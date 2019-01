“Tu lucha es la mía”: Cartas revolucionarias a Leyla Güven

Fuente: Komun Academy

Fecha: 22 enero 2019

Traducido por Rojava Azadi Madrid



El 8 de noviembre de 2018, la diputada kurda, ex alcaldesa, activista femenina y presa política Leyla Güven inició una huelga de hambre en la cárcel para romper el aislamiento total impuesto al líder y pensador kurdo Abdullah Öcalan en la isla de Imrali, y lo hizo con las siguientes palabras:

“Hoy en día, la política de aislamiento contra el Sr. Öcalan se le impone no sólo a él, sino -en su persona- a la sociedad en su conjunto. El aislamiento es un crimen contra la humanidad. Inicio una huelga de hambre indefinida para protestar contra el aislamiento del Sr. Öcalan. No me defenderé en el juzgado de ahora en adelante. Seguiré protestando hasta que el poder judicial haya puesto fin a sus decisiones ilegales y hasta que esta política aislacionista haya terminado. Si es necesario, llevaré esta protesta hasta la muerte”.