Continúa el arresto de Leyla Güven: “No podemos encontrar otra razón que motivos políticos”

El 9º Tribunal Penal Especial de Diyarbakır ha dictaminado que el arresto de Leyla Güven, diputada del HDP, debe continuar. Serdar Çelebi, abogado de Güven, ha dicho a Bianet: “Como abogados que conocemos el caso, no podemos encontrar otra razón que motivos políticos”.

Fuente: BIANET

Autor: Pınar Tarcan

Fecha: 26 diciembre 2018

Traducido por Rojava Azadi Madrid

El caso seguido contra la diputada del Partido Democrático Popular (HDP) de la provincia de Hakkari, Leyla Güven, ha continuado en el 9º Tribunal Penal Especial de Diyarbakır. Güven está siendo juzgada por sus declaraciones sobre la operación de Afrin y su trabajo en el Congreso de la Sociedad Democrática (HDK).

La diputada Güven se enfrenta a penas de 25 a 46,5 años de prisión. La audiencia se ha celebrado en la misma sala del tribunal que los casos de la KCK (Unión de Comunidades del Kurdistán).

Güven, que se encuentra en el día 49 de su huelga de hambre, no estuvo presente en la audiencia. Se ha decidido que su arresto continúe. La audiencia se ha aplazado hasta el 25 de enero de 2019.

Serdar Çelebi, uno de los abogados de Güven, ha dicho a Bianet que el juez presidente, quien previamente había dictaminado la liberación de Güven, se ha excusado de la audiencia. Çelebi ha declarado lo siguiente en relación con el caso:

De hecho, su liberación ha quedado suspendida

“La Sra. Güven fue arrestada por los artículos sobre la operación de Afrin que compartía en un sitio de redes sociales.”

“El tribunal falló a favor de su liberación en respuesta a la apelación que hicimos justo después de que fuera elegida diputada.”

“Tras el veredicto de libertad, no fue puesta en libertad hasta la noche. De hecho, su liberación se detuvo para esperar la objeción de la Fiscalía.”

“Fuimos a la prisión cuando ni siquiera se sabía si la objeción sería aceptada o no. Cuando preguntamos por qué no se cumplimentaba el formulario de puesta en libertad, se aceptó la objeción de la Fiscalía y se dictaminó que su detención continuase.

“No hay pruebas que recopilar, no hay peligro de expoliación de pruebas, no hay posibilidad de fuga, ella es diputada. Todo ello demuestra, por tanto, que el caso continúa por motivos no jurídicos, sino políticos.

“Como abogados que conocemos el caso, no podemos encontrar otra razón.”

El juez presidente que dictaminó su puesta en libertad no asistió a la audiencia.

Cuando se le preguntó acerca de sus expectativas sobre el proceso judicial de ahora en adelante, el abogado declaró que “Debido a que no se esperan evidencias ni nada en el caso, no podemos decir: “Esto o lo otro ocurrirá legalmente”.

El Juez Presidente del 9º Tribunal Penal Especial, que previamente había fallado a favor de la liberación de Güven, no asiste a las audiencias y presenta excusas.

[Güven] entra en una etapa crítica de la huelga de hambre

“La próxima vista se celebrará el 25 de enero. Nuestra cliente está en huelga de hambre, su condición médica es crítica. A partir de ahora, cada momento puede causar daños permanentes. Debería ser liberada inmediatamente, pero desafortunadamente su arresto continuará”.

Los asistentes a la audiencia

Copresidente del HDP Pervin Buldan, Copresidente del Congreso de la Sociedad Democrática (DTK) Berdan Öztürk, Diputados del HDP Ayşe Acar Başaran, Selçuk Mızraklı, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Semra Güzel, Ebru Günay, Meral Danış Beştaş, Saliha Aydeniz, Musa Farisoğulları, Dilan Dirayet Taşdemir, Remziye Tosun, Tayip Temel, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Hişyar Özsoy, İmam Taşçıer, Partido de las Regiones Democráticas (DBP) Copresidente, Mehmet Arslan, Asociación de Derechos Humanos (İHD) Copresidente Öztürk Türkdoğan, Copresidente del Congreso Democrático Popular (HDK), Copresidente Onur Hamzaoğlu e hijos de Güven.

¿Qué ha pasado previamente?

Leyla Güven fue detenida el 22 de enero por sus publicaciones en las redes sociales y sus declaraciones sobre la operación [de invasión turca] de Afrin, y fue arrestada el 31 de enero.

La Fiscalía General de la Nación de Diyarbakır ha presentado demandas por más de 14 declaraciones de prensa, funerales y reuniones a las que asistió entre 2016 y 2018.

Güven se enfrenta de 17,5 a 31,5 años de prisión por acusaciones de “fundar y dirigir una organización armada”, “propaganda de organización ilegal”, “incitar a la gente a asistir a mítines y manifestaciones ilegales”, “ser miembro de una organización ilegal”.

Sobre Leyla Güven

Nacida en 1968 y residente en Alemania desde hace mucho tiempo, Güven trabajó para la Organización de Mujeres del Partido Democrático Popular (HADEP) en 1994.

En 2004, fue elegida alcaldesa de Küçükdikili, en Adana; en 2009 fue elegida alcaldesa de Viranşehir, en Urfa.

Como parte de la operación lanzada contra la Unión de Comunidades del Kurdistán (KCK), fue detenida en diciembre de 2009. Después de permanecer detenida durante cinco años, fue puesta en libertad en 2014. En el juicio principal de la KCK, fue sentenciada a 6 años y 3 meses de prisión.

Fue elegida diputada de la provincia de Urfa en las elecciones generales de 2015.

Hoy, 5 de enero 2019, se cumplen 59 días de huelga de hambre de Leyla Güven. ¡LIBERTAD PAR LEYLA GÜVEN! ¡LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE OPINIÓN EN TURQUÍA!

