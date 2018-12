El Festival Internacional de Cine de Kobane en Radio 3

Sinopsis del programa:

Alberto García Ballesteros, “Santucho”, cariñosamente hablando, es un madrileño que colabora activamente en el Festival de Cine de Rojava, al norte de Siria. Un lugar complicado y agredido por unos y por otros. Cuando no son las propias fuerzas del (me ahorro el descalificativo) presidente Bashar al -Ásad, son los turcos y cuando no son éstos son los del Daesh. Alberto interviene desde el único festivalito de cine de la zona, sus palabras y su compromiso con Siria nos emociona. Nos emociona desde el cine, desde el compromiso social y desde la belleza de apostar por el cine desde los lugares más complicados de este planeta.