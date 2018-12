Detenido el director de cine kurdo Kazim Oz

Fuente: The Region

Autora: Meghan Bodette

Fecha: 24/11/2018

Traducido por Rojava Azadi Madrid

Kazim Oz, famoso director de cine kurdo de Turquía, ha sido detenido en Dersim por cargos relacionados con terrorismo, según un artículo publicado en su cuenta de Instagram.

Oz es director de 13 películas: Zer, Çinara Sipî (documental), Once Upon a Time (documental), The Last Season: Shawaks (documental), The Storm, Far Away (documental), The Photograph, Ax (cortometraje), Teknede (cortometraje documental), Wenda (cortometraje), Agire Jiyan: Rehsan (cortometraje), Ellerimiz Kanat Olacak Uçup Gidecegiz (cortometraje documental) y El Yordamiyla Renkler (cortometraje documental).

Su película más reciente, Zer, cuenta la historia de Jan, un joven kurdo que descubre la historia secreta de su familia a través de una canción que le cantó su abuela, una sobreviviente de la masacre de Dersim. Se proyectó en todo el mundo y fue nominado para varios premios en diversos festivales internacionales de cine.

Zer se ha proyectado en Turquía en múltiples ocasiones, a pesar de la censura. La película fue rodada en Turquía y recibió financiación parcial del Ministerio de Cultura turco, antes de que éste cambiara de rumbo y comenzara a intentar suprimirla.

“Cuando Jan, el protagonista, llega a la provincia de Dersim, camina por una aldea donde ve carteles y graffitis políticos sobre la masacre de 1938. Es importante señalar que tanto los carteles como los graffitis ya estaban allí cuando mi equipo y yo llegamos para rodar la escena. No creamos ninguna de las imágenes ni escribimos los eslóganes, simplemente filmamos lo que vimos. Los censores también señalaron otra escena en la que Jan se encuentra con algunos paramilitares kurdos en un bosque, y luego, por supuesto, están las imágenes de la masacre en sí”, dijo Oz a Rudaw English en una entrevista este año.

Oz reemplazó el material citado por una pantalla negra en lugar de cortarlo por completo, para mostrar al público que la censura estatal había tenido lugar.

Turquía no reconoce oficialmente las atrocidades que tuvieron lugar en Dersim, en las que entre 13.000 y 40.000 kurdos fueron asesinados sistemáticamente y miles más fueron deportados por la fuerza entre 1937 y 1938.

La represión más reciente de Turquía contra los derechos kurdos y la disidencia general no ha perdonado a los medios de comunicación. Turquía es el país del mundo que más periodistas y trabajadores de los medios de comunicación mantiene encarcelados, y ha cerrado periódicos y canales de televisión kurdos por su supuesta producción de “propaganda terrorista”.

