecer un vínculo con una ideología, entonces será útil echar un vistazo a la determinación de Öcalan de evolucionar hacia una ciencia social coherente entre el pensamiento ideológico, sociológico y científico socialista. Se encuentra la crítica más fuerte al positivismo en ”la medida que se desarrolla la ciencia en la capacidad ideológica y sociológica de los partidos revolucionarios, ello indica que ha ganado la libertad que prometió a la sociedad’.

Jineology es una lucha por la mentalidad de las ciencias sociales

La crítica de Jineology a las ciencias sociales también puede entenderse como una intervención de la mentalidad en esta esfera. Definiendo correctamente a las mujeres en todas las esferas de la vida se pueden superar los efectos del positivismo y del sistema patriarcal en las ciencias sociales. A la luz de la crítica de Öcalan de que “las estructuras de conocimiento existentes se han disuelto en las autoridades existentes o se han convertido en sectas atrofiadas”, la estructura de conocimiento establecida por las autoridades será objeto de críticas y también se investigarán su propia epistemología y métodos. Es evidente que la autoridad ha mantenido a las mujeres alejadas de las esferas del conocimiento. Entonces, ¿realmente somos mujeres privadas de conocimiento? ¿O podemos obtener conocimiento de nuestras experiencias?

Aunque la autoridad se esfuerza por hacer esto, no podemos decir que estemos sin conocimiento. Por lo tanto, es necesario incluir el conocimiento que obtenemos de nuestra experiencia en la epistemología de Jineology. Desde la fermentación de la masa hasta el tratamiento de personas enfermas, desde el arado de la tierra hasta la domesticación del ganado, las mujeres han obtenido la mayor parte de sus conocimientos de las experiencias de la vida. ¿No son los momentos que llamamos instinto o superstición, el producto del conocimiento que se transmite de generación en generación y se almacena profundamente en nuestras mentes? En los talleres de Jineology organizados en Sur [barrio de Amed o Diyarbakir, en Bakur, Turquía] después de que fuera devastado durante la resistencia del autogobierno, este conocimiento está emergiendo y se está convirtiendo en algo valioso.

En Kurdistán todas las mujeres se levantan antes que el sol y rezan. Cuando se les pregunta por qué hacen esto, ya sean yazidis, alevis o sunnitas, la mayoría de las mujeres no saben por qué lo hacen, diciendo que lo han aprendido así. Las mujeres también dicen ‘Ya Star’ como súplica. Como ‘Star’ es la diosa madre en la cultura sumeria, similar a Astarté, Isis, Venus y Cibeles en otras culturas, ¿no indica esto un vínculo continuo con la cultura de la diosa madre?

En resumen, Jineology, antes de recopilar datos científicos sobre las mujeres kurdas y presentar documentos a los círculos académicos para su aprobación (no los menosprecio), buscará primero el conocimiento obtenido por las mujeres kurdas a través de las experiencias de la vida, el conocimiento más imperfecto y sin pretensiones. Esta primera luz que ilumina la historia se hace aún más preciosa por el hecho de que la mayoría de la gente ni siquiera la consideraría como conocimiento.

La dialéctica del movimiento de mujeres kurdas ha funcionado así… Análisis de la Mujer y la Familia (1986), la propia organización de mujeres (YJWK), el ejército de mujeres (finales de 1992), YAJK, que se estableció en las zonas guerrilleras y puso la libertad de las mujeres en la agenda del movimiento de liberación kurdo, el partido de las mujeres (PJKK-PJA y PAJK) y la situación actual con el sistema KJK. Aparte de estas estructuras institucionales, están las teorías desarrolladas para hacer visible la cuestión de las mujeres… La ideología de la liberación de la mujer, el asesinato del macho, el divorcio interminable, el contrato social, la coexistencia libre, etc surgen en el ciclo de la teoría y la práctica que se nutren mutuamente y en las teorías e instituciones que son la fuente de la epistemología de Jineology.

Por supuesto, esto no es suficiente por sí solo. Al construir nuestra epistemología también nos enfrentaremos a las estructuras dominantes que arruinan la estructura del conocimiento, y miraremos con escepticismo los argumentos básicos de la modernidad capitalista, el sexismo, el nacionalismo y el dogma religioso que influyen en nuestros procesos de pensamiento.

La relación entre Jineology y el feminismo

¿No tendremos apoyo? La epistemología feminista que critica las ciencias sociales y desenmascara el patriarcado es una fuente clave.

Al examinar esto, el hecho de que no abandonaremos el campo de la práctica será una ventaja para ver los lados congestionados del feminismo. Añadamos aquí que Jineology no es una alternativa al feminismo. Por el contrario, un vínculo simbiótico con el feminismo puede crear una nueva vivacidad. El hecho de que el feminismo haya sido incapaz de establecer un fuerte vínculo entre la libertad individual y la libertad social, en palabras de Öcalan, “su encarcelamiento en las academias que son las trampas de la modernidad capitalista”, su incapacidad para comprender el fuerte vínculo entre la libertad y la organización y desarrollar un estilo de vida alternativo son los primeros aspectos que vienen a la mente. La corrección de éstas ‘puede llevar a una revuelta exitosa de la colonia más antigua’.

Sin embargo, la epistemología feminista no será nuestra única fuente de apoyo. Al establecer la epistemología de Jineology, se puede deducir el beneficio de los resultados de la investigación académica. El estudio académico será importante, pero los criterios fundamentales serán la utilización de los conocimientos obtenidos en beneficio de las mujeres y de la sociedad. Las experiencias de una trovadora, una curandera, el diario de una guerrillera, la biografía de una mujer que se resiste y la investigación en el área pueden ser utilizadas por igual.

Jineology vigilará constantemente la dimensión ética del conocimiento. El problema no estriba en adquirir conocimientos, sino en tener la capacidad de utilizar los conocimientos adquiridos para mejorar la vida social e individual.

Mientras Jineology desarrolla su filosofía del conocimiento, dará importancia al dinamismo, la variedad y la flexibilidad de la vida y al cambio constante que implica. Priorizará la observación, la experiencia, la escucha y la inclusión y producirá nuevos significados.

Perteneciente a la metodología de Jineology

Lo que las ciencias sociales afirman que es científico no es otra cosa que fundir la existencia de mujeres y hombres en el crisol de la autoridad. Por esta razón, es importante contar con un método de investigación basado en la realidad de las mujeres. Dado que la principal esfera de examen para las ciencias sociales es el ámbito social que se desarrolla en torno a las mujeres, nuestros métodos de investigación se concentrarán en revelar la existencia de las mujeres y en exponer las distorsiones relacionadas con ellas. Jineology desarrollará una crítica de cómo todas las ciencias sociales (historia, sociología, arqueología, teología, etc.) han ocultado y distorsionado la existencia de la mujer. También se llevarán a cabo investigaciones más detalladas, por ejemplo, sobre la autodefensa de las mujeres. Para ello se puede contactar con las ciencias sociales. Al examinar este tema, se forjarán relaciones con ciencias sociales como la economía, la ontología, la educación, la salud y la política. (El quinto número de la revista Jineology incluye un artículo sobre la autodefensa de las mujeres y cubre todos los temas mencionados). Esta investigación ayudará a superar las divisiones de las ciencias sociales.

Jineology no tiene que limitarse a un único método, porque hacerlo la condenaría a una “dictadura de la mentalidad”. Por lo tanto, las directrices serán: ¿en qué medida este método desarrolla la iluminación de las mujeres, añade significado?

Un enfoque monista universal reduce la verdad a una sola, mientras que a veces la ruptura de la libertad de un individuo puede incluso cambiar la verdad. Por ejemplo, la acción de Arin Mirkan fue un punto de inflexión en la ruptura del cerco de Daesh. Reclamar un modelo relativo ilimitado es tan cierto como que el número de seres humanos en el universo puede fragmentar la integridad social. Tanto el “uno” universal como el “único” relativo reflejan un carácter hegemónico.

El método de Jineology reside en el carácter dual del universo. Es decir, considera concéntricamente la universalidad y la relatividad.

Es capaz de apreciar el aspecto progresivo del ciclo de desarrollo y el carácter cíclico del progreso, y la influencia mutua de la infinitud y el momento, y evaluar el umbral significativo de percepción para comprender la verdad.

Jineology basa sus métodos en una mentalidad que supera la separación entre sujeto y objeto. Evita que esta división sea absoluta, que es la base de la modernidad.

Jineology resuelve funcionar en armonía con el intelecto emocional y analítico y realiza sus observaciones y experiencias teniendo en cuenta el dualismo cuántico.

Tiene en cuenta la relación entre observador y observado y la visión interior de la persona. La observación constante de uno mismo no puede ayudar a comprender los sentimientos de la sociedad. Digamos que usted es periodista en Kurdistán y que su único objetivo es informar objetivamente de los acontecimientos que tienen lugar durante la resistencia del autogobierno. En ese caso, para explicar lo que pasó la madre de Cemile Çağırga, una niña cuyo cadáver fue almacenado en un congelador durante días, o los hijos de Taybet İnan, cuyo cuerpo fue dejado durante días en la calle a causa de un toque de queda, primero tienes que hacerles sentir que los entiendes.

Uno de los campos a los que Jineology presta especial atención es el de la libertad. En resumen, tiene en cuenta la idea cuántica, la naturaleza social, la flexibilidad y el potencial de cambio.

Examina y evalúa las formas de pensar sobre la mitología, la religión, la filosofía y la ciencia y las dimensiones positivas y negativas de los métodos que utilizan.

Jineology ve el Estado, las clases y el desarrollo social como etapas inevitables del desarrollo y rechaza el punto de vista determinista y positivista de la historia.

Jineology no ve como sus principales áreas de investigación las universidades, las academias e instituciones oficiales. Se acerca a estos lugares con sospecha por su potencial de generación de poder. La relación entre maestro y alumno no es de sujeto y objeto, sino que progresa en una relación simbiótica. El diálogo, la investigación, la autoexpresión, el análisis de la personalidad (una especie de psicoanálisis), la crítica y la autocrítica son los principales métodos de educación académica. Los centros de enseñanza son importantes para la dimensión ética de la ciencia y para proteger el vínculo con la sociedad. Aparte de las instituciones oficiales, cada casa, asociación o ladera de montaña puede ser utilizada como un espacio educativo.

A medida que Jineology establezca su método, criticará los métodos de los elementos de la modernidad democrática que están cerrados a la experiencia.

En conclusión, Jineology establecerá sus métodos teniendo en cuenta el flujo, el color, la versatilidad, la flexibilidad y las diversas facetas de la vida.

Perteneciente al marco teórico e institucional de Jineology

Desde que surgió el concepto de Jineology, hay curiosidad sobre lo que ha conseguido. El comité de Jineology formado en 2011 se esforzó por encontrar una respuesta a la pregunta de qué necesidad había llevado al surgimiento de la ciencia de la mujer, que se planteó por primera vez en la “Sociología de la Libertad” de Öcalan. La respuesta llegó en la Primera Conferencia de Jineology, celebrada en las montañas del Kurdistán en 2015, en la forma de “Introducción a la Jineology” (original en turco, traducciones en kurmanji, sorani y persa terminadas, inglés, español y alemán en curso). Al buscar respuestas a esta pregunta, llegamos a la conclusión de que la ciencia de la mujer debía construirse en torno al vínculo entre las ciencias sociales y la sociedad. Debía basarse en la investigación de la existencia de la mujer y en los métodos que determinaría y con qué ciencias sociales establecería vínculos. A medida que avanza en este camino, puede estar inmersa en un estudio profundo para conceptualizar la ciencia de la mujer. Al tratar de explicar el concepto a la sociedad, revela la verdad de las palabras “si la ciencia es la respuesta a las necesidades sociales, cumplirá este deber”. Jineology está encontrando una respuesta en la sociedad.

Una de las actividades más importantes en la constitución de la teoría de Jineology fue la revista teórica trimestral ‘Jineoloji’, cuyo primer número se publicó el 8 de marzo. La revista, cuyo quinto número se está recopilando, trata de tejer una conexión entre Jineology y la vida en cada número. El primer número se centró en la crisis de las ciencias sociales, el segundo en el problema del método, el tercero en la revolución de las mujeres y el cuarto en la autodefensa. La revista ‘Jineoloji’ se lee desde Rojava hasta Turquía y las montañas del Kurdistán, y desde América Latina hasta Europa.

Nuestra investigación y cada reunión que celebramos para explicar Jineology es una expresión de nuestro progreso (Europa, Rojava, Norte, Sur, Turquía y hasta América Latina). No se puede decir que la pregunta de por qué una ciencia de las mujeres ha encontrado la misma respuesta en todas partes. El trabajo de Jineology en Europa se encuentra todavía en una fase temprana, mientras que en Rojava el trabajo sobre un marco conceptual ha logrado resultados. Actualmente se sigue trabajando en la formación de un marco teórico e institucional. Los primeros profesores formados en la Academia de Jineology para impartir clases de Jineology, que está en el plan de estudios de todas las academias, se graduaron el pasado mes de octubre [2017]. El estudio académico no se limitará a esto. La próxima primavera habrá nuevos cursos en la Academia de Jineology, a los que se espera que asistan investigadores y académicos que se dedican a trabajar sobre la existencia de las mujeres en las ciencias sociales. En otro desarrollo, el Comité de Jineology ha preparado folletos y libros (‘The Politisisation of Emotions’, ‘The Co-Presidential System’ y el volumen 3 de los análisis de Öcalan sobre la cuestión de la mujer). También se sigue trabajando en la historia no escrita de las mujeres yazidíes de Sinjar. Continúa el debate sobre si Jineology debe tener una facultad o ser una sección de la Universidad de Rojava, que se inaugura este año. El Comité de Jineology es de la opinión de que debería haber una Facultad de Jineology, para lo cual se deben hacer preparativos serios. En la actualidad, las clases de Jineology forman parte del programa educativo de cientos de academias (YPG, YPJ, asambleas, defensa personal, economía y muchas otras). También está en el currículo de las escuelas secundarias y preparatorias. Lo mismo sucede en el campamento de Makhmur.

Jineology es un río que encuentra su propio cauce. Las ideas de cada mujer, su estudio, los datos que encuentra, los secretos que su madre le susurra al oído, el poder de interpretación, son gotas que fortalecen el flujo de este río. Su aspecto más bello es la iluminación espontánea de la ceguera social. Jineology se asegura de que los conocimientos que se le transmiten se transmitan a la sociedad. Además, Jineology está embelleciendo la investigación en todos los campos, ya sea en la economía, la salud o la historia.

