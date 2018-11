Contra la división de las cuestiones sociales: la perspectiva de Jineology

Fuente: Komun Academy

Autora: Necîbe Qeredaxî

Fecha de publicación original: 07/11/2018

Traducido por Rojava Azadi Madrid

Desde 2008, el movimiento de mujeres kurdas ha estado desarrollando “Jineology”, la ciencia de la mujer y la vida. Para mucha gente, jineology es un tema que despierta curiosidad y emoción por un lado, y confusión por otro. Esto se debe a su ambiciosa pretensión de presentar una alternativa a la mentalidad de la modernidad capitalista, que está determinada por paradigmas de conocimiento y ciencia positivistas, dominados por hombres y enfoques colonialistas. En los últimos años, el movimiento de mujeres kurdas ha compartido sus ideas para el contenido de jineology con miles de mujeres de todo el mundo. El siguiente discurso fue presentado por Necîbe Qeredaxî, en nombre del Comité de Jineology en Europa, en el primer día de la 1ª Conferencia Internacional de Mujeres “Revolución en ciernes”, organizada por la red “Mujeres tejiendo el futuro”, celebrada en Frankfurt los días 6 y 7 de octubre de 2018. Proporcionó una perspectiva “desde el punto de vista de jineology” para los múltiples talleres auto-organizados en los que participaron los cientos de mujeres de todo el mundo asistentes a la conferencia.

Queridas compañeras,

Permitidme comenzar con algunas observaciones sobre la metodología del Estado, la hegemonía del sistema capitalista y el patriarcado, y cómo éstas siguen afectando a la mayoría de los movimientos sociales alternativos, y la forma en que estos últimos definen las cuestiones y las fuentes de los problemas, así como sus métodos para abordarlos. De hecho, los métodos para abordar los problemas de alguna manera reproducen los problemas y hacen las cosas más difíciles para la sociedad, la naturaleza y las mujeres, hasta el punto del caos. Esto significa que tal metodología clasifica los problemas de una manera que da prioridad a un aspecto del problema, mientras que ignora otros. Por supuesto, la mujer, como identidad, existencia y estatus, es a menudo ignorada. Otro método problemático consiste en buscar soluciones dentro del sistema y con las herramientas del propio sistema; esto no conduce más que a engaños, en vez de a soluciones genuinas. Asimismo, es peligroso ignorar la cuestión del patriarcado en nuestras redefiniciones de los conceptos de esclavitud y libertad. Además, la enfermedad del individualismo, la desorganización y nuestra caída en las trampas del sistema nos llevan a actuar dentro de las fuentes de conocimiento que refuerzan el Poder, a medida que buscamos y seguimos los paradigmas de la ciencia y el conocimiento que cada día nos desconectan más de la sociedad y de la inteligencia emocional.

La última cuestión que quiero mencionar es que considerar los problemas de la sociedad como problemas individuales priva nuestra visión de los aspectos sociológicos y colectivos de los problemas.

Si queremos investigar la mujer, la sociedad matriarcal y la historia de Mesopotamia a partir de las prácticas actuales del conocimiento y la ciencia, seguramente se nos pedirá que aportemos pruebas de la noción de sociedad natural. Pero, de hecho, el Kurdistán y muchas otras zonas y geografías indígenas tienen muchas fuentes orales de datos culturales e históricos no escritos. Los sitios históricos que muestran la lucha de las mujeres y la opresión por el Estado, la jerarquía y la hegemonía patriarcal pueden ser evidencias para mostrar los aspectos y realidades ocultos a lo largo de la historia que necesitan ser revelados. Nuestros sitios históricos fueron encubiertos por quienes representan la mentalidad estatal y patriarcal, pero es necesario destacarlos. Como dice Abdullah Öcalan, “la historia de la esclavitud no ha sido escrita y la historia de la libertad está a la espera de serlo”. Así, nos preguntamos: Si las ciencias sociales pretenden buscar soluciones a los problemas sociales, ¿cómo es que favorecen y apoyan la hegemonía de los que están en el poder? Podríamos fácilmente y sin duda decir que estas ciencias sociales son racionalistas, colaboran con los sistemas de dominación, se convierten en herramientas para su desarrollo, no consideran a las mujeres como sujetos de investigación, sino que distorsionan su realidad, y se centran en el instinto capitalista de generar ganancias.

Necesitamos redefinir la existencia y la energía de la mujer para descubrir la verdad. Esto debe incluir el análisis de la sociedad, la mujer y la vida; las relaciones entre mujeres y hombres y su relación con la sociedad; la cultura y las sociedades de la maternidad y su destrucción; la causa del desarrollo de la mentalidad patriarcal; los métodos utilizados por la mitología, la religión, la filosofía y la ciencia, y su enfoque sobre la existencia de la mujer.

En los últimos años y en un proceso todavía en curso, jineology ha estado investigando cómo se ha definido a las mujeres con estos métodos. Hemos estado preguntándonos si es cierto que el conocimiento es el análisis del significado y la acumulación histórica que las comunidades han obtenido como resultado de dar sentido a sus vidas y encontrar soluciones a los problemas que enfrentan, y si la ciencia es la institucionalización del conocimiento con el objetivo de comprender el universo y responder a las necesidades sociales. ¿Por qué hay tanto caos, guerra, violencia y migración forzada?

Podemos superar esta mentalidad desafiando la relación creada entre el hombre opresor y la mujer oprimida; pasando del paradigma urbano, modernista y autoritario a un paradigma democrático; analizando la sociedad, la familia y la relación entre el hombre y la mujer. El primer paso de esta transformación de nuestras luchas por la libertad debe comenzar por convertir a los individuos en estructuras organizadas.

Aquí no estamos hablando de reformas sociales, políticas, económicas y legales; estamos hablando nada menos que de revolución. Una revolución que florece gracias a la autodeterminación de las mujeres. Una revolución en la que las mujeres no sólo están parcialmente incluidas, sino que son el núcleo de la revolución, al dirigirla y planificarla con su propio espíritu. Cuando hablamos de mujer, no hablamos de una existencia biológica, sino de una existencia política y social. Hablamos de la conexión entre la historia y el presente. Hablamos tanto de avances prácticos como teóricos. Hablamos de la certeza de que hace miles de años en las tierras de Mesopotamia, la colonización, la socialización y la primera revolución agrícola se desarrollaron entorno a las mujeres.

Sin analizar y examinar la relación entre el sistema capitalista, el Estado y la dominación y tiranía de género, es difícil hablar de alternativas y sugerir soluciones para el tema universal de la libertad. Sin tocar las raíces históricas de la sociedad y la realidad de las eras matriarcales de la vida y más allá, no podemos entender el pasado o el presente ni cómo “tejer nuestro futuro”.

Por lo tanto, para crear nuevas potencialidades y un cambio social duradero, las transformaciones de género también tienen que ocurrir dentro de la sociedad y esto es lo que ha estado haciendo el movimiento de mujeres en el Kurdistán y, debido a las condiciones, más concretamente en Rojava. Para ayudar a la sociedad a defenderse mental e ideológicamente, uno de los métodos más importantes es el desarrollo de los conceptos de vida en común libre (hevjiyana azad) y de auto-ser (xwebûn).

Para las que escuchan el término “jineology” por primera vez: el término jineology se compone de dos palabras: jin y logy. Jin es una palabra kurda, que significa ‘mujer’ y logy viene del término griego que indica ‘ciencia’. Es un marco de análisis radical que el movimiento de liberación kurdo, y en particular el movimiento de mujeres kurdas, ha estado desarrollando desde 2008. Trata de transferir los avances del movimiento de mujeres kurdas a la sociedad, basándose en una crítica de las ciencias sociales. Muestra cómo las ciencias positivistas han monopolizado los sistemas en manos de los hombres y, por tanto, han creado enormes brechas entre la sociedad y la verdad; la sociedad y la vida; y la sociedad y la ciencia.

Jineology es el resultado del progreso dialéctico del movimiento de mujeres kurdas, así como un comienzo para responder a las contradicciones y problemas de la sociedad, la economía, la salud, la educación, la historia, la demografía, la ecología, la ética y la estética, mediante el desarrollo de una metodología alternativa.

Hêlîn Dersîm, que fue miembro del primer comité de jineology en las montañas del Kurdistán, pero que fue asesinada por los bombardeos del Estado turco, dejó un legado tan rico de investigación y conocimiento de la historia no escrita de la mujer que la historia debe reconocerla con orgullo. En su carta a todos nosotros, dice: “Debemos centrarnos en la realidad de la sociedad en las montañas Zagros, que es la cuna de la sociedad matriarcal. Para adquirir conocimiento, he conocido y hablado con pastores, curanderos y recolectores de hierbas. Pasé horas caminando por las montañas. Jineology revela la relación entre la mujer y la vida a través de varias facetas y define la vida a través de las perspectivas de la mujer. Por lo tanto, desde esta perspectiva, el concepto de hombre debe ser redefinido. Este hecho se puede rastrear a través de las palabras kurdas camer o camerd, que significan ‘generoso’. Ca o cî en kurdo es ‘madre’. Se sugiere que durante el Neolítico, el hombre vivía según las medidas de la mujer. Esto todavía tiene impacto en el Kurdistán y en la región en general. Por otro lado, es importante analizar el carácter de los hombres cazadores y comerciantes. Es importante evaluar la cultura de la violación y el fascismo a través de la mentalidad de los hombres que buscan el poder. La palabra zilam en kurdo viene de zulm que significa ‘tiranía’.”

En todo el mundo hay verdaderos intentos de resolver los problemas con urgencia. Tenemos que tener cuidado de no caer en el ciclo de las llamadas organizaciones de la sociedad civil que están conectadas con el Estado. En su lugar, debe haber intentos por tomar medidas locales y prácticas y por desarrollar una academia de educación alternativa para cambiar las mentalidades. Sin cambiar nuestra mentalidad, es difícil crear un cambio radical y emanciparnos de los trucos del sistema y sus instituciones. Con cada realización, estamos obligadas a utilizar métodos de crítica y autocrítica.

Tenemos que considerar cada evento dentro de su contexto histórico. Nuestro tratamiento de la historia podría basarse en ver las cosas como ejemplo viviente de los fenómenos. ¿Es una coincidencia que después de 4.000 años, el modelo socio-político de Rojava se base en el coliderazgo en lugar de una dictadura centralista, vertical y patriarcal masculina? Nuestras abuelas dicen: la hierba volverá a reverdecer en sus raíces. ¡Consideremos el significado de las imágenes del dios y de la diosa en tronos iguales, como es común en Tal Xalaf! Ésa es la filosofía detrás de esta revolución. Está reestructurando los valores de la sociedad matriarcal. La madre no es una mera entidad biológica. Ella es un valor que puede equilibrar y tratar con la primera naturaleza (el universo) y la segunda naturaleza (lo humano y la sociedad).

En cuanto a la demografía, debemos ser conscientes de que la cuestión de la superpoblación está relacionada con la objetivación de la mujer, con la colonización de su cuerpo, su voluntad y su identidad bajo el nombre de honor, falsa libertad y falso amor. Así es como el sistema promueve una forma de vida en la que las sociedades hacen demasiado hincapié en el género y el sexo, en lugar de en la igualdad de vida.

Debemos saber que existe una fuerte relación entre el sistema capitalista y todas esas crisis que se definen como desastres ambientales. Cuando la moralidad disminuye, se desarrollan catástrofes ecológicas. La innovación sostenible ha sido sustituida por la destrucción. Esto comenzó con la destrucción de la condición, la existencia y el papel de la mujer. Debemos entender que los conceptos de moralidad y ética pueden definirse no sólo como conceptos religiosos, sino en términos de un marco de relación simbiótica entre lo humano y la naturaleza; las mujeres y la naturaleza; y las mujeres y los hombres. Para ello, debe haber un movimiento que se centre en algo más que en la preservación del medio ambiente, pero que se base en un cambio consciente y ético del sistema.

Jineology no sigue el sistema económico dominante que se abstrae de la ecología y la vida. El conocimiento sobre demografía se extrajo de la economía y la ecología bajo el nombre de plusvalía, pero sólo puede describirse como anti-vida. Nuestro paradigma de la Modernidad Democrática, con sus principios de democracia radical, directa y comunal, ecología y liberación de la mujer, analizará las cuestiones relativas al Poder considerando los asuntos relacionados con la ecología como temas principales. Este paradigma está impulsando revoluciones eco-tecnológicas contra el industrialismo.

¿Podemos ver una visión más ecológica que la actitud de las mujeres analfabetas, que dicen: “No viertas agua caliente sobre la tierra. Hace daño a la tierra, a la hierba y a las criaturas que viven en la tierra”. Necesitamos un paradigma de ciencia y conocimiento que revele los hechos en lugar de cubrirlos a fin de utilizarlos como herramienta para aumentar el interés y el capital. Nuestro trabajo debe ser honesto y estar al servicio de la sociedad.

Jineology como ciencia de la mujer, la vida, la sociedad y la libertad es un punto de vista contra la división de los problemas sociales y la búsqueda de soluciones dentro y a través del sistema. Todos los problemas que provienen del patriarcado y la jerarquía deben ser analizados y resueltos interconectados y en su totalidad.

No es de extrañar entonces si sugerimos que en los talleres se tenga en cuenta la evaluación de las geografías montañosas. Las montañas tienen un significado crucial en todos los movimientos alternativos y antisistema. Incluso para los individuos, podemos ver el valor de la montaña para la reorganización del yo o para separar el yo de los impactos destructivos del sistema.

Es urgente abandonar las premisas de la ciencia contemporánea impuestas por el sistema y crear otro ambiente de discusión. Los seminarios, paneles y conferencias no son suficientes. Necesitamos un tipo diferente de academia que pueda, de manera sistemática y paso a paso, trabajar sobre cómo podemos alcanzar nuestras metas, desde las revoluciones mentales hasta las transformaciones sociales. Esto no puede lograrse sin defensa propia. La autodefensa no es sólo coger las armas. Jineology es una ciencia de autodefensa.

Tenemos el deber de revelar los hechos por el bien de los pueblos, las mujeres y los jóvenes, para poder luchar contra el fascismo. Por ejemplo, no podemos considerar que Irán es antiimperialista, mientras que el régimen comete ejecuciones diarias de personas inocentes. El país constituye una prisión aún mayor, donde se priva a la gente de la libertad de vivir. No podemos mirar a los refugiados a través del prisma de la compasión. Deberíamos destacar las causas profundas y las razones de sus condiciones. Debemos examinar las cuestiones a nivel local y a través de perspectivas no estatales. Los movimientos locales y aquéllos que quieren formar parte de un frente alternativo -antifascista y antipatriarcal- no deben mirar las cosas a través de nociones individualistas de libertad o a la sociedad a través de la lente de la victimización. En cambio, deben buscar marcos teóricos que puedan ponerse a sí mismos y a las cuestiones sociales bajo el escrutinio de la crítica, para preguntarse qué hemos perdido y dónde lo hemos perdido.

Sólo cuando la mentalidad del Poder y la hegemonía de sus instituciones se paralizan, podemos hablar de nuestra existencia como una alternativa. Eso sólo es posible a través de un método que está organizado y que puede pensar fuera del marco del sistema. Asimismo, las soluciones a nuestros problemas también deben mirar fuera del marco del sistema. Podemos preguntarnos si estamos preparadas para ello. ¿Cómo serían nuestras herramientas, conceptos, teorías y organizaciones? Hay varios ejemplos en la historia antigua y en la nueva, pero la historia escrita del paradigma positivista actual los ha negado sistemáticamente. En nuestro tiempo, esto está muy encarnado en la revolución en curso en Rojava (Kurdistán oeste).

¿Es importante la teoría o la práctica? Si no hay práctica de la vida, las teorías perderían su valor. Si la teoría no puede ser colectiva y social, permanecerá a nivel individual y sólo en los papeles de la historia. Una teoría alternativa sólo puede ser efectiva a través de renovaciones continuas y vívidas. La medida de esto es la medida en que proporciona una respuesta a las necesidades de la sociedad y la medida en que se libera de la mentalidad de jerarquía y poder.

Nuestra autoconciencia diaria puede demostrarnos las maneras en que somos atraídas de nuevo al sistema y cómo somos fundidas de nuevo en él, así como cómo evitar que eso suceda. No es una coincidencia que en los mismos países donde el fascismo surgió y fue derrotado, una vez más, la enfermedad del ultranacionalismo, la islamofobia, el odio contra los refugiados, las visiones orientalistas y la pacificación de los movimientos alternativos y sociales están volviendo a crecer, de modo que el sistema está trabajando para reproducir el fascismo una vez más. Los movimientos sociales y políticos alternativos que pretenden luchar contra el sistema siguen estando en el terreno de “la caridad o el apoyo” a los movimientos de otras regiones del mundo. Siguen siendo débiles a la hora de complementarse entre sí como actores.

La lucha contra la ocupación, el fascismo y el patriarcado no puede llevarse a cabo sólo a través de la reacción. Sin embargo, la lucha continua contra la mentalidad patriarcal y las mentalidades tradicionales de las mujeres debe partir de la crítica y la autocrítica. Al principio de su lucha, Abdullah Öcalan dijo: “Para que podamos destruir el castillo del enemigo, primero tenemos que destruir el castillo que fue construido dentro de nuestra mente”. Para Sakine Cansiz, la filosofía de esa lucha era: “Nada es imposible”.

