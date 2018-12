Nota de Prensa del KNK. Llamamiento urgente

NOTAS DE PRENSA [1]

LLAMAMIENTO URGENTE – NUESTRAS DEMANDAS [2]

19 DE DICIEMBRE DE 2018

Las amenazas del Estado turco y los preparativos para una guerra a gran escala de ocupación de Rojava (norte de Siria) se están intensificando. En enero de este año, el Estado turco inició un proyecto de campaña de agresión militar contra la otrora pacífica región de Afrin en Rojava, y esta campaña, llevada a cabo en coordinación con varios grupos yihadistas, finalmente culminó con la ocupación de Afrin. La guerra del Estado turco contra Afrin ha resultado en una tragedia humana de vastas proporciones -cientos de civiles indefensos fueron masacrados y miles más resultaron heridos, la región ha sido quemada, saqueada y destruida por el Estado turco y sus aliados yihadistas. Cientos de miles de personas fueron forzadas a desplazarse de sus hogares, mientras que la guerra y subsiguiente ocupación, así como las campañas de terror en curso del Estado turco y sus aliados yihadistas en la región han alterado significativamente la demografía de Afrin. La catástrofe que ha sufrido el pueblo de Afrin ha sido el objetivo último de la campaña del Estado turco.

El Estado turco pretende ahora alcanzar el mismo resultado que en Afrin en el caso de otras regiones de Rojava, y actualmente se está preparando para atacar a una región en Siria de 500 km de longitud, entre los ríos Tigris y Éufrates. Los primeros objetivos en la región son las zonas fronterizas de Kobane, Manbij, Tel Abyad, Serêkaniyê (Ras al-Ain), Darbasiyah, Amude, Qamishlo, Tirbespî (al-Qahtaniyah), Dêrik (al-Malikiyah) y miles de pueblos y aldeas. Junto a ciudades como Qamishlo, Hasakah y Raqqa, con grandes poblaciones urbanas, hay aproximadamente un centenar de pueblos y miles de aldeas de la zona, que actualmente alberga a aproximadamente 3 millones de personas. Cualquier asalto estatal turco llevaría a una tragedia humanitaria insoportable de enormes proporciones.

Es bien sabido que, con todos sus sacrificios, la administración regional del Norte y Este de Siria/Rojava y las fuerzas de las YPG/YPJ/SDF son las que han pagado el precio más alto en la guerra contra ISIS. El mundo entero fue testigo de la resistencia de Kobane, no hace mucho tiempo. Se trata de las mismas fuerzas que han sido objetivo del Estado turco, y Kobane, el bastión de la resistencia contra ISIS, es uno de los principales objetivos turcos. La guerra contra ISIS sigue en curso, y las fuerzas del Norte y Este de Siria están en primera línea de esta guerra.

Las fuerzas de la coalición anti-ISIS, liderada por los Estados Unidos, que incluye a los EE.UU., Reino Unido, Francia y otros países, están estacionadas en esta zona y mantienen una presencia activa, llevando a cabo más de 200 intervenciones en Siria sólo durante la semana pasada. Las fuerzas de la coalición habían prometido protección a la administración regional y los pueblos de estas áreas. Sin embargo, según informaciones recientes, debido a las amenazas del Estado turco, los EE.UU. se preparan para retirar rápidamente sus fuerzas de la región. Si los EE.UU. y las otras fuerzas de la coalición se retiran, estarán abandonando las comunidades de esta zona frente a unas masacres a gran escala. Tal desarrollo conduciría a una tragedia humanitaria de gran envergadura y también infligiría una profunda herida en la conciencia de la humanidad.

Nuestra llamada a las potencias internacionales y a la humanidad:

1.Las fuerzas de la coalición no deben abandonar el norte y el este de Siria/Rojava.

2. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe reunirse urgentemente y decidir proteger la zona de la agresión, y declararla zona de exclusión aérea.

3. Los EE.UU. deben reconsiderar y cancelar la decisión de retirarse de esta zona.

4. Las naciones europeas, especialmente Francia, Alemania y el Reino Unido, deben incluir inmediatamente este tema en su agenda, y no deben permanecer en silencio ante posibles masacres contra kurdos, árabes, siríacos, asirios y armenios en la región.

5. Rusia no debe seguir siendo espectadora de los ataques del Estado turco, tal como hizo en Afrin, sino que más bien debe oponerse a las políticas destructivas e interferencias en esta región por parte del Estado turco.

6. Defensores de derechos humanos, movimientos por la paz y organizaciones activas en los ámbitos de la política y de la sociedad, no deben permanecer en silencio ante masacres inminentes, sino que debe escuchar las voces de los kurdos,

árabes, siríacos, asirios y armenios, los millones de inocentes alevíes, civiles musulmanes, yazidíes y cristianos amenazados por la agresión del Estado turco y solidarizarse con los pueblos del norte y este de Siria y ayudar a transmitir sus súplicas de protección y paz al mundo.

El pueblo de Kurdistán resistirá contra estos ataques. ¡Hacemos un llamamiento

a todos a solidarizarse con nuestro pueblo!

Consejo Ejecutivo del KNK

—

Congreso Nacional del Kurdistán – KNK

Rue Jean Stas 41

1060 Bruselas

