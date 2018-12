“Rojava es un proyecto pionero y revolucionario”

‘La Tinta’ dialogó con Sara Ainhoa de Ceano-Vivas Núñez, una periodista española que recorre Kurdistán participando de la organización de un mundo nuevo en el corazón de Medio Oriente.

Sara Ainhoa de Ceano-Vivas Núñez nació en Madrid, es periodista y sabe que, en su oficio, lo principal es estar en el terreno desde donde contar una historia. Por eso, entre 2014 y 2015, comenzó a viajar a Kurdistán, una tierra que arde en el corazón de Medio Oriente y en la cual los pueblos que la habitan se niegan a desaparecer.

Con el correr del tiempo, Sara se puso en contacto con integrantes del Movimiento de Liberación de Kurdistán (MLK) y, en particular, con la realidad del proceso revolucionario que se desarrolla en Rojava (Kurdistán sirio). En 2015, la periodista -que publica sus crónicas en el blog Destino Oriente Próximo-, viajó a Bakur (Kurdistán turco) y a Rojava, momento en que pudo conocer la vida de los refugiados en la ciudad de Suruç, palpitar los festejos del Newroz (año nuevo kurdo) en Amed (Diyarbakir, en turco) y llegar a Kobanê un mes después que las Unidades de Protección del Pueblo (YPG/YPJ) liberaran a la localidad del Estado Islámico (ISIS).

En diálogo con La tinta, Sara relata que, de esta manera, “pude ver y sentir la destrucción real que sufrió Kobane y el sacrificio que su población y sus fuerzas de autodefensa tuvieron que realizar”.

En 2016, la periodista retornó a Bakur y experimentó la resistencia de la población kurda en los barrios liberados en Amed y Cizre, donde se declararon las autonomías y comenzó un proceso de autogobierno. Al estar en esas zonas, Sara no sólo conoció de primera mano la propuesta de autoorganización que propone el MLK, sino también “la violencia del Estado turco contra la población kurda”.

“En primavera del 2017, decidí que era el momento de viajar a Rojava y permanecer el tiempo suficiente para sumergirme en la revolución –recuerda-. Era el momento de conocer, de primera mano, a los pueblos del noreste de Siria, de comprender su modelo de autogobierno y, sobre todo, de conocer a las mujeres que han hecho posible uno de los mayores cambios de Medio Oriente en el último siglo”.

En estos últimos años, el pueblo kurdo es protagonista de los cambios profundos que sacuden a Medio Oriente. Más de 40 millones de personas conforman la población de Kurdistán, una nación que nunca fue reconocida por Turquía, Siria, Irán e Irak, los estados-nación en que quedó recluida después de la Primera Guerra Mundial.

Por estos días, las cuatro partes de Kurdistán se encuentran convulsionadas y cruzadas por procesos de liberación ante los cuales las respuestas más inmediatas de los estados es la represión. En Rojava, con una revolución que avanza desde 2012, el propio gobierno turco se encarga de bombardear diferentes zonas. En el caso particular de Afrin, el Estado turco invadió la región y comenzó a aplicar un modelo conservador y excluyente, sostenido por miles de mercenarios a los que arma y protege. Al mismo tiempo, en Rojava se puso en marcha la Federación Democrática del Norte y el Este de Siria (FDNES), una unión de pueblos y tribus que tienen al Confederalismo Democrático, la ideología teorizada por el líder kurdo Abdullah Öcalan, como punto en común.

La historia de los kurdos y las kurdas está cruzada por la persecución, la represión y la prohibición de sus derechos básicos. Pero esa historia, nacida en la Media Luna Fértil de la Mesopotamia, también se nutrió de resistencias épicas y una defensa cerrada de su lengua y cultura. Hacia esa región, de mitos milenarios y tribus insurrectas -que según varios autores dio vida a las primeras formas de organización de la humanidad-, se dirigió Ceano-Vivas Núñez.

—¿Cómo fue la experiencia al llegar a Kurdistán?

—Al principio, siempre surgen dificultades, debido a que la mayoría de los internacionalistas que venimos no tenemos conocimientos de ninguno de los idiomas que se hablan en la región. Es muy complicado poder desarrollarte o entablar relaciones cuando no hablas una palabra de kurdo o árabe. Asimismo, el choque cultural es inevitable. Cómo sentarte, cómo interactuar o cómo comer sobre un mantel en el suelo, son costumbres que, al principio, pueden chocar, pero a las que poco a poco te vas haciendo. También es cierto que la mentalidad que tenemos los occidentales sobre nuestras necesidades individuales, nuestros deseos personales, en la realidad de Rojava o, incluso, diría de todo Oriente Medio, muchas veces no encajan y suponen fuentes de conflictos. Pero hay que decir que el enriquecimiento personal, tras superar las primeras barreras, es tan grande que merece la pena el esfuerzo.

También hay que decir que las estructuras para internacionales han mejorado muchísimo desde que llegué. A mi arribo a la Comuna Internacionalista de Rojava, y el pueblo y la academia que hoy en día son sus bases, no existían. Las estructuras para mujeres internacionalistas, como por ejemplo Jineolojî Internacional en la cual participo actualmente, ni siquiera estaban planteadas. La variedad de oportunidades y proyectos que hay en la actualidad para la participación de internacionalistas es un logro hecho a base del esfuerzo de los compañeros y compañeras que estuvieron antes que nosotras.

—¿Cómo se desarrolla tu trabajo cotidiano en la región?

—Trabajé en muy diferentes estructuras y tareas. Estuve un tiempo trabajando en la Comuna Internacionalista, haciendo trabajos prácticos en el pueblo y participando del proyecto Make Rojava Green Again. Pero mi área principal siempre ha sido y es la comunicación. Durante un tiempo, pude trabajar con las YPJ cubriendo noticias y haciendo entrevistas con ellas, para conocer mejor sus historias de vida, sus aspiraciones y sueños. Pero el periodo más intenso fue durante la invasión del cantón de Afrin, donde participé del grupo IC Afrin Resistance, cubriendo el desarrollo de la guerra minuto a minuto. Fue una labor muy dura, pero también muy importante, pues la mayoría de los grandes medios de comunicación no dieron la trascendencia ni el espacio necesario a la resistencia que el pueblo de Afrin llevó contra la invasión imperialista de Turquía, el segundo mayor ejército de la OTAN.

Trabajamos durante tres meses con una gran intensidad, sin prácticamente dormir, movidos por la rabia frente a la injusticia que presenciábamos. Las imágenes que nos llegaban cada día eran muy duras: los heridos, los muertos, los desplazados. Además, tuve la oportunidad de ir a Afrin en el segundo convoy solidario que se organizó, que bombardeó la artillería turca. Fue una situación desesperante: ver a las madres, jóvenes y ancianas con las que viajábamos en completo pánico, todo el mundo corriendo colina abajo entre los disparos de la artillería. Nunca podré olvidar que un chico cayó desplomado a mi lado y cómo le salía la sangre a borbotones de su cabeza. Recuerdo los esfuerzos que hicimos para cortar la hemorragia y el infierno de la espera de una ambulancia que nunca llegaba, porque los bombardeos no cesaban. Éramos un convoy de civiles, puedo dar fe e imágenes de ello. Así como doy fe de que al ejército turco le es indiferente matar civiles con tal de ganar su guerra imperialista.

—¿Cuáles son los aciertos y errores de la revolución de Rojava?

—Hay errores y aciertos, y creo muy importante hablar de ambos, porque sólo a través de un correcto análisis de la realidad se puede mejorar el proyecto que se desarrolla en Rojava.

El principal acierto de la revolución es que supo aprovechar un momento de caos en la región para cambiar la vida de miles de personas. Desde la creación del Estado sirio, por no hablar anteriormente, la población kurda de Rojava ha sufrido discriminación, persecuciones, vejaciones y marginación. Su lengua estaba prohibida, así como sus manifestaciones culturales y artísticas. Miles de personas carecían de estatus legal, a pesar de llevar toda su vida en la región y, por consecuente, no podían acceder a los derechos mínimos que cualquier persona debería tener. Con el proyecto de la Nación Democrática, no sólo la población kurda, sino todas las etnias y religiones que lo deseen, pueden desarrollar libremente su forma de vida según sus tradiciones, siempre que se ajusten a unas reglas mínimas de convivencia y respeto por los derechos del prójimo. El paradigma de la Nación Democrática aplicado en la Federación Democrática del Norte y Este de Siria demuestra que se puede convivir pacíficamente en la riqueza de la diversidad. Que la pluralidad de culturas, lenguas y tradiciones es lo que hace hermoso un territorio habitado por el ser humano.