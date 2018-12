SDF a la opinión pública

Fuente: SDF Media Press

Fecha: 12/20/2018

Traducido por Rojava Azadî

En este momento, mientras estamos teniendo batallas feroces contra el terrorismo en los últimos reductos de ISIS y en la lucha contra sus células durmientes, que están tratando de organizar sus filas en la región, la Casa Blanca ha tomado la decisión de retirar sus tropas de la Siria septentrional y oriental, afectando negativamente la campaña contra el terrorismo, y proporcionando una oportunidad para el terrorismo y sus partidarios en los campos políticos y militares, de recuperarse otra vez y lanzar una campaña de terrorismo en la región.

Nosotros, como SDF, aseguramos para el público internacional que la lucha contra el terrorismo aún no ha acabado y que la derrota final del terrorismo no ha llegado a su fin, que esta dura etapa aún requiere de los esfuerzos de todas las partes y, en particular la Coalición Internacional debe proporcionar el más grande y continuo apoyo a las tropas sobre el terreno y no retirarse de la región. La decisión de retirar inmediatamente las tropas socavará los esfuerzos de la batalla final para derrotar a los terroristas, y tendrá graves consecuencias para la estabilidad y la paz mundial. Será decepcionante para los componentes de la región, ya que la decisión de retirar las tropas en este momento afecta negativamente a la estabilidad y la seguridad, y conducirá a un vacío político-militar, creando un futuro desconocido con riesgos y peligros para la región.

Comandancia General de las Fuerzas Democráticas de Siria (SDF)

